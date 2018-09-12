Берлін і Рим домовились щодо нелегальних мігрантів

Берлін домовився з Римом про повернення нелегальних мігрантів з австрійсько-німецького кордону. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) на засіданні Бундестагу в четвер, 13 вересня. Він зазначив, що на угоді не вистачає тільки його підпису, а також підпису глави МВС Італії Маттео Сальвіні.

"Щоб уникнути дорожніх витрат, ми обміняємося документами (поштою. - Ред.)", - пояснив Зеегофер. Через це, додав він, процес може зайняти ще декілька днів. Він назвав укладені домовленості успіхом.

Італія є третьою країною, з якою ФРН укладає відповідний договір. Першою була Іспанія, з якою 11 серпня вступила в силу домовленість, у рамках якої затримані на австрійсько-німецькому кордоні мігранти висилаються в Іспанію, якщо вони вже подали там прохання про надання притулку. Висилка повинна здійснюватись протягом 48 годин після затримання. Пізніше у серпні Берлін уклав аналогічну угоду з Афінами.