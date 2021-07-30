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Байройт

Байройт - місто в Німеччині. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Байройт".

Місто Байройт розташоване в Баварії. Щорічно в Байройті проводиться Байройтський фестиваль, на якому виконуються музичні твори Ріхарда Ваґнера. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як українка Оксана Линів підкорила Європу (30.07.2021) 30.07.2021

Оксана Линів - супержінка з великим талантом і темпераментом. Так її називають музичні критики. Жодній диригентці у світі не вдавалось досягти того, що змогла вона. DW зняла фільм про знамениту українку.

Сім речей, які варто знати про Ріхарда Ваґнера

Сім речей, які варто знати про Ріхарда Ваґнера 25.07.2021

Завдяки Байротському фестивалю ім'я німецького композитора Ріхарда Ваґнера стало відомим на весь світ. Але хто знає, що він іще у школі писав п'єси та часто мав справу з безгрошів'ям?
Байройт-2021: Ваґнер на тлі катастроф

Байройт-2021: Ваґнер на тлі катастроф 23.07.2021

Попри пандемію у світі та повінь століття в Німеччині, легендарний фестиваль Ріхарда Ваґнера відбудеться. І навіть обіцяє стати епохальним. Уперше диригенткою виступить жінка - українка Оксана Линів.

Як Оксана Линів повертає Галичину на культурну карту Європи (02.10.2020) 02.10.2020

Уперше диригенткою на всесвітньо відомому Байройтському фестивалі у 2021 буде жінка - українка Оксана Линів. У ексклюзиві DW 42-річна уродженка Львівщини розповідає про своє рідне місто Броди, багатокультурну Галичину та історичні переплетіння між Україною та Західною Європою.
Спорт і довкілля: що вивчають на першій у Німеччині кафедрі екології спорту

Спорт і довкілля: що вивчають на першій у Німеччині кафедрі екології спорту 24.08.2020

Авторалі, гребля, походи в гори: як спорт впливає на стан довкілля і навпаки? Вивченням цього питання займається унікальна кафедра Байройтського університету.

Сім міфів про Байройт

Сім міфів про Байройт 25.07.2018

25 липня відкривається Байройтський фестиваль - найбільший оперний фестиваль Німеччини. Жоден культурний форум у світі не овіяний такою кількістю легенд і забобонів.
Ваґнерівський фестиваль у Байройті: з червоним килимком і без скандалів

Ваґнерівський фестиваль у Байройті: з червоним килимком і без скандалів 24.07.2017

Цьогорічний фестиваль у Байройті відзначається тим, що ваґнерівський клан, як не дивно, не свариться. А у новій постановці "Мейстерзингерів" Ваґнера ідеться про нацистську спадщину.
Байройтський фестиваль відкрився під посиленими заходами безпеки

Байройтський фестиваль відкрився під посиленими заходами безпеки 25.07.2016

Цього року фестиваль у баварському Байройті проходить без традиційного офіційного прийому та проходження гостей червоною доріжкою у день прем'єри через низку нападів на півдні Німеччини.
Байройт без червоної доріжки

Байройт без червоної доріжки 25.07.2016

Такого ще ніколи не було: Байройтський фестиваль вперше відкривається без червоної доріжки та без офіційного прийому. Таким чином організатори вирішили проявити повагу до жертв стрілянини у Мюнхені.
Театр Ґете у Бад Лаухштедті

10 найкрасивіших старовинних театрів Німеччини 07.08.2015

Європейський маршрут історичних театрів проходить кількома країнами. DW представляє десять старовинних театрів Німеччини - видатних зразків архітектури та сценічного мистецтва.
Німецький оперний співак Олег Брижак: Мені болить за Україну

Німецький оперний співак Олег Брижак: "Мені болить за Україну" 24.08.2014

Олег Брижак - соліст Німецької опери на Рейні (Дюссельдорф) та протидиякон православної церкви, розповів DW про своє українське коріння та переживання за сьогоднішні події на батьківщині батька.

Пластикові фігурки Ваґнера, або Мистецтво для всіх 25.07.2013

2013 року місто Байройт святкує 200 років від дня народження Ваґнера. Урочистих заходів не бракує. Є місце і для інсталяції з пластикових фігурок композитора.
Байройт-2013: нове Кільце Ваґнера

Байройт-2013: нове "Кільце" Ваґнера 25.07.2013

25 липня у баварському Байройті стартує фестиваль, заснований німецьким композитором Рихардом Ваґнером. Це один з найбільш ексклюзивних музичних форумів світу.
Суперечлива спадщина господині Байройта Козими Ваґнер

Суперечлива спадщина "господині Байройта" Козими Ваґнер 25.07.2013

Гранд-дама, берегиня культу Ваґнера, засновниця сучасного фестивалю в Байройті - усе це про Козиму Ваґнер, дружину видатного композитора. Щоправда, її ім'я також тісно пов'язане з антисемітизмом.
Культурні цікавинки серпня: забобони, ювілей розбійника та леопарди Локарно

Культурні цікавинки серпня: забобони, ювілей розбійника та "леопарди" Локарно 30.07.2012

50-річний ювілей Розбійника Готценплотца, виставка забобонів, кінофестиваль у Локарно і виступи молодих музикантів у Байройті – культурна програма на серпень обіцяє бути цікавою.
Скандал і музика Вагнера: над Байройтом зібралися хмари

Скандал і музика Вагнера: над Байройтом зібралися хмари 25.07.2012

Фестиваль у Байройті ще до відкриття затьмарено скандалом. Російський співак не виконуватиме головну партію в «Летючому голландці». Але фестиваль все одно відкриється вчасно.
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