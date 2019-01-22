 ″Батьківщина″ висунула Юлію Тимошенко кандидаткою в президенти України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.01.2019

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Новини

"Батьківщина" висунула Юлію Тимошенко кандидаткою в президенти України

Партія "Батьківщина" висунула свою лідерку Юлію Тимошенко кандидаткою в президенти України. Водночас "Свобода" висунулуа кандидатом екс-віце-спікера Верховної Ради Руслана Кошулинського.

Юлія Тимошенко виступає перед однопартійцями

Юлія Тимошенко виступає перед однопартійцями

Партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у вівторок, 22 січня, висунула свою лідерку Юлію Тимошенко кандидаткою на чергових виборах президента України, що відбудуться 31 березня.

Таке рішення підтримав з'їзд, який відбувся в Києві. На з'їзді виступили соратники Тимошенко, її донька Євгенія, а також деякі політики, які висловили свою підтримку лідерці "Батьківщини". Також на підтримку Тимошенко виступив перший президент України Леонід Кравчук.

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Низка українських партій та організацій націоналістичного спрямування заявила про підтримку на виборах президента у 2019 році єдиного кандидата Руслана Кошулинського. (19.11.2018)

В Україні стартувала кампанія перед президентськими виборами, що відбудуться 31 березня 2019 року. В огляді DW - основні відомості про вибори на найвищу посаду держави. (07.01.2019)

Крім того, присутнім продемонстрували відеозвернення деяких іноземних політиків та біографічний фільм про лідерку "Батьківщини", повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

"Свобода" висунула Кошулинського

Тим часом Всеукраїнське об'єднання "Свобода" цього ж дня висунуло віце-спікера Верховної Ради України попереднього скликання (2012-2014 роки) Руслана Кошулинського кандидатом в президенти України. Відповідне рішення одноголосно підтримали 613 делегатів 40-го з'їзду партії, який відбувся в Києві.

Нагадаємо, що в середині листопада 2018 року про підтримку кандидатури Кошулинського на виборах президента заявили низка націоналістичних партій та рухів, зокрема, ВО "Свобода, "Правий сектор", Організація українських націоналістів, Конгрес українських націоналістів тощо.

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