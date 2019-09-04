Битва за Київ: як Зеленський виганяв Кличка з КМДА

Про бажання нового українського президента отримати контроль над столицею в українських ЗМІ почали спекулювати ледь не одразу після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах. А ближче до парламентських перегонів про це заговорили самі учасники конфлікту за повноваження міської влади. 11 липня мер Києва Віталій Кличко розповів про свою зустріч із Зеленським, на якій президент повідомив міському голові про своє бажання призначити на посаду очільника Київської міської державної адміністрації (КМДА) "свою людину". Тоді Кличко назвав це "поверненням методів Януковича" та натякнув на можливість ініціювати дострокові вибори у відповідь на такий крок президента.

Прем'єр Олексій Гончарук звернувся до Офісу президента з поданням про звільнення Кличка

Остаточне рішення

Однак від своїх намірів Зеленський не відмовився. І ось уже після формування нового уряду на чолі з Олексієм Гончаруком від Кабміну надійшло звернення до Офісу президента (ОП) щодо звільнення Кличка з посади голови КМДА. "Я думаю, що якщо посилити пана Кличка сильним головою адміністрації, менеджером, який чинив би опір цим усім групам впливу, то це дуже добре позначиться на інтересах середньостатистичних киян", - сказав Гончарук у середу, 4 серпня.

Гончарук додав, що поки кандидатур на посаду голови КМДА немає, а остаточне рішення про звільнення Кличка з посади голови КМДА ухвалюватиме президент Володимир Зеленський.

Відповідь Кличка

Мер Києва одразу ж заявив, що вважає урядове подання незаконним. "Уряд зробив крок, щоб у столиці було двовладдя, по суті, пряме президентське управління", - заявив Віталій Кличко на брифінгу в Києві в середу. Він назвав ініціативи з розділення влади в столиці та відсторонення його з посади голови КМДА такими, що суперечать законодавству, зазначивши, що має намір відстоювати нинішній порядок, згідно з яким обраний мер столиці автоматично призначається головою міськадміністрації.



Віталій Кличко заявляє про свій намір боротися за владу у Києві

Шлях Януковича

Керівник київського Центру політичних студій та аналітики "Ейдос" Віктор Таран відзначає - шлях, яким вирішили піти у команді Зеленського, суперечить рішенню конституційного суду, який ще у 2003 році постановив, що КМДА має очолювати лише обраний міський голова Києва, а президент лише має призначити його головою адміністрації. До того ж, додає Таран, такий підхід нагадує шлях Віктора Януковича, що у 2010 році заради захоплення контролю над столицею призначив головою КМДА Олександра Попова, хоча мером на той час продовжував залишатися Леонід Черновецький.

Свого часу, продовжує Таран, Черновецький фактично без спротиву віддав Київ, в той час як Кличко заявляє про свій намір боротися за владу у столиці. "Однак, за нинішніх умов у нього не так багато опцій для опору, тому, якщо план офісу президента буде реалізовано, мер фактично перетвориться на "англійську королеву" без особливих повноважень", - пояснює експерт. Він нагадує, що у Києві відсутній міськвиконком, як в інших містах України, і його функції виконує КМДА. І тому саме адміністрація вирішує, куди підуть гроші, визначені у бюджеті столиці.