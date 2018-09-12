 Берлін і Рим домовились щодо нелегальних мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Берлін і Рим домовились щодо нелегальних мігрантів

Німеччина погодила з Італією повернення біженців з німецько-австрійського кордону. Договір буде підписаний найближчими днями, заявив глава МВС ФРН.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер

Берлін домовився з Римом про повернення нелегальних мігрантів з австрійсько-німецького кордону. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) на засіданні Бундестагу в четвер, 13 вересня. Він зазначив, що на  угоді не вистачає тільки його підпису, а також підпису глави МВС Італії Маттео Сальвіні.

"Щоб уникнути дорожніх витрат, ми обміняємося документами (поштою. - Ред.)", - пояснив Зеегофер. Через це, додав він, процес може зайняти ще декілька днів. Він назвав укладені домовленості успіхом.

Італія є третьою країною, з якою ФРН укладає відповідний договір. Першою була Іспанія, з якою 11 серпня вступила в силу домовленість, у рамках якої затримані на австрійсько-німецькому кордоні мігранти висилаються в Іспанію, якщо вони вже подали там прохання про надання притулку. Висилка повинна здійснюватись протягом 48 годин після затримання. Пізніше у серпні Берлін уклав аналогічну угоду з Афінами.

Дивитись відео 01:43
Now live
01:43 хв

Меркель і біженці: від відкритих дверей до закритих кордонів? (06.07.2018)

DW.COM

Зеегофер розраховує владнати питання мігрантів з Італією та Австрією до серпня

Глава німецького МВС Горст Зеегофер прагне у найближчий місяць вирішити питання повернення шукачів притулку з Італією. Утім, він поки не зміг заручитися згодою свого італійського колеги. (12.07.2018)  

Політика Німеччини щодо біженців стає дедалі жорсткішою

Половина населення Німеччини знову серйозно стурбована ситуацією з біженцями в країні. Причина цього радше штучна, олії в вогонь підливає глава МВС країни, запроваджуючи дедалі жорсткіші правила для шукачів притулку. (20.07.2018)  

Походження мігрантів, підозрюваних у вбивстві в Хемніці, досі невідоме - МВС ФРН

Один з підозрюваних надав німецьким органам влади підроблені документи, а походження іншого було встановлене на основі його власних слів. Глава МВС ФРН Горст Зеегофер критикує координацію між відомствами. (04.09.2018)  

Аудіо й відео до теми

Меркель і біженці: від відкритих дверей до закритих кордонів? (06.07.2018)  

Також за темою

Österreich Innsbruck - EU-Innenminister | Matteo Salvini, Italien & Horst Seehofer, Deutschland

Зеегофер прагне укласти з Італією угоду щодо шукачів притулку 12.07.2018

Під час переговорів ітиметься про питання міграції з Італії через Австрію до Німеччини, а також про порятунок мігрантів на морі, наголосив керівник МВС ФРН Горст Зеегофер.

Deutschland Meseberg - Angela Merkel und Emmanuel Macron im Meseberg Palast

Хто в ЄС допоможе Меркель запобігти розвалу уряду через біженців 20.06.2018

Щоб уникнути розвалу уряду ФРН, Меркель потрібно до початку липня знайти в рамках ЄС рішення проблеми біженців, яке влаштовує главу МВС Німеччини. Хто з європейських політиків її підтримає?

Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge

Надзвичайний саміт ЄС щодо біженців: що стоїть на кону 24.06.2018

24 червня в Брюсселі відбудеться неформальний саміт європейських лідерів, присвячений проблемі біженців. Окрім іншого, на ньому може вирішитись і доля канцлерки ФРН Анґели Меркель.

Реклама

Докладно

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Порушення договору про ЄС - як за це карають

Якщо країна-член порушує фундаментальні цінності ЄС, може бути ініційована процедура позбавлення порушниці права голосу. 

Віце-прем'єр державної ради КНР Ван Ян і глава Мінфіну США Стівен Мнучін, липень 2017 року

США запропонували Китаю продовжити торгові переговори

Раніше Вашингтон і Пекін запровадили взаємні митні збори. Тепер Пекін хоче відновити діалог, заявив радник Трампа. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  