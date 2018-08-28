Бойовики почали пропуск громадян на підконтрольну уряду України територію - Київ

Бойовики почали одиничний пропуск людей і автомобілів, які намагаються виїхати з тимчасово окупованої території Донецької області на територію, підконтрольну українській владі. Про це в суботу, 1 вересня, повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

За цими даними, сепаратисти проводять тотальний контроль всіх осіб і транспорту, що намагаються виїхати з непідконтрольної Києву території, проте почали одиничний пропуск громадян та автомобілів. "Оформлення прикордонниками зі складу об'єднаних сил у напрямку тимчасово окупованої території не припинялося, однак фіксуються окремі відмови громадянам у перетині лінії розмежування з боку російських найманців", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що після вбивства 31 серпня в Донецьку лідера "ДНР" Олександра Захарченка бойовики здійснювали вибірковий пропуск у напрямку контрольованої ними території і повністю відмовляли у виїзді на територію, підконтрольну українській владі.

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