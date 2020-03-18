Берлін на карантині: як столиця Німеччини протистоїть коронавірусу (відео)

Ще півтора тижня тому таке годі було уявити. А тепер це реальність - життя у столиці Німеччини завмерло. Через небезпеку поширення коронавірусу в Берліні де-факто оголошено карантин. Закрито всі кінотеатри, бари, басейни, фітнес-центри і нічні клуби. Закладам харчування дозволено працювати тільки за умови, що столи стоять на відстані півтора метра один від одного. Крім того, час роботи ресторанів обмежили з 6 до 18 години. Історичні місця німецької столиці, де зазвичай юрмляться туристи, спорожніли. Дивіться, як це виглядає: