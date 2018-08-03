Берлін та Афіни домовилися про повернення шукачів притулку

Німеччина домовилася з Грецією щодо угоди, яка уможливить повернення мігрантів, котрі вже подали заяви на отримання притулку в цій країні. Про це у п'ятницю, 17 серпня, повідомила речниця федерального міністерства внутрішніх справ у Берліні Елеоноре Петерманн (Eleonore Petermann). "Ми досягли згоди", - заявила вона й додала, що відповідна угода була узгоджена напередодні ввечері, передає агенція Reuters. Мігрантів, які вже подали прохання про отримання притулку в Греції, планується відправляти назад до цієї країни протягом 48 годин після їхнього затримання на австрійсько-німецькому кордоні, повідомляє агентство AFP.

За словами Петерманн, ще триває обмін листами, який має передувати підписанню угоди. Більш детальної інформації речниця МВС Німеччини не надала.

Водночас речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) нагадав, що канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) досягла відповідних домовленостей з Грецією наприкінці червня в Брюсселі.

Раніше німецький уряд домовився про повернення біженців із Іспанією. Відповідна угода набрала чинності 11 серпня. ФРН також планує домовитись про повернення мігрантів із Італією. Петерманн повідомила про досягнення певного прогресу у переговорах щодо аналогічної угоди з Римом. За її словами, в міністерстві вважають, що угоду з Італією також буде укладено.

Нагадаємо, раніше очільник німецького МВС Горст Зеегофер наполягав на забороні перетину німецького кордону для мігрантів, які вже зареєстровані в інших країнах ЄС. Меркель тоді застерігала від односторонніх дій Берліна та прагнула загальноєвропейського вирішення цього питання. У підсумку вони досягли компромісу, який зокрема передбачав створення центрів первинного розміщення мігрантів.



