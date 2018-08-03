 Берлін та Афіни домовилися про повернення шукачів притулку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Берлін та Афіни домовилися про повернення шукачів притулку

Берлін домовився з Афінами щодо угоди, яка дозволить повертати до Греції мігрантів, які вже подали там прохання про отримання притулку. До укладання угоди майже все вже підготовано.

Біженці висаджуються на грецький берег (архівне фото)

Біженці висаджуються на грецький берег (архівне фото)

Німеччина домовилася з Грецією щодо угоди, яка уможливить повернення мігрантів, котрі вже подали заяви на отримання притулку в цій країні. Про це у п'ятницю, 17 серпня, повідомила речниця федерального міністерства внутрішніх справ у Берліні Елеоноре Петерманн (Eleonore Petermann). "Ми досягли згоди", - заявила вона й додала, що відповідна угода була узгоджена напередодні ввечері, передає агенція Reuters. Мігрантів, які вже подали прохання про отримання притулку в Греції, планується відправляти назад до цієї країни протягом 48 годин після їхнього затримання на австрійсько-німецькому кордоні, повідомляє агентство AFP. 

За словами Петерманн, ще триває обмін листами, який має передувати підписанню угоди. Більш детальної інформації речниця МВС Німеччини не надала.

 Водночас речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) нагадав, що канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) досягла відповідних домовленостей з Грецією наприкінці червня в Брюсселі.

Раніше німецький уряд домовився про повернення біженців із Іспанією. Відповідна угода набрала чинності 11 серпня. ФРН також планує домовитись про повернення мігрантів із Італією. Петерманн повідомила про досягнення певного прогресу у переговорах щодо аналогічної угоди з Римом. За її словами, в міністерстві вважають, що угоду з Італією також буде укладено. 

Нагадаємо, раніше очільник німецького МВС Горст Зеегофер наполягав на забороні перетину німецького кордону для мігрантів, які вже зареєстровані в інших країнах ЄС. Меркель тоді застерігала від односторонніх дій Берліна та прагнула загальноєвропейського вирішення цього питання. У підсумку вони досягли компромісу, який зокрема передбачав створення центрів первинного розміщення мігрантів.


Дивитись відео 01:43
Now live
01:43 хв

Меркель і біженці: від відкритих дверей до закритих кордонів? (06.07.2018)

DW.COM

Найбільше мігрантів потрапили 2017 року до ЄС Середземним морем через Іспанію  

Анґела Меркель: Система прийому біженців у ЄС нежиттєздатна

Дублінська система, яка визначає правила прийому біженців у ЄС, нині не здатна функціонувати, вважає Меркель. Іспанія тим часом потерпає від потоку мігрантів з Африки. (11.08.2018)  

Берлін і Мадрид домовилися щодо повернення біженців

Починаючи з 11 серпня особи, які подали заяви на притулок в Іспанії і були затримані на німецькому кордоні, будуть відправлені назад, повідомили в міністерстві внутрішніх справ ФРН. (08.08.2018)  

Аудіо й відео до теми

Меркель і біженці: від відкритих дверей до закритих кордонів? (06.07.2018)  

Також за темою

Spanien Flüchtlinge in Algeciras

Берлін і Мадрид домовилися щодо повернення біженців 08.08.2018

Починаючи з 11 серпня особи, які подали заяви на притулок в Іспанії і були затримані на німецькому кордоні, будуть відправлені назад, повідомили в міністерстві внутрішніх справ ФРН.

Merkel trifft Spaniens Premier Pedro Sanchez

Анґела Меркель: Система прийому біженців у ЄС нежиттєздатна 11.08.2018

Дублінська система, яка визначає правила прийому біженців у ЄС, нині не здатна функціонувати, вважає Меркель. Іспанія тим часом потерпає від потоку мігрантів з Африки.

Libyen Migranten auf dem Mittelmeer

Криза біженців: хто в ЄС і як намагається її вирішити 28.06.2018

Кількість мігрантів, які прибувають до ЄС, скоротилася у порівнянні з 2017-м на понад 50 відсотків. Тож за статистикою нині в ЄС кризи біженців немає. Але ЄС доводиться реагувати на роздмухування настроїв популістами.

Докладно

Deutschland Merkel und Putin in Dresden - Begrüßung (picture-alliance/dpa/M. Hiekel)

Зустрічі Меркель і Путіна - фоторепортаж

На початку багатообіцяючі відносини Анґели Меркель та Володимира Путіна за довгі роки суттєво похолоднішали. 

Електрокар Sion від Sono Motors працює на сонячній енергії

Німецькі технології: сонячні панелі на електрокарах (відео)

Німецькі студенти розробили електрокар із сонячними батареями на даху та капоті. У них уже замовили 7 тисяч автомобілів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  