Берлін на карантині: як столиця Німеччини протистоїть коронавірусу (відео)

Мерія Берліна вживає безпрецедентних заходів, аби стримати епідемію коронавірусу. Суспільне і культурне життя в місті, зазвичай переповненому туристами з усього світу, практично зупинилося. Репортаж DW.
Ще півтора тижня тому таке годі було уявити. А тепер це реальність - життя у столиці Німеччини завмерло. Через небезпеку поширення коронавірусу в Берліні де-факто оголошено карантин. Закрито всі кінотеатри, бари, басейни, фітнес-центри і нічні клуби. Закладам харчування дозволено працювати тільки за умови, що столи стоять на відстані півтора метра один від одного. Крім того, час роботи ресторанів обмежили з 6 до 18 години. Історичні місця німецької столиці, де зазвичай юрмляться туристи, спорожніли. Дивіться, як це виглядає:
Німеччина запровадила обмеження на перетин своїх кордонів, у всіх федеральних землях оголошено додаткові канікули для школярів. Зачинені клуби, бари, кінотеатри, релігійні заклади і борделі. (17.03.2020)
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