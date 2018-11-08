Без Каті Гандзюк: чому держава не захищає громадських активістів (відео)

Хто замовив вбивство Каті Гандзюк? Після смерті херсонської активістки десятки громадських, правозахисних організацій по всій країні активізували кампанію з вимогою знайти і покарати замовника нападу на активістку. У зверненні на захист громадянського суспільства вони вимагають відправити у відставку не лише керівництво херсонської поліції, а й керівництво ГПУ і МВС, які за майже 96 днів розслідування після нападу, поки Катерина була жива, так і не назвали ім’я замовника.