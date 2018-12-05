Блок Пашиняна переміг на виборах у Вірменії

Упевнену перемогу на позачергових виборах у Вірменії з 70,43 відсотка голосів виборців здобув блок "Мій крок", очолюваний виконувачем обов'язків прем'єр-міністра країни Ніколом Пашіняном. Такі дані центральна виборча комісія країни надала після підрахунку голосів з усіх виборчих дільниць країни на ранок понеділка, 10 грудня, інформує агенція "Інтерфакс".

Також у новий парламент Вірменії проходять партія бізнесмена Гагіка Царукяна "Процвітаюча Вірменія" (вона здобула 8,27 відсотка голосів) і партія "Світла Вірменія" з 6,37 відсотка голосів виборців.

Очолювана екс-президентом Вірменії Сержем Саргсяном опозиційна Республіканська партія не пройшла до нового парламенту країни. За даними ЦВК, за Республіканську партію Саргсяна проголосували 4,7 відсотка виборців. Не подолала п'ятивідсотковий бар'єр і партія "Дашнакцутюн", набравши 3,89 відсотка голосів.

Жодна з інших політичних сил, що брали участь у парламентських перегонах, не набрала більше двох відсотків голосів. Попередні результати голосування будуть узагальнені на засіданні ЦВК 10 грудня.

Явка на позачергових парламентських виборах у неділю, 9 грудня, стала найнижчою в Вірменії за останні кілька років. У голосуванні взяло участь 48,63 відсотка виборців. Нагадаємо, що прохідний бар'єр для партій у парламент Вірменії становить 5 відсотків, для блоків - 7 відсотків.