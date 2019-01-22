"Батьківщина" висунула Юлію Тимошенко кандидаткою в президенти України

Партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у вівторок, 22 січня, висунула свою лідерку Юлію Тимошенко кандидаткою на чергових виборах президента України, що відбудуться 31 березня.

Таке рішення підтримав з'їзд, який відбувся в Києві. На з'їзді виступили соратники Тимошенко, її донька Євгенія, а також деякі політики, які висловили свою підтримку лідерці "Батьківщини". Також на підтримку Тимошенко виступив перший президент України Леонід Кравчук.

Крім того, присутнім продемонстрували відеозвернення деяких іноземних політиків та біографічний фільм про лідерку "Батьківщини", повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

"Свобода" висунула Кошулинського

Тим часом Всеукраїнське об'єднання "Свобода" цього ж дня висунуло віце-спікера Верховної Ради України попереднього скликання (2012-2014 роки) Руслана Кошулинського кандидатом в президенти України. Відповідне рішення одноголосно підтримали 613 делегатів 40-го з'їзду партії, який відбувся в Києві.

Нагадаємо, що в середині листопада 2018 року про підтримку кандидатури Кошулинського на виборах президента заявили низка націоналістичних партій та рухів, зокрема, ВО "Свобода, "Правий сектор", Організація українських націоналістів, Конгрес українських націоналістів тощо.