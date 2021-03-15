Баден-Вюртемберг - федеральна земля на південному заході Німеччини. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Баден-Вюртемберг".

Федеральна земля Баден-Вюртемберг нараховує понад 11 мільйонів жителів. У столиці цієї федеральної землі Штутгарті свої штаб-квартири мають автомобільні концерни Mercedes-Benz та Porsche. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.