Без недоторканності: хто захистить народних депутатів? (відео)

Верховна Рада України після багаторічних дискусій скасувала депутатську недоторканність. За що народних обранців тепер зможуть притягнути до відповідальності і як це працює на Заході?
У депутатів залишається такий механізм захисту як індемнітет, тобто їх неможливо притягнути до відповідальності за рішення або висловлювання у парламенті окрім образ або наклепу. А ось за кримінал - без проблем.
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