 Безпрецедентний президент: два роки правління Дональда Трампа | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 21.01.2019

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Світ

Безпрецедентний президент: два роки правління Дональда Трампа

У першу половину терміну президент негативно вплинув на внутрішню та зовнішню політику США, вважають американські політологи. Трамп відрізняється від усіх попередників у Білому домі.

Прихильники Дональда Трампа та його передвиборна агітація (фото з архіву)

Прихильники Дональда Трампа та його передвиборна агітація (фото з архіву)

З надіями на те, що, опинившись у Білому домі, Дональд Трамп відмовиться від своїх радикальних висловлювань і на практиці діятиме охайніше, довелося швидко розлучитися. За два роки при владі він уже добився того, що США вийшли з епохальної міжнародної угоди щодо ядерної програми Ірану, з підписаної в Парижі глобальної угоди щодо клімату та з історичного торговельного договору про Транстихоокеанське партнерство. Президент США ініціював агресивну торговельну війну з Китаєм, завдав підвищенням мит удару по європейських союзниках та наказав швидко виввести американські війська з Сирії.

Трамп підписав суперечливий закон про одну з найбільших за останні десятиріччя податкових реформ, зробив більш жорсткою політику стосовно нелегальних мігрантів та спровокував найдовший урядовий "шатдаун" в історії США. Зараз він реорганізує американські суди шляхом призначення до їхнього складу найбільшої кількості федеральних суддів, ніж це робив будь-хто з його нещодавніх попередників на посаді глави держави.

Негативний вплив на зовнішню політику США

І це лише кілька найбільш вражаючих прикладів того істотного впливу на внутрішню та зовнішню політику США, який Трамп зумів продемонструвати за першу половину свого президентського терміну. Важливо відзначити: незважаючи на те, що з погляду публічної презентації ці дії могли виглядати хаотично, насправді тут немає чому дивуватися. Всі ці пункти були частиною передвиборних обіцянок під час кампанії тодішнього кандидата Трампа.  

Дональд Трамп в Овальному кабінеті Білого дому

Дональд Трамп в Овальному кабінеті Білого дому

Разом узяті, вони значною мірою змінили сприйняття США в світі. "Припускаю, що Трамп справив дуже негативний вплив на зовнішню політику США та на американську "м'яку силу" в усьому світі", - каже професор Гарвардського університету Джозеф Най, фахівець з міжнародних відносин. Саме він запровадив у світову політологію термін "м'яка сила" (soft power) - вміння та можливість добиватися своїх політичних цілей без примусу, на основі добровільної участі та симпатії.

На думку Ная, найшкідливішим у тривалій перспективі стало рішення Трампа про вихід США з Паризької кліматичної угоди, якщо взяти до уваги його потенційні негативні наслідки для боротьби з глобальними змінами клімату. Що ж стосується відмови від ядерної угоди з Іраном, що токсично вплинула на комунікацію США з європейськими союзниками, а також дедалі жорсткішої позиції Вашингтона стосовно Тегерана, то це одне з найшкідливіших рішень адміністрації Трампа в перспективі найближчого майбутнього, вважає Най.

Непередбачуваність Трампа ні з ким не зрівняна

Якщо ж до суперечливих політичних рішень додати нерозважливий стиль та схильність до манерної мови, то Трампа можна назвати президентом, який грає у своїй власній лізі, підсумовує Най. "У нас були небезпечні та складні президенти, наприклад Річард Ніксон або Ліндон Джонсон. Але не було нікого більш непередбачуваного чи більш брехливого, ніж Трамп", - каже американський політолог.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що знає про місце своєї майбутньої зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином, але не назвав його. Запланований саміт привітали у Сеулі. (19.01.2019)

Очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що США вийдуть із ядерної угоди з Іраном. На думку американського президента, нинішня угода не здатна втримати Тегеран від розробки ядерної зброї. (08.05.2018)

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З ним згодна Барбара Перрі, керівниця досліджень з історії президентської інституції в Центрі суспільно-політичної комунікації імені Міллера в Університеті Вірджинії. Перші два роки Трампа в Овальному кабінеті довели, що він і справді виняток з правила стосовно своїх попередників. "Я би просто сказала, що він безпрецедентний президент. Він абсолютно поза системою", - каже вона. На думку Перрі, Трамп "не схожий ні на кого, кого ми колись бачили".

Треба врахувати, що Сполучені Штати побачили чимало демагогів, однак вони ще ніколи не опинялись у Білому домі, зазначає дослідниця. На шляху туди їх зупиняла американська виборча система, яка за своїм устроєм не є прямою демократією. Голосуванням за того чи іншого кандидата в президенти виборці у США насправді визначають членів колегії виборників від свого штату, яка складається з 538 осіб. Щоб стати главою держави, кандидату треба отримати підтримку не менше 270 членів колегії виборників.

Збій системи привів Трампа в Білий дім

Барбара Перрі впевнена: перемога Трампа на виборах - це тривожний сигнал про збій системи. Він виграв за кількістю голосів у колегії виборників, але не за кількістю тих американців, які проголосували за нього. Але ж засновники американської виборчої системи хотіли, щоб колегія виборників перешкоджала саме такому типові людей - демагогам - обійняти вищу державну посаду.

Що ж очікує нас у другій половині президентського терміну Трампа, а в разі його переобрання - і в наступні чотири роки? Джозеф Най рекомендує приготуватися до ще більшої непередбачуваності - і до неприємних сюрпризів. Барбара Перрі більш категорична. "Боюся, чотири роки ми ще переживемо, але ось чи зможемо пережити вісім таких років, я аж ніяк не впевнена", - підсумовує вона.

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    Автор: Ольга Войтович


DW.COM

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Прихильники Дональда Трампа та його передвиборна агітація (фото з архіву)

Безпрецедентний президент: два роки правління Трампа

У першу половину терміну президент негативно вплинув на внутрішню та зовнішню політику США, вважають політологи. 

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