Байден, Сандерс чи Трамп: чого Україні очікувати від наступного президента США

Зовнішня політика зазвичай не відіграє великої ролі у виборах у США. Утім, зараз ситуація інша: протягом останніх років Росія, а потім Україна відігравали суттєву роль у внутрішній політиці США. І вони продовжують мати неабияке значення у передвиборній кампанії на президента Сполучених Штатів.

У президентських перегонах залишилися три реальні претенденти очолити Білий дім. Це нинішній господар Білого дому Дональд Трамп, ексвіцепрезидент Джо Байден і сенатор Берні Сандерс. На перший погляд, вони дуже схожі: троє білих чоловіків, яким за 70. А ось у їхніх поглядах відмінності навряд чи могли би бути більш разючими. І кожен з цих трьох кандидатів має свою історію, пов'язану з Україною або з Росією.

"Медовий місяць" Сандерса у СРСР

На праймеріз Демократичної партії боротьба звелася до протистояння представника її лівого крила Сандерса та поміркованого Байдена. Противники Сандерса закидають йому, що він, мовляв, соціаліст, або взагалі комуніст - у політиці США такі слова зазвичай сприймають за образу. Причина закидів не лише у лівих поглядах сенатора, але і у його минулому. Наприкінці 1980-х років, будучи мером міста Берлінгтон, Сандерс вирішив започаткувати побратимські відносини з містом у Радянському Союзі. Його вибором став Ярославль у Росії.

Саме з цією історією пов'язані звинувачення республіканців на адресу Сандерса у такій великій любові до комунізму, що він навіть, мовляв, провів свій медовий місяць у СРСР.

Сенатор тут винен сам. У 1988 році він поїхав у Ярославль домовлятися про побратимські зв'язки одразу після свого весілля. Його дружина Джейн поїхала разом з ним. Сам Сандерс поїздку до СРСР назвав "дуже дивним медовим місяцем", очевидно, жартома. Але це запам'ятали. Зараз передвиборчий штаб сенатора пояснює тодішню ініціативу багаторічним поглядом Сандерса, що, "зустрічаючись особисто, ми можемо зламати бар'єри та стереотипи, які розділяють як людей, так і уряди".

Сандерс - "велике невідоме"

Намагання встановити діалог з СРСР є показовим для розуміння позиції Сандерса, адже він майже взагалі не приділяє зовнішній політиці уваги. "Сандерс - це велике невідоме. Якою саме могла би бути його зовнішня політика, не знає ніхто", - каже професор Єнського університету та експерт з американської політики Міхаель Драєр (Michael Dreyer) і зауважує, що у сенатора практично не залишилося шансів перемогти на праймеріз.

На сайті штабу Сандерса можна знайти лише обіцянку працювати спільно з іншими країнами на захист демократії в усьому світі від "сил нетолерантності, корупції та авторитаризму". Серед останніх, очевидно, він розуміє і Росію Володимира Путіна, яку він неодноразово зараховував до авторитарних режимів. Підтримував сенатор і санкції, запроваджені проти Росії за її анексію Криму та війну на Донбасі. "Просоціалістичні погляди Сандерса не означають пропутінських поглядів", - наголошує брюссельський експерт Німецького фонду Маршалла Сполучених Штатів Бруно Лете.

Джо Байден - яструб у політиці щодо Росії

Зовнішньополітичні погляди Байдена, який вісім років був віцепрезидентом США за часів Барака Обами, натомість, відомі добре. Основна його обіцянка - відновити "гідне поваги лідерство США на світовій арені". Бруно Лете пояснює, що для Байдена аспект цінностей набагато важливіший, аніж для Трампа, який дивиться, наприклад, на НАТО як на відносини "я - тобі, ти - мені".

Лете нагадує, що Байден пережив чимало розчарувань у відносинах США з Росією. Зокрема, коли він був віцепрезидентом, тодішня держсекретарка Гілларі Клінтон натиснула кнопку "перезавантаження" з Росією. "І Байден бачив, як ці зусилля з протягування руки дружби Росії провалилися", - говорить Лете. "Порівняно з Сандерсом, позиція Байдена є набагато більш яструбиною щодо Росії. Але це не означає, що його яструбина позиція піде на користь Україні", - переконаний експерт. Він нагадує, що адміністрація Обами, до якої входив і Байден, вирішила не підтримувати Україну поставками озброєнь. Таку політику змінив лише Дональд Трамп, поки прийшов до влади.

Зі свого боку, Драєр очікує, що Байден надалі проводитиме класичну зовнішню політику США: "Дотримування дистанції з Росією та Китаєм, але і співпраця з ними, бо це великі держави. Партнерство з тими державами, які поділяють цінності США".

Син Джо Байдена Хантер

Зв'язки Байдена з Україною

Україна має для Байдена особливе значення. Він добре обізнаний з країною, адже відповідав за неї, будучи віцепрезидентом. З іншого боку, через це він опинився у центрі скандалу. У 2014 році його син Хантер Байден погодився увійти до наглядової ради української газовидобувної компанії Burisma. Таке рішення обійняти прибуткову посаду ще тоді викликало критику в США через можливий конфлікт інтересів. А у 2019 році Дональд Трамп спробував домогтися від нового президента України Володимира Зеленського поновлення розслідування щодо Байденів.

Тепер же у контрольованому республіканцями Сенаті США проводять розслідування щодо Байдена і Burisma. Бруно Лете очікує, що на Байденів і далі намагатимуться "накопати побільше бруду", у що постійно будуть втягувати Україну. На цьому тлі залишитися осторонь обливання брудом у Вашингтоні буде "великим викликом" для Зеленського, говорить експерт. Це буде непросто, зокрема, і через те що Державне бюро розслідувань України вже відкрило провадження щодо Джо Байдена.

Міхаель Драєр прогнозує, що Байден буде обережним у всьому, що стосуватиметься України. "Але у великих питаннях, таких як окупація Криму та війна з підтримуваними Росією сепаратистами, американські інтереси є зрозумілими, і вони будуть основою політики Байдена. Але, можливо, він через конфлікт інтересів відмовиться опікуватися Україною і передасть це своєму держсекретарю ", - говорить політолог.

Дональд Трамп хоче переобратися президентом США на другий строк

Чи пробачить Трамп Україні імпічмент?

Республіканська партія також проводить праймеріз. Але їхній результат був відомий одразу. Офіційним кандидатом стане Трамп. Його зовнішню політику світ уже побачив. Утім, існує імовірність, що курс США щодо України та Росії зміниться і за нинішнього президента. Трамп так і не зміг реалізувати своє передвиборче бажання порозумітися з Путіним. Однією з причин цього оглядачі вбачали у розслідуванні зв'язків між владою РФ і командою Трампа в контексті втручання Москви у вибори в США. Змови воно не виявило, і тепер руки у Трампа розв'язані знову спробувати порозумітися з Путіним.

З іншого боку, Трампу "Українагейт" коштував ще більше, ніж Байдену. І хоча під час імпічменту президента США виправдали, це може мати наслідки для Києва. "Я не певен, чи пробачить Трамп Україні те, що його схопили на гарячому, що викрили на весь світ як того, хто провадить зовнішню політику за допомогою шантажу", - говорить Драєр.

Обидва опитаних експерти наголошують, що передбачити Трампа неможливо. "З Трампом нема жодної постійності. Сьогодні він може бути твоїм ліпшим другом, а завтра накладе на тебе санкції", - говорить Драєр. Водночас Лете заспокоює: "Я точно можу сказати, що адміністрація США та Конгрес про Україну не забудуть, байдуже що говорить Білий дім".