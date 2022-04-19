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Бельгія

Королівство Бельгія - держава в Західній Європі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бельгія".

Бельгія є конституційною монархією. Офіційна назва - Королівство Бельгія. Країна розташована в Західній Європі. Столиця - Брюссель. Площа Бельгії становить приблизно 30,5 тисяч квадратних кілометрів. Населення - понад 11,1 мільйона осіб. Бельгія належить до найбільш густозаселених країн. Бельгія є федеральною державою, яка складається з трьох регіонів - Фландрії, Валонії та Брюсселя.

Чи буде Україна з хлібом? - "Європа у фокусі" (19.04.2022) 19.04.2022

Чи вдасться в умовах війни зібрати врожай. Чого хочуть сербські сепаратисти. Як уживаються різні мови в Бельгії.
У Бельгії невідомий в'їхав у натовп людей: 6 загиблих

У Бельгії невідомий в'їхав у натовп людей: 6 загиблих 20.03.2022

Інцидент стався під час карнавального заходу у Валлонії. Повідомляється також про десятьох тяжко поранених.
Через війну в Україні Бельгія відклала відмову від ядерної енергетики

Через війну в Україні Бельгія відклала відмову від ядерної енергетики 19.03.2022

Уряд у Брюсселі погодився продовжити до 2035 року експлуатацію двох ядерних реакторів. Водночас влада хоче прискорити перехід на відновлювані джерела енергії.

Чому в бельгійців відтепер паспорт зі смурфами? (10.02.2022) 10.02.2022

У Бельгії нові закордонні паспорти. Вони мають не лише вдвічі більше елементів захисту, а й комікси на своїх сторінках. Чому?

У Брюсселі розігнали демонстрацію проти коронавірусних обмежень

У Брюсселі розігнали демонстрацію проти коронавірусних обмежень 23.01.2022

У Брюсселі поліція застосувала водомети та сльозогінний газ проти демонстрантів, що виступали проти коронавірусних обмежень в Бельгії. У ході взяли участь кілька десятків тисяч людей.
У Бельгії та Чехії знову пройшли акції протесту проти COVID-обмежень

У Бельгії та Чехії знову пройшли акції протесту проти COVID-обмежень 10.01.2022

Люди вийшли на вулиці у Бельгії та Чехії, аби висловити протест проти обмежувальних заходів та запровадження обов'язкової вакцинації населення.
Італійський Моршин: 104 відсотки вакцинованих в одному містечку - Європа у фокусі (відео)

Італійський Моршин: 104 відсотки вакцинованих в одному містечку - "Європа у фокусі" (відео) 27.12.2021

Місто, де вакцинованих більше, ніж жителів. Вражаючі долі біженців з табору в Кале. Шлях до школи на велосипеді і з гаслами. Як столітні дуби мандрують до Китаю.

Італійський Моршин: 104 відсотки вакцинованих в одному містечку - "Європа у фокусі" (27.12.2021) 27.12.2021

Італія: місто, де вакцинованих більше, ніж жителів. Франція: вражаючі долі біженців з табору в Кале. Іспанія: шлях до школи на велосипеді і з гаслами. Бельгія: столітні дуби мандрують до Китаю. Великобританія: благодійність і після смерті.
У Бельгії тисячі людей протестували проти закриття закладів культури

У Бельгії тисячі людей протестували проти закриття закладів культури 27.12.2021

Бельгійські культурні діячі об'єднались з громадянами у кількатисячних акціях протесту проти обмеження роботи культурних закладів на тлі поширення омікрон-варіанта короновірусу.
Що і хто стоїть за протестами проти антиковідних заходів у Європі?

Що і хто стоїть за протестами проти антиковідних заходів у Європі? 24.12.2021

У зв'язку з посиленням антиковідних заходів протести у багатьох європейських містах також набирають обертів. Хто стоїть за протестом і що об'єднує людей на мітингах?
Європа причепурилася до Різдва (фотогалерея)

Європа причепурилася до Різдва (фотогалерея) 21.12.2021

До Святвечора лишаються лічені дні! По всій Європі різдвяні вогники осяюють вулиці. Представляємо вам добірку найбільш святково вбраних міст Європи. Не забудемо зазирнути й до резиденції Санти.
Антикарантинні протести в Брюсселі переросли в сутички з поліцією

Антикарантинні протести в Брюсселі переросли в сутички з поліцією 19.12.2021

Протести проти запровадження обов'язкових антиковідних щеплень та посилення карантинних обмежень у Брюсселі призвели до сутичок із поліцією та арештів учасників маршу.

Брюссель: акція коронаскептиків завершилася зіткненнями з поліцією

Брюссель: акція коронаскептиків завершилася зіткненнями з поліцією 05.12.2021

Мирна акція проти посилення антиковідних обмежень у столиці Бельгії перетворилася на заворушення із киданням сміття у поліцію та розгоном протестувальників водометами.
Протести проти антиковідних заходів у Бельгії: поліція застосувала водомети

Протести проти антиковідних заходів у Бельгії: поліція застосувала водомети 21.11.2021

Мирна акція проти посилення антиковідних обмежень у столиці Бельгії перетворилася на масові заворушення із киданням фаєрів у поліцію та розгоном протестувальників водометами.

Церковний показ мод: дефіле у соборі (19.11.2021) 19.11.2021

В одному із соборів Бельгії пройшов незвичайний показ мод. На ньому продемонстрували історичні вбрання священників. Дивіться церковне дефіле!
Кулеба назвав країни ЄС, які залишаються відкритими для подорожей українців

Кулеба назвав країни ЄС, які залишаються відкритими для подорожей українців 11.11.2021

Австрія, Бельгія, Данія, Естонія, Кіпр, Нідерланди, Хорватія та Чехія залишаються відкритими для подорожей українців, у тому числі з туристичною метою, незважаючи на виключення України з "зеленого" списку ЄС.
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