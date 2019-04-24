 Берлін і Париж різко розкритикували видачу російських паспортів на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.04.2019

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Новини

Берлін і Париж різко розкритикували видачу російських паспортів на Донбасі

Спрощення Москвою видачі російських паспортів жителям Донбасу викликало різку критику з боку Берліна та Парижа. Дії РФ суперечать "духу й цілям мінських домовленостей", наголосили в МЗС ФРН.

МЗС ФРН

Уряди Німеччини та Франції різко розкритикували спрощення владою РФ видачі російських паспортів жителям самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". З осудом дій Кремля виступило в четвер, 25 квітня, міністерство закордонних справ ФРН.

 "Спільно з Францією ми засуджуємо російський (президентський - Ред.) указ, що має сприяти видачі російського громадянства населенню в районах Сходу України", - йдеться в повідомленні МЗС ФРН у соціальній мережі Twitter.

У поширених прес-службою німецького зовнішньополітичного відомства твітах наголошується, що ці регіони - частина території України. Нинішні дії Москви "суперечать духу й цілям мінських домовленостей", наголошують у міністерстві.

DW.COM

У Києві обурені рішенням Путіна спростити надання громадянства РФ жителям ОРДЛО. Президент Росії пояснює свій крок турботою про "права людини" і запевняє, що не хоче створювати проблеми для нової влади в Україні. (24.04.2019)

Видача російських паспортів жителям самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" заважає реалізації мінських угод, йдеться в заяві Держдепартаменту США. Цей крок розкритикував також і Курт Волкер. (25.04.2019)

Президент РФ Володимир Путін підписав указ, що спростив отримання російського громадянства для жителів непідконтрольних Києву територій Донбасу. (24.04.2019)

Петро Порошенко звинувачує РФ у підготовці до анексії українського Донбасу чи створенні російського анклаву в Україні. У команді Зеленського зазначили, що розраховують на посилення міжнародних санкцій проти РФ. (24.04.2019)

Крім того, теперішній курс російської влади - "протилежність украй потрібного внеску до деескалації" ситуації у регіоні конфлікту, наголошують німецькі дипломати.

Напередодні з критикою указу російського президента Володимира Путіна щодо видачі паспортів РФ жителям непідконтрольних українському уряду окремих районів Луганської та Донецької областей виступив Державний департамент США.

Нагадаємо, 24 квітня сайт Кремля оприлюднив указ президента РФ Володимира Путіна про спрощення процедури видачі російського громадянства жителям самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". В указі зазначається, що право на спрощене отримання російського громадянства надається в "цілях захисту прав і свобод людини і громадянина" особам, які постійно проживають на території самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". Сам Путін назвав видачу паспортів питанням "гуманітарного характеру".

Цей крок різко розкритикували чинний президент України Петро Порошенко та в команді Володимира Зеленського, котрий переміг на виборах президента за підсумками опрацювання 100 відсотків електронних протоколів у ЦВК.

Україна звернулася до Ради Безпеки ООН через такий курс РФ. У МЗС України закликали міжнародну спільноту посилити тиск на Росію через цей указ Путіна, в тому числі й санкційний.

Нагадаємо, Німеччина та Франція є учасниками так званого "нормандського формату", в рамках якого ведеться пошук політичного рішення конфлікту на Донбасі.

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