 Без недоторканності: хто захистить народних депутатів? (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 04.09.2019

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Без недоторканності: хто захистить народних депутатів? (відео)

Верховна Рада України після багаторічних дискусій скасувала депутатську недоторканність. За що народних обранців тепер зможуть притягнути до відповідальності і як це працює на Заході?

Раніше народні обранці часто використовували депутатський імунітет як особистий привілей

Раніше народні обранці часто використовували депутатський імунітет як особистий привілей

У депутатів залишається такий механізм захисту як індемнітет, тобто їх неможливо притягнути до відповідальності за рішення або висловлювання у парламенті окрім образ або наклепу. А ось за кримінал - без проблем.

 

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