Королівство Бельгія - держава в Західній Європі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бельгія".

Бельгія є конституційною монархією. Офіційна назва - Королівство Бельгія. Країна розташована в Західній Європі. Столиця - Брюссель. Площа Бельгії становить приблизно 30,5 тисяч квадратних кілометрів. Населення - понад 11,1 мільйона осіб. Бельгія належить до найбільш густозаселених країн. Бельгія є федеральною державою, яка складається з трьох регіонів - Фландрії, Валонії та Брюсселя.