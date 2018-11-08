 Без Каті Гандзюк: чому держава не захищає громадських активістів (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 09.11.2018

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Без Каті Гандзюк: чому держава не захищає громадських активістів (відео)

Загибель Катерини Гандзюк показала, наскільки незахищеними є громадські активісти в Україні. Активісти вважають, що МВС та генпрокуратура провалили реформу правопорядку.

Українські активісти проводять незалежне розслідування щодо замовників вбивства Каті Гандзюк

Українські активісти проводять незалежне розслідування щодо замовників вбивства Каті Гандзюк

Хто замовив вбивство Каті Гандзюк? Після смерті херсонської активістки десятки громадських, правозахисних організацій по всій країні активізували кампанію з вимогою знайти і покарати замовника нападу на активістку. У зверненні на захист громадянського суспільства вони вимагають відправити у відставку не лише керівництво херсонської поліції, а й керівництво ГПУ і МВС, які за майже 96 днів розслідування після нападу, поки Катерина була жива, так і не назвали ім’я замовника.

 

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Правозахисниця Наталя Бімбірайте: Влада перетворює активістів на мішені для силовиків

Громадські активісти в Україні скаржаться, що опинилися у небезпеці через свою діяльність. Про ситуацію з безпекою в Україні та про наслідки смерті Катерини Гандзюк DW поговорила з правозахисницею Наталією Бімбірайте. (08.11.2018)  

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