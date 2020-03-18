 Берлін на карантині: як столиця Німеччини протистоїть коронавірусу (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.03.2020

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Політика й суспільство

Берлін на карантині: як столиця Німеччини протистоїть коронавірусу (відео)

Мерія Берліна вживає безпрецедентних заходів, аби стримати епідемію коронавірусу. Суспільне і культурне життя в місті, зазвичай переповненому туристами з усього світу, практично зупинилося. Репортаж DW.

Спорожнілі кафе, баре та нічні клуби - Берлін не впізнати! (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

Спорожнілі кафе, баре та нічні клуби - Берлін у часи коронавірусу не впізнати!

Ще півтора тижня тому таке годі було уявити. А тепер це реальність - життя у столиці Німеччини завмерло. Через небезпеку поширення коронавірусу в Берліні де-факто оголошено карантин. Закрито всі кінотеатри, бари, басейни, фітнес-центри і нічні клуби. Закладам харчування дозволено працювати тільки за умови, що столи стоять на відстані півтора метра один від одного. Крім того, час роботи ресторанів обмежили з 6 до 18 години. Історичні місця німецької столиці, де зазвичай юрмляться туристи, спорожніли. Дивіться, як це виглядає:

 

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Пандемія і політика: влада ФРН проводить наступ на коронавірус

Німеччина запровадила обмеження на перетин своїх кордонів, у всіх федеральних землях оголошено додаткові канікули для школярів. Зачинені клуби, бари, кінотеатри, релігійні заклади і борделі. (17.03.2020)  

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Докладно

Спорожнілі кафе, баре та нічні клуби - Берлін не впізнати! (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

Як Берлін протистоїть коронавірусу (відео)

Суспільне і культурне життя в столиці ФРН, зазвичай переповненій туристами, практично зупинилося. Репортаж DW.  

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