Без Каті Гандзюк: чому держава не захищає громадських активістів (відео)

Загибель Катерини Гандзюк показала, наскільки незахищеними є громадські активісти в Україні. Активісти вважають, що МВС та генпрокуратура провалили реформу правопорядку.
Хто замовив вбивство Каті Гандзюк? Після смерті херсонської активістки десятки громадських, правозахисних організацій по всій країні активізували кампанію з вимогою знайти і покарати замовника нападу на активістку. У зверненні на захист громадянського суспільства вони вимагають відправити у відставку не лише керівництво херсонської поліції, а й керівництво ГПУ і МВС, які за майже 96 днів розслідування після нападу, поки Катерина була жива, так і не назвали ім’я замовника.
Громадські активісти в Україні скаржаться, що опинилися у небезпеці через свою діяльність. Про ситуацію з безпекою в Україні та про наслідки смерті Катерини Гандзюк DW поговорила з правозахисницею Наталією Бімбірайте. (08.11.2018)
Херсонська активістка Катерина Гандзюк 4 листопада померла у київській лікарні. Її смерть стала наслідком нападу, що стався наприкінці липня цього року, коли жінку умисно облили кислотою. (05.11.2018)
Херсонську активістку Катю Гандзюк, смерть якої настала внаслідок нападу на неї, поховають 7 листопада у Херсоні. За що вона боролась та чому її критикували у рідному місті? Репортаж DW. (07.11.2018)