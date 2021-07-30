Як українка Оксана Линів підкорила Європу (30.07.2021)

Оксана Линів - супержінка з великим талантом і темпераментом. Так її називають музичні критики. Жодній диригентці у світі не вдавалось досягти того, що змогла вона. DW зняла фільм про знамениту українку.