Без води на Донбасі: чому відключають централізоване водопостачання (відео)

У прифронтових районах Донбасу десятки тисяч людей залишаються без питної води. Місцева влада не знає, як напоїти розлючених громадян, а ті від відчаю навіть забули про війну. Репортаж DW.
Такий вигляд має гуманітарна катастрофа по-донбаськи. Мешканці цього району в прифронтовому селищі Новгородське принесли весь свій посуд, щоб отримати кількадесят літрів води для своїх родин. Полювання за омріяними літрами - їх головний клопіт відтоді, як у селищі понад місяць тому відключили централізоване водопостачання. "Водовоз" приїздить до них не частіше двох разів на тиждень. Води на всіх не вистачає. Люди у розпачі - кажуть, забули навіть про війну, хоча стрілянину тут чути кожен день.
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