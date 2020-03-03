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Батальйон "Айдар"

"Айдар" - штурмовий батальйон сухопутних військ ЗСУ. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Айдар".

"Айдар" виник у травні 2014 року як добровольчий батальйон. Він брав участь у АТО на Донбасі з метою захисту територіальної цілісності України. Вже у серпні 2014 року на базі добровольчого батальйону "Айдар" було створено штурмовий підрозділ збройних сил України, у вересні 2014 року цей підрозділ пере форматували у 24-й штурмовий батальйон "Айдар" сухопутних військ Збройних сил України.

Суд у Греції звільнив з-під варти ексдепутата Ради Сергія Мельничука

Суд у Греції звільнив з-під варти ексдепутата Ради Сергія Мельничука 03.03.2020

Затриманого днями в Греції колишнього командира батальйону "Айдар" та ексдепутата ВР Сергія Мельничука звільнено з-під варти рішенням суду в Греції. Його затримав Інтерпол на вимогу Росії.
Інтерпол перегляне запит РФ про затримання ексдепутата Мельничука - Аваков

Інтерпол перегляне запит РФ про затримання ексдепутата Мельничука - Аваков 02.03.2020

Керівництво Інтерполу вирішило переглянути запит Росії про оголошення в розшук і затримання ексдепутата ВР та екскомандира батальйону "Айдар" Сергія Мельничука, повідомив глава МВС України Арсен Аваков.

"Політ кулі": як у Москві зірвали показ фільму про Донбас (11.12.2017) 11.12.2017

У Москві прем'єру документальної кінострічки про війну на Донбасі "Політ кулі" зірвали активісти радикального руху SERB. Фільм розповідає про конфлікт на Сході України очима бійців українського добровольчого батальйону "Айдар".
Добровольчі батальйони: непевний статус та дефіцит правосуддя

Добровольчі батальйони: непевний статус та дефіцит правосуддя 05.07.2016

Дії добровольців на Донбасі мають оцінюватись з огляду на складну правову ситуацію і тяжкість скоєних правопорушень, вважають експерти. Найбільшою перешкодою вони називають неефективність української судової системи.
Апеляційний суд відпустив екс-лідера Айдара на поруки депутатів

Апеляційний суд відпустив екс-лідера "Айдара" на поруки депутатів 02.07.2016

Розглянувши апеляцію на рішення Печерського райсуду взяти під варту екс-начальника штабу добровольчого батальйону "Айдар" Валентина Лихоліта, апеляційний суд вирішив звільнити його на поруки народних депутатів.
Під Печерським райсудом Києва заворушення через справу комбата Айдара

Під Печерським райсудом Києва заворушення через справу комбата "Айдара" 02.07.2016

Активісти заблокували будівлю Печерського райсуду Києва через арешт командира батальйону "Айдар" Валентина Лихоліта. Вони заявляють про намір встановити намети на Хрещатику.
Німецька експертка: Савченко має великий кредит довіри в Європі

Німецька експертка: Савченко має великий кредит довіри в Європі 31.05.2016

Менш ніж за тиждень після звільнення з російської в'язниці Надія Савченко виступила у Раді як депутатка. Про її перспективи в політиці України DW поговорила зі Сюзан Стюарт з німецького Фонду "Наука і політика" .
Коментар: Надія Савченко - з української героїні в російський символ

Коментар: Надія Савченко - з української героїні в російський символ 09.03.2016

Сухе голодування Надії Савченко й очікування вироку російського суду в її справі має для Росії не менш важливе значення, ніж для України. Коментар російського журналіста Олега Кашина спеціально для DW.
Обвинувачення вимагає для Савченко 23 роки колонії

Обвинувачення вимагає для Савченко 23 роки колонії 02.03.2016

Державний обвинувач вважає аргументи логічними і достатніми для визнання вини підсудної. Савченко всі звинувачення відкидає
Кримський кордон: блокада закінчилась, хай живе блокада

Кримський кордон: блокада закінчилась, хай живе блокада 01.03.2016

Уже понад місяць, як цивільна блокада Криму переросла в офіційну заборону на ввезення товарів з України до окупованого півострова. Як змінилося за цей час життя прикордонників, митників та активістів, з'ясовувала DW.
Савченко заявила, що офіційно не входила до батальйону Айдар

Савченко заявила, що офіційно не входила до батальйону "Айдар" 01.02.2016

За словами Надії Савченко, вона лише виконувала обов'язки добровільного інструктора під час своєї відпустки.
Нападника на будинок Садового заарештували на 60 діб

Нападника на будинок Садового заарештували на 60 діб 31.10.2015

Прокуратура інкримінує нападнику тероризм. Це вже третій випадок спроби підриву будинку Садового за останні півтора року.
Перемитництво на Донбасі - хто і як перевозить товари в ЛНР

Перемитництво на Донбасі - хто і як перевозить товари в "ЛНР" 26.06.2015

Перемитники відкрили для себе нове поле діяльності - нелегальне переправлення вантажів через лінію розмежування на Донбасі. Репортаж DW.
Крихке Щастя: як живе прифронтове місто

Крихке Щастя: як живе прифронтове місто 05.06.2015

Населені пункти вздовж лінії зіткнення на сході України чи не щодня потрапляють під обстріли. Репортаж зі Щастя, що живить електрикою всю Луганщину.
Суд у Страсбурзі закликав Надію Савченко припинити голодування

Суд у Страсбурзі закликав Надію Савченко припинити голодування 14.02.2015

Європейський суд з прав людини закликав Надію Савченко відмовитися від продовження свого протесту голодуванням. Крім того, судді вимагають від російської влади повну інформацію у справі української льотчиці.
МВС попереджає про можливі провокації на Донеччині в день виборів

МВС попереджає про можливі провокації на Донеччині в день виборів 25.10.2014

МВС України повідомляє про переодягнених у форму українських біців людей у Новоазовську та попереджає про можливі провокації на Донеччині в день виборів до Верховної Ради.
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