"Айдар" - штурмовий батальйон сухопутних військ ЗСУ. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Айдар".

"Айдар" виник у травні 2014 року як добровольчий батальйон. Він брав участь у АТО на Донбасі з метою захисту територіальної цілісності України. Вже у серпні 2014 року на базі добровольчого батальйону "Айдар" було створено штурмовий підрозділ збройних сил України, у вересні 2014 року цей підрозділ пере форматували у 24-й штурмовий батальйон "Айдар" сухопутних військ Збройних сил України.