Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Баден-Вюртемберг

Баден-Вюртемберг - федеральна земля на південному заході Німеччини. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Баден-Вюртемберг".

Федеральна земля Баден-Вюртемберг нараховує понад 11 мільйонів жителів. У столиці цієї федеральної землі Штутгарті свої штаб-квартири мають автомобільні концерни Mercedes-Benz та Porsche. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Партія Меркель зазнала історичної поразки на виборах у двох федеральних землях

Партія Меркель зазнала історичної поразки на виборах у двох федеральних землях 15.03.2021

Чинним головам урядів федеральних земель Баден-Вюртемберг і Рейнланд-Пфальц - Вінфріду Кречманну від Зелених і соціал-демократці Малу Драєр - за попередніми результатами, вдається зберегти свої посади.
У Німеччині відбулися вибори до двох земельних парламентів

У Німеччині відбулися вибори до двох земельних парламентів 14.03.2021

За прогнозами, на виборах до ландтагів у Баден-Вюртембергу і Рейнланд-Пфальці перемагають відповідно Зелені та Соціал-демократична партія, які і раніше керували в цих землях.

У ФРН підтвердили виявлення мутації коронавірусу з ПАР

У ФРН підтвердили виявлення мутації коронавірусу з ПАР 12.01.2021

Виявлений раніше у ПАР варіант коронавірусу підтвердили в родини з землі Баден-Вюртемберг, котра тривалий час перебувала в цій африканській країні, повідомили представники влади в Штутгарті.

У Німеччині вперше виявили нову мутацію коронавірусу з Великобританії

У Німеччині вперше виявили нову мутацію коронавірусу з Великобританії 25.12.2020

Новий варіант коронавірусу виявили у жінки, яка прилетіла до Франкфурта з Лондона. Наразі вона ізольована у будинку родичів у федеральній землі Баден-Вюртемберг.
Як німецьке місто Тюбінген захищає літніх людей від коронавірусу

Як німецьке місто Тюбінген захищає літніх людей від коронавірусу 16.12.2020

Як можна врятувати якнайбільше життів під час пандемії COVID-19? Здається, у південнонімецькому місті Тюбінген знайшли відповідь на це запитання.
У ФРН посилюють обмеження: у Баден-Вюртемберзі запровадили комендантську годину

У ФРН посилюють обмеження: у Баден-Вюртемберзі запровадили комендантську годину 11.12.2020

Неефективність "м'якого" локдауну й зростання кількість випадків інфікування коронавірусом змушують владу німецьких федеральних земель до запровадження більш жорстких обмежень.

На півдні ФРН діти знайшли 45 кг фальшивих євромонет

На півдні ФРН діти знайшли 45 кг фальшивих євромонет 12.10.2020

Номінальна вартість знайдених фальшивих грошей - не менше 10 тисяч євро. Поліція намагається знайти тих, хто міг викинути ці монети.
У Німеччині зросла кількість вислань іноземців, лідери - українці

У Німеччині зросла кількість вислань іноземців, лідери - українці 12.08.2020

Минулого року у Німеччині було ухвалено рішення щодо вислання понад 11 тисяч іноземців, 1252 з них - українці.
Безлади в Штутгарті: що сталося і як реагує німецьке суспільство

Безлади в Штутгарті: що сталося і як реагує німецьке суспільство 23.06.2020

Безлади в Штутгарті минулими вихідними викликали бурхливу реакцію громадськості та німецьких ЗМІ. Дехто пов'язує події з нещодавніми протестами проти расизму, дехто - з алкоголем і наркотиками.
Безлади в Штутгарті: сутички хуліганів з поліцією та розтрощені вітрини

Безлади в Штутгарті: сутички хуліганів з поліцією та розтрощені вітрини 21.06.2020

Сотні молодих людей, що діяли невеликими групами, трощили магазини та автомобілі в центрі Штутгарта і вступали в сутички з поліцією. Під час безладів ушкодження отримали понад десяток поліцейських.
Коронавірус у Німеччині: понад 24 тисячі випадків, понад 90 осіб померло

Коронавірус у Німеччині: понад 24 тисячі випадків, понад 90 осіб померло 22.03.2020

Найбільша кількість заражень припадає на три федеральні землі - Північний Рейн - Вестфалія, Баварія та Баден-Вюртемберг. У світі вже понад 300 тисяч випадків зараження Sars-CoV-2.
Кількість інфікованих коронавірусом у Німеччині зросла до 1112 осіб

Кількість інфікованих коронавірусом у Німеччині зросла до 1112 осіб 09.03.2020

У Німеччині офіційно зареєстрували 1112 осіб, інфікованих коронавірусом. Найбільше заражень спостерігається у найбільш густонаселеній землі Північний Рейн-Вестфалія.
Коронавірус у Німеччині - інфіковано вже 847 осіб

Коронавірус у Німеччині - інфіковано вже 847 осіб 08.03.2020

Згідно з останніми даними, кількість інфікованих коронавірусом у Німеччині становить 847 людей. Єдиною землею, де офіційно не зареєстрували жодного зараження, стала Саксонія-Ангальт.

Кількість інфікованих коронавірусом у Німеччині зросла до 684 осіб

Кількість інфікованих коронавірусом у Німеччині зросла до 684 осіб 07.03.2020

Кількість підтверджених випадків коронавірусу у Німеччині збільшилась до 684. За добу кількість інфікованих зросла на 45 осіб. Найбільше випадків зареєстровано у землі Північний Рейн-Вестфалія.
Кількість заражених коронавірусом в Німеччині перевищила 500 осіб

Кількість заражених коронавірусом в Німеччині перевищила 500 осіб 06.03.2020

Найбільша кількість випадків зараження припадає на землі Північний Рейн-Вестфалія, Баден-Вюртемберг та Баварія.
Коронавірус у Німеччині виявили у 117 людей

Коронавірус у Німеччині виявили у 117 людей 01.03.2020

Станом на ранок 1 березня у Німеччині коронавірус виявили у 117 осіб. Найбільше випадків - у землі Північний-Рейн Вестфалія. Водночас поки що офіційно не виявили жодних хворих у Берліні.
Інші статті