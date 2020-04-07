 Без ліків та їжі: хто подбає про самотніх з груп ризику під час епідемії (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.04.2020

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Політика й суспільство

Без ліків та їжі: хто подбає про самотніх з груп ризику під час епідемії (відео)

Через посилення карантину соціальні служби Києва фактично падають з ніг: допомоги потребують майже всі люди понад 65 років, яким не рекомендують виходити з дому. Як їм отримати ліки та продукти?

Волонтери об’єднуються в соцмережах, збирають дані про потреби літніх людей і намагаються подбати про них

Волонтери об’єднуються в соцмережах, збирають дані про потреби літніх людей і намагаються подбати про них

Продуктовий набір з 16 позицій та побутова хімія. Вартість - приблизно 250 гривень. Цього літнім людям має вистачити приблизно на два тижні, доки вони через карантин не можуть виходити з дому. Їжу та ліки розносять волонтери і соціальні працівники. Але й самі вони піддають себе та своїх підопічних ризику. Якщо зляжуть соцпрацівники, невиключено, що їхні обов'язки доведеться виконувати нацгвардійцям. Інакше тисячі стареньких людей помруть не від коронавірусу, а від елементарної нестачі ліків, продуктів або догляду.

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