 Берлін: Виведення американських військ з ФРН зашкодить і НАТО, і США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.06.2020

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Берлін: Виведення американських військ з ФРН зашкодить і НАТО, і США

У Міноборони ФРН вважають, що виведення частини американських військ з Німеччини більше зашкодить НАТО та самим США.

Американські військовослужбовці в Німеччині (фото з архіву)

Американські військовослужбовці в Німеччині (фото з архіву)

Міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) у понеділок, 8 червня, застерегла, що ймовірне скорочення військової присутності США в Німеччині майже на чверть може послабити не лише НАТО, але й самі США. 

Як заявила журналістам Аннеґрет Крамп-Карренбауер, Берлін поки що не отримав офіційного підтвердження про скорочення американського контингенту, передає агенція АР. Втім, міністерка оборони ФРН припустила, що у випадку, якщо США все ж ухвалять таке рішення, цей крок більше нашкодить НАТО.

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"Справа в тому, що присутність американських солдатів у Німеччині служить безпеці всього альянсу НАТО, а також власній безпеці Америки. Це є основа, над якою ми працюємо разом", - заявила вона. 

За словами координатора німецького уряду з трансатлантичних відносин Петера Беєра (Peter Beyer), офіційне підтвердження цього рішення Вашингтона вже не буде несподіванкою, але було б неприємно дізнатися про це з повідомлень ЗМІ. "Таке рішення президента США може серйозно вплинути на німецько-американські відносини", - сказав Беєр у коментарі агенції dpa.

Плани скорочення контингенту США в ФРН

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп вирішив більш ніж на чверть скоротити чисельність американських військ, дислокованих у Німеччині. За даними газети The Wall Street Journal, відповідне розпорядження вже підписав радник президента США з національної безпеки Роберт О'Браєн. Також цю інформацію 5 червня із посиланням на одного з американських топ-чиновників підтвердила агенція Reuters.

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Згідно з цією інформацією, до вересня з ФРН буде виведено 9500 американських солдатів і офіцерів, а максимальна кількість військовослужбовців США, які можуть одночасно перебувати у ФРН, буде обмежена 25 тисячами. Деякі з цих військових будуть переведені до Польщі, деякі - до інших країн-союзниць, а решта вирушить до США.

У Білому домі і Пентагоні поки не підтвердили і не спростували цю інформацію. На сьогодні в Німеччині перебувають 34 500 американських військових. В уряді Польщі вже відреагували на це повідомлення і висловили сподівання, що після часткового виведення американських військ з Німеччини військовослужбовці США будуть розміщені на території Польщі. 

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