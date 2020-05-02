Берлін сказав "Дякую!" українською мовою

На Бранденбурзьких воротах у Берліні з нагоди 75-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі висвітили слово "Дякую!" українською, російською, англійською, французькою, німецькою, а також польською й білоруською мовами. Акція відбулася в ніч на суботу, 9 травня.

"Пізно увечері 8 травня 1945 року капітуляція набула чинності. Цією проєкцією Берлін волів би через 75 років подякувати союзникам за звільнення Європи від націонал-соціалізму", - йшлося в заяві організації Kulturprojekte Berlin, що провела цю акцію.

Читайте також: Коментар: Коли перемога над нацистською Німеччиною не означала звільнення

Меркель і Штайнмайєр вшанували пам'ять жертв нацизму

Напередодні канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) і президент Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) поклали вінки в головному меморіалі жертвам війни і тиранії в Німеччині Ноє Вахе (Neue Wache), щоб вшанувати пам'ять жертв нацизму.

Читайте також: Німецькі історики про Другу світову війну та її переосмислення

"Звільнення прийшло ззовні. Воно мусило прийти ззовні - занадто глибоко загрузла ця країна в своєму злі, у своїй провині. Але й економічне відродження і новий демократичне початок в західній частині Німеччини стали можливими виключно завдяки великодушності, мудрості й готовності до примирення, виявленими колишніми військовими супротивниками", - заявив тоді Штайнмаєр.

Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу Монумент "Батьківщина-Мати" в Києві, Україна Монумент "Батьківщина-мати" - це суцільнозварна сталева споруда, встановлена на конусному п'єдесталі 40-метрової висоти. Загальна висота монументу - 102 метри, вага - близько 500 тонн. "Батьківщина-мати" вважається однією з найвищих статуй у світі та є своєрідною візитівкою столиці України.

Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу Могила невідомого солдата в Москві, Росія Молодята приходять до могили невідомого солдата біля муру Кремля із квітами, а державні гості - покладають вінки. У Росії День перемоги відзначається 9 травня. Зазвичай це свято супроводжується військовим парадом із залученням техніки та авіації на Червоній площі. Однак цього року парад перенесли через поширення коронавірусу.

Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу Мамаєв курган у Волгограді, Росія За різними оцінками, СРСР втратив у Другій світовій війні від 25 мільйонів до 42 мільйонів осіб. Ці втрати є більшими, ніж у будь-який іншій країні. 85-метровий монумент "Батьківщина-мати кличе" у Волгограді присвячений одній із найкровопролитніших битв у історії людства - Сталінградській битві, яка точилася з 25 серпня 1942-го до 2 лютого 1943 року.

Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу Кенотаф у Лондоні, Великобританія Порожня могила як символ: меморіал на лондонській вулиці Вайтхолл був спочатку споруджений для вшанування жертв Першої світової війни. З 1946 року він також є пам'ятником полеглим у Другій світовій війні.

Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу Пам'ятник бомбардувальникам у Лондоні, Великобританія Скульптура зображує екіпаж бомбардувальника і присвячена 55 573 службовцям ВПС союзників, які загинули під час Другої світової війни. Відкриття пам'ятника у 2012 році викликало суперечки через те, що союзна авіація бомбардувала німецькі міста навіть наприкінці війни. Ці бомбардування забрали життя біля 600 000 цивільних осіб.

Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу Тріумфальна арка в Парижі, Франція Під Тріумфальною аркою на Єлисейських полях знаходиться могила невідомого солдата. Цей меморіал присвячений пам'яті жертв обох світових воєн. 8 травня президент Франції Еммануель Макрон і високопоставлені військовослужбовці поклали на могилу вінки, але цього року без публіки.

Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу Американське військове кладовище в Омаха-Біч, Франція Ще однією важливою датою для Франції, крім дня капітуляції Німеччини, стало 6 червня 1944 року. У так званий "День Д" 150 тисяч солдатів союзників висадилися в Нормандії і відкрили Західний фронт. Численні меморіали, музеї та військові кладовища уздовж узбережжя Атлантики присвячені одній із найважливіших битв Другої світової війни, яка забрала життя близько 68 000 осіб.

Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу Національний меморіал Другої світової війни у Вашингтоні, США Цей меморіал був відкритий у 2004 році. Він присвячений 16 мільйонам американців, які брали участь у Другій світовій війні. До монументального комплексу веде "Мур миру" із 4048 позолоченими зірками - одна зірка на 100 полеглих. Для США 8 травня - це "День перемоги в Європі". Остаточне закінчення війни відзначається 14 серпня - у день, коли керівництво Японії віддало наказ припинити бойові дії.

Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу Скульптура "Безумовна капітуляція" в Сан-Дієго, США Скульптура "Безумовна капітуляція" втілює сюжет всесвітньовідомого фото з журналу Life, на якому моряк 14 серпня 1945 року, після звістки про капітуляцію Японії, спонтанно цілує незнайому медсестру на Таймс-сквер у Нью-Йорку. Скульптура виставлялася в різних містах, зокрема, у в Сан-Дієго (на фото). 2019 року на ній з'явилося графіті #MeToo.

Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу Меморіальний парк миру в Хіросімі, Японія Щороку 6 серпня о 8:15 ранку в Хіросімі звучить "Дзвін миру", який нагадує про перший у світі атомний удар 6 серпня 1945 року. Сьогодні руїни, які колись були центральним комерційним і житловим районом міста, є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У парку миру розташовані понад 70 пам'ятників і меморіалів, що увічнюють пам'ять 146 тисяч прямих і непрямих жертв вибуху атомної бомби.

Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу Храм ясукуні в Токіо, Японія У храмі Ясукуні в Токіо японські політики вшановують пам'ять понад двох мільйонів японських солдатів, які загинули у Другій світовій війни. Але серед них є й 14 засуджених і страчених військових злочинців. Такі країни, як Китай та Південна Корея, що були окуповані Японією, регулярно висловлюють свій протест із цього приводу.

Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу Меморіал жертвам різанини в Нанкіні, Китай 13 грудня 1937 року японські війська захопили місто Нанкін, де влаштували різанину, що тривала шість тижнів. За різними оцінками, вона забрала життя від 200 тисяч до 300 тисяч китайців. У меморіалі в Нанкіні є музей з численними документами, фотографіями та історичними кіноматеріалами, а також меморіальна доріжка з відбитками ніг тих, хто уцілів.

Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу Меморіальний комплекс Яд Вашем у Єрусалимі, Ізраїль Меморіал Голокосту був закладений у 1953 році рішенням Кнесету й присвячений пам'яті близько шести мільйонів євреїв, убитих нацистами. У центрі величезного комплексу - позбавлена вікон "Зала пам'яті", в якій горить вічний вогонь. На підлозі висічені назви 22 найбільших таборів смерті.

Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу Меморіал Голокосту в Берліні, Німеччина Серед численних меморіалів пам'яті жертв Другої світової війни у німецькій столиці найвідомішим є меморіал Голокосту. Його 2711 стел нагадують про мільйони вбитих у Європі євреїв. Ідея створення меморіалу виникла ще у 1980-х роках, але відкрили його тільки у 2005 році

Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу Меморіал жертв війни й диктатури в Берліні, Німеччина Центральним елементом меморіального комплексу "Нова сторожа" в Берліні є збільшена копія скульптури Кете Колльвіц (Käthe Kollwitz). Вона зображує матір, яка обіймає свого мертвого сина. У даху приміщення зроблено спеціальний отвір, через який скульптура піддається впливу берлінського клімату з його дощами і снігом. Це символізує страждання цивільного населення в часи Другої світової війни. Автор: Керстін Шмідт, Микола Кондратенко



Дивитись відео 00:53 Поділитись Штайнмаєр: немає німецького патріотизму без тріщин (08.05.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3bwOZ Штайнмаєр: немає німецького патріотизму без тріщин (08.05.2020)