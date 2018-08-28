 Бойовики почали пропуск громадян на підконтрольну уряду України територію - Київ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.09.2018

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Новини

Бойовики почали пропуск громадян на підконтрольну уряду України територію - Київ

На Донбасі бойовики почали одиничний пропуск громадян та автомобілів на підконтрольну українському уряду територію, повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Бойовики почали одиничний пропуск людей і автомобілів, які намагаються виїхати з тимчасово окупованої території Донецької області на територію, підконтрольну українській владі. Про це в суботу, 1 вересня, повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

За цими даними, сепаратисти проводять тотальний контроль всіх осіб і транспорту, що намагаються виїхати з непідконтрольної Києву території, проте почали одиничний пропуск громадян та автомобілів. "Оформлення прикордонниками зі складу об'єднаних сил у напрямку тимчасово окупованої території не припинялося, однак фіксуються окремі відмови громадянам у перетині лінії розмежування з боку російських найманців", - ідеться в повідомленні.

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