Без води на Донбасі: чому відключають централізоване водопостачання (відео)

Такий вигляд має гуманітарна катастрофа по-донбаськи. Мешканці цього району в прифронтовому селищі Новгородське принесли весь свій посуд, щоб отримати кількадесят літрів води для своїх родин. Полювання за омріяними літрами - їх головний клопіт відтоді, як у селищі понад місяць тому відключили централізоване водопостачання. "Водовоз" приїздить до них не частіше двох разів на тиждень. Води на всіх не вистачає. Люди у розпачі - кажуть, забули навіть про війну, хоча стрілянину тут чути кожен день.