 Берлін критикує Італію за підтримку ″нового Шовкового шляху″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.03.2019

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Новини

Берлін критикує Італію за підтримку "нового Шовкового шляху"

Очільник МЗС Німеччини Гайко Маас застеріг Рим від участі у китайському мегапроекті. Участь у "новому Шовковому шляху" загрожує зростанням залежності від КНР, вважає міністр.

Гайко Маас

Гайко Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) розкритикував Італію за підтримку китайського проекту зі створення так званого "нового Шовкового шляху". "Якщо деякі держави думають, що з китайцями можна укласти хитрі угоди, то одного разу вони здивуються, коли прокинуться в залежності", - зазначив політик у інтерв'ю німецькому тижневику Welt am Sonntag, оприлюдненому в неділю, 24 березня.

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Французький президент Еммануель Макрон під час візиту до Китаю підтримав будівництво нового "Шовкового шляху", але наголосив, що він не повинен перетворювати транзитні країни на "васалів" КНР. (09.01.2018)

Італія та КНР підписали меморандум про співпрацю з метою реалізації глобального китайського проекту "Один пояс - один шлях". (23.03.2019)

Пропозиції, вигідні в короткостроковому плані, можуть швидше, ніж здається, "набути гіркого присмаку", попередив Маас. Китай вивів з бідності в середній клас мільйони людей і тепер жорстко переслідує власні інтереси в глобальному масштабі, пояснив міністр, наголосивши, що європейські держави можуть вистояти в конкуренції з такими "гігантами", як Китай і США, лише в єдиному блоці як Євросоюз.

Напередодні Італія, незважаючи на міжнародну критику, підтримала ініціативу Китаю зі створення "нового Шовкового шляху". У Римі прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте і голова КНР Сі Цзіньпін були присутні на церемонії підписання меморандуму про співпрацю, згідно з яким Китай найближчим часом інвестує кілька мільярдів євро в розвиток стратегічно важливих торгових портів Генуя і Трієст та розширить співпрацю з Італією у низці сфер. Італія стала першою країною-членом Великої сімки (G7), котра приєдналася до глобального китайського проекту. З європейських країн раніше готовність до реалізації цього проекту продемонструвала Португалія.

Новий "Шовковий шлях" Китаю

Голова КНР Сі Цзіньпін ще торік пообціяв, що Китай виділить 124 мільярди доларів США для інфраструктурного проекту, відомого як "новий Шовковий шлях". Проект, який у КНР називають "Один пояс - один шлях", має на меті поєднати морський та суходільний "шовкові шляхи".

До суходільного шляху мають увійти три економічні коридори, які простягнуться через Євразію від Китаю. Північний - через Центральну Азію, Росію та Європу, центральний - через Західну Азію, Перську затоку та Середземне море, південний - через Південну та Південно-Східну Азію, а також Індійський океан. Морський шлях має створити єдиний коридор з Китаю до Європи через Південнокитайське море та Індійський океан. Критики називають проект спробою значно посилити позиції Китаю на міжнародній арені.

Критики проекту, в першу чергу представники США і деяких країн-членів ЄС, побоюються, що в результаті Китай посилить позиції на міжнародній арені і перетвориться на ще могутнішу економічну державу. Вони також вказують на відсутність прозорості і несправедливі, на їхню думку, умови конкуренції. В уряді Італії також немає єдності в питанні про ставлення до "Нового шовковому шляху".

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