 Блок Пашиняна переміг на виборах у Вірменії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2018

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Новини

Блок Пашиняна переміг на виборах у Вірменії

У Вірменії відбулись позачергові вибори до парламенту. Впевнену перемогу здобула політична сила виконувача обов'язків прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Блок Нікола Пашиняна здобуває перемогу на виборах у Вірменії

Блок Нікола Пашиняна здобуває перемогу на виборах у Вірменії

Упевнену перемогу на позачергових виборах у Вірменії з 70,43 відсотка голосів виборців здобув блок "Мій крок", очолюваний виконувачем обов'язків прем'єр-міністра країни Ніколом Пашіняном. Такі дані центральна виборча комісія країни надала після підрахунку голосів з усіх виборчих дільниць країни на ранок понеділка, 10 грудня, інформує агенція "Інтерфакс".

Також у новий парламент Вірменії проходять партія бізнесмена Гагіка Царукяна "Процвітаюча Вірменія" (вона здобула 8,27 відсотка голосів) і партія "Світла Вірменія" з 6,37 відсотка голосів виборців.

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Парламент Вірменії вдруге не обрав прем'єр-міністра і автоматично буде розпущений. У грудні в країні відбудуться позачергові парламентські вибори. (01.11.2018)

За попередніми даними, на позачергових парламентських виборах у Вірменії лідирує блок в. о. прем'єр-міністра Нікола Пашиняна "Мій крок". На другому місці партія "Процвітаюча Вірменія" бізнесмена Гагіка Царукяна. (09.12.2018)

Очолювана екс-президентом Вірменії Сержем Саргсяном опозиційна Республіканська партія не пройшла до нового парламенту країни. За даними ЦВК, за Республіканську партію Саргсяна проголосували 4,7 відсотка виборців. Не подолала п'ятивідсотковий бар'єр і партія "Дашнакцутюн", набравши 3,89 відсотка голосів.

Жодна з інших політичних сил, що брали участь у парламентських перегонах, не набрала більше двох відсотків голосів. Попередні результати голосування будуть узагальнені на засіданні ЦВК 10 грудня.

Явка на позачергових парламентських виборах у неділю, 9 грудня, стала найнижчою в Вірменії за останні кілька років. У голосуванні взяло участь 48,63 відсотка виборців. Нагадаємо, що прохідний бар'єр для партій у парламент Вірменії становить 5 відсотків, для блоків - 7 відсотків.

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За попередніми даними, на позачергових парламентських виборах у Вірменії лідирує блок в. о. прем'єр-міністра Нікола Пашиняна "Мій крок". На другому місці партія "Процвітаюча Вірменія" бізнесмена Гагіка Царукяна.

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