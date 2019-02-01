 Берлін звинуватив Москву в похованні ракетного договору | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.02.2019

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Новини

Берлін звинуватив Москву в похованні ракетного договору

Попри рішення США вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності головна провина лежить саме на Росії, котра порушила цей договір, вважає глава МЗС ФРН Гайко Маас.

Російська крилата ракета

Російська крилата ракета наземного базування типу 9М729 стала призвідницею виходу США з ДРСМД

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) поклав на Росію відповідальність за вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД). Глава МЗС ФРН у п'ятницю, 1 лютого, у Бухаресті на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу зазначив, що без ДРСМД безпеки стане менше.

"Нам необхідно зважати на те, що договір порушується російською стороною, - сказав Маас, цитує агенція новин dpa. - Договір, до якого належать дві держави-підписанти, і який порушується однією стороною, фактично втрачає чинність".

DW.COM

США погрожують виходом з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності через порушення, які вчиняє Росія. У Кремлі всі закиди відкидають. DW відповідає на головні запитання щодо ДРСМД. (01.02.2019)

Генеральний секретар НАТО заявив, що РФ "має останній шанс", аби почати виконувати умови Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. (04.01.2019)

Росія не виявила бажання йти на компроміс у суперечці щодо договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. 2 лютого США обіцяють вийти з угоди. (25.01.2019)

Глави МЗС Росії та ФРН обговорили долю Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав РФ зберегти договір. (18.01.2019)

Для збереження договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності РФ треба зняти з озброєння заборонену крилату ракету так, щоб це було доведено, заявив Гайко Маас. (06.01.2019)

Хоча німецький урядовець і не став критикувати Вашингтон за намір вийти з ДРСМД, він однак висловив жаль щодо цього. Раніше Маас неодноразово закликав Росію врятувати цей договір.

У Берліні зрештою все ще плекають надію на збереження ДРСМД. Як зазначив речник німецького уряд Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) 1 лютого, після оголошення США про вихід з договору рішення набуде чинності лише за півроку. А тому справа за Москвою, щоб скористатися цим шансом та повернутися до виконання умов ДРСМД. Утім, Москва не подавала останнім часом сигналів, що готова до такого кроку.

США поінформували союзників по НАТО

За інформацією dpa, Вашингтон має намір 1 лютого оголосити про вихід США з ДРСМД. Сполучені Штати напередодні поінформували союзників по Північноатлантичному альянсу (НАТО) про свої плани. В НАТО планують щонайшвидше оприлюднити заяву на підтримку такого кроку США.

Причиною виходу Вашингтона з укладеного ще між СРСР та США договору стали нові російські крилаті ракети наземного базування типу 9М729 (SSC-8 за класифікацією НАТО - Ред.).

На погляд США, ракети цього типу недвозначно порушують умови договору. Натомість Росія запевняє, що дальність цих ракет менша за 500 кілометрів і вони жодним чином не порушують умови ДРСМД.

ДРСМД було підписано 8 грудня 1987 року, а чинності він набув 1 червня 1988. Ним передбачено ліквідацію цілого класу ракет. Документ зокрема забороняє сторонам-підписантам виробляти, випробовувати і розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої дальності (від 1000 до 5500 кілометрів) і меншої дальності (від 500 до 1000 кілометрів), а також пускові установки для них, нагадує інформагенція "Інтерфакс".

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Російські ракети порушують договір й загрожують Європі (29.01.2019)

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