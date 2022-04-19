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Королівство Бельгія - держава в Західній Європі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бельгія".
Бельгія є конституційною монархією. Офіційна назва - Королівство Бельгія. Країна розташована в Західній Європі. Столиця - Брюссель. Площа Бельгії становить приблизно 30,5 тисяч квадратних кілометрів. Населення - понад 11,1 мільйона осіб. Бельгія належить до найбільш густозаселених країн. Бельгія є федеральною державою, яка складається з трьох регіонів - Фландрії, Валонії та Брюсселя.
Італія: місто, де вакцинованих більше, ніж жителів. Франція: вражаючі долі біженців з табору в Кале. Іспанія: шлях до школи на велосипеді і з гаслами. Бельгія: столітні дуби мандрують до Китаю. Великобританія: благодійність і після смерті.