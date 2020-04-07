Без ліків та їжі: хто подбає про самотніх з груп ризику під час епідемії (відео)

Продуктовий набір з 16 позицій та побутова хімія. Вартість - приблизно 250 гривень. Цього літнім людям має вистачити приблизно на два тижні, доки вони через карантин не можуть виходити з дому. Їжу та ліки розносять волонтери і соціальні працівники. Але й самі вони піддають себе та своїх підопічних ризику. Якщо зляжуть соцпрацівники, невиключено, що їхні обов'язки доведеться виконувати нацгвардійцям. Інакше тисячі стареньких людей помруть не від коронавірусу, а від елементарної нестачі ліків, продуктів або догляду.