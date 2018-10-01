 Бабченко припустив, що його вбивство замовив ″кухар Путіна″ Пригожин | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.10.2018

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Новини

Бабченко припустив, що його вбивство замовив "кухар Путіна" Пригожин

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко заявив про причетність до замаху на нього російського бізнесмена Євгена Пригожина, якого ще називають "кухарем Путіна".

Аркадій Бабченко

Аркадій Бабченко

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко припускає, що до замовлення його вбивства, яке мало статися в Києві, причетний російський бізнесмен Євген Пригожин. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook у понеділок, 1 жовтня.

Він стверджує, що російська влада планувала теракти і вбивства російських опозиціонерів 26 травня, в день проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в Києві. Зокрема, журналіст повідомляє, що цього дня в Литві планувалося вбивство політичного біженця з Росії, який отримав притулок у Великобританії. Зі слів Бабченка, наразі цей злочин розслідують британські спецслужби.

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"Імовірно, сліди замовлення терористичних актів ведуть до кухара Путіна Євгена Пригожина. Його структури працюють в тісній взаємодії зі спецслужбами Росії. Вочевидь, і координуються саме звідти. Це дає підставу говорити про державний тероризм", - написав журналіст. Бабченко вважає, що Пригожин замовив його вбивство після постів з критикою бізнесмена в соціальній мережі Facebook.

Він також нагадує, що Пригожина пов'язують з приватною військовою компанією (ПВК) Вагнера, найманці якої, зокрема, воюють у Сирії на боці сирійської армії. І Бабченко пов'язує низку вбивств російських журналістів із розслідуванням ними діяльності цієї ПВК.

"13 квітня з вікна своєї квартири в Єкатеринбурзі раптово "випав" молодий журналіст Максим Бородін. Він помер, не приходячи до тями. Незадовго до цього Максим провів власне розслідування і першим написав про смерть понад 200 найманців ПВК Вагнер в Сирії. Орхан Джемаль, Олександр Расторгуєв і Кирило Радченко поїхали в ЦАР робити репортаж про ПВК Вагнера, яку пов'язують з Пригожиним, і були там розстріляні невідомими. Петро Верзілов почав власне розслідування вбивства Джемаля і був отруєний невстановленою поки отрутою, провівши кілька діб в комі на штучній вентиляції легенів", - наводить ланцюжок подій Бабченко.

Нагадаємо, в справі щодо "замаху на Аркадія Бабченка" був засуджений 50-річний київський підприємець Борис Герман, співвласник та комерційний директор збройного підприємства "Шмайсер". Служба безпеки України (СБУ) звинуватила його у замовленні та підготовці теракту щодо Бабченка. Суд визначив йому покарання у виді чотирьох з половиною років позбавлення волі після того, як Герман уклав угоду зі слідством. Вирок Герману набув чинності 1 жовтня.

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"Убивство" Бабченка і "список 47": які нестиковки? (08.06.2018)

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Пост Аркадія Бабченка на Facebook

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