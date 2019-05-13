 ″Ближче ніж будь-коли″: Україна та ЄС святкують 10 років Східного партнерства | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.05.2019

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Політика й суспільство

"Ближче ніж будь-коли": Україна та ЄС святкують 10 років Східного партнерства

Україна і Євросоюз святкують 10 років "Східного партнерства". До Брюсселя поїхали Порошенко та Клімкін. Як відзначали ювілей і чи ухвалили підсумкову декларацію, - у репортажі DW.

Ukraine EU Flaggen (Georges Gobet/AFP/Getty Images)

У Брюсселі підбивають підсумки 10 років "Східного партнерства", ініціативи, яка покликана наблизити шість пострадянських країн до ЄС. Вранці понеділка, 13 травня, зустріч провели міністри закордонних справ 28 країн ЄС, а також України, Грузії, Молдови, Азербайджану, Вірменії та Білорусі.

"України в ЄС більше, ніж будь-коли раніше"

А ввечері президент Європейської Ради Дональд Туск зібрав глав держав і урядів країн "Східного партнерства"  на святкову вечерю. "Нема сумніву, що наші країни-партнери наблизилися до ЄС більше, ніж наші інші сусіди", - зауважив Туск, можливо, маючи на увазі Росію, з якою після анексії Криму та початку війни на Донбасі Брюссель практично заморозив співпрацю. "Тобто, 10 років потому є більше Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови та України в ЄС. І я вірю, що у всіх ваших країнах є більше ЄС, ніж будь-коли раніше. Ми не лише сусіди, ми - члени однієї європейської сім'ї", - додав Туск.

У Брюсселі усіляко намагалися наголосити, наскільки ж важливим є "Східне партнерство". Так, Верховна представниця ЄС з зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні заявила, що у Євросоюзі надзвичайно цінують "Східне партнерство". "Для ЄС це стратегічно важлива тема", - зазначив, у свою чергу, глава МЗС Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas).

Без спільної декларації

У Брюсселі була ідея ухвалити спільну декларацію з нагоди десятої річниці "Східного партнерства". Однак для цього треба було знайти текст, з яким би погодилися усі 34 держави. У підсумку це так і не вдалося - за даними джерел DW, заблокував комюніке Азербайджан, у якого територіальний конфлікт з Вірменією через Нагірний Карабах.

Тому декларацію опублікувала від свого імені Могеріні, яка головувала на міністерській зустрічі. Як відомо, Євросоюз не хоче обіцяти перспективу членства країнам "Східного партнерства", аби не будити марних сподівань. Утім, у тексті декларації відсутня навіть згадка "європейських прагнень" України, Грузії та Молдови. І це попри те, що таке формулювання наявне в угодах про асоціацію цих країн з ЄС.

На запитання кореспондента DW, чому Могеріні не згадала у своїй декларації "європейських прагнень", вона закликала не дивуватися цьому і пояснила це необхідністю тримати разом шість країн, які є "дуже різними". Щоправда, це не завадило згадати "європейські прагнення у декларації саміту "Східного партнерства" у листопаді 2017 року .

Цього року мав би відбутися черговий саміт "Східного парнерства". Адже зустрічі на найвищому рівні проходили кожні два роки, починаючи з саміту в Празі у травні 2009 року. Утім, наприкінці травня відбудуться вибори до Європарламенту. Це означає, що влітку та восени ЄС буде зайнятий формуванням Єврокомісії та обранням інших топ-посадовців. У декларації Могеріні про наступний саміт говориться, але без жодної згадки, коли саме він міг би відбутися.

Єврокомісар з питання розширення та сусідства Йоганнес Ган при цьому не вважає декларації дуже важливими. На його думку, слід зосереджуватися на конкретних досягненнях "Східного партнерства", наприклад, на 20 завданнях до 2020 року. Ган вказав на те, що невикористаний потенціал угод про асоціацію з ЄС перевищує 75 відсотків. Тому він порадив Україні, Грузії та Молдові "зосередитися на цьому (потенціалі. - Ред.), а не знову просити про щось більше".

З Порошенком і без Зеленського

Україну на вечері у Туска представляє Петро Порошенко, який завершує свою каденцію на посаді президента. І хоча його наступник - Володимир Зеленський - уже відомий, Брюссель надіслав запрошення лише тому, хто офіційно обіймає посаду. Раніше у Зе!Команді припускали, що хтось від Зеленського може приїхати на святкування, але цього так і не відбулося.

DW.COM

У Брюсселі відзначають 10 років "Східного партнерства". DW розповідає, що ця ініціатива принесла як Україні, так і Європейському Союзу. (13.05.2019)

Міністри закордонних справ "Східного партнерства" ЄС, зокрема України, радилися на засіданні в Люксембургу про те, як скоротити плату за роумінг, побудувати 5000 кілометрів шляхів і зупинити "відтік мізків" на Захід. (16.10.2018)

Всі інші країни "Східного партнерства", крім Білорусі, були також представлені на найвищому рівні: Азербайджан президентом, а Грузія, Молдова та Вірменія - прем'єрами. Брюссель надсилав запрошення і президенту Білорусі Олександру Лукашенку, однак той приїжджати вкотре не захотів і відправив замість себе главу МЗС Володимира Макея.

Також на вечері були присутні колишні міністри закордонних справ Польщі та Швеції Радослав Сікорський і Карл Більдт - адже саме вони були 2009 року ініціаторами "Східного партнерства". Як розвивати далі цю ініціативу, у ЄС будуть думати наступного дня - на конференції, яку організував голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

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