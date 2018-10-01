Бабченко припустив, що його вбивство замовив "кухар Путіна" Пригожин

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко припускає, що до замовлення його вбивства, яке мало статися в Києві, причетний російський бізнесмен Євген Пригожин. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook у понеділок, 1 жовтня.

Він стверджує, що російська влада планувала теракти і вбивства російських опозиціонерів 26 травня, в день проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в Києві. Зокрема, журналіст повідомляє, що цього дня в Литві планувалося вбивство політичного біженця з Росії, який отримав притулок у Великобританії. Зі слів Бабченка, наразі цей злочин розслідують британські спецслужби.

"Імовірно, сліди замовлення терористичних актів ведуть до кухара Путіна Євгена Пригожина. Його структури працюють в тісній взаємодії зі спецслужбами Росії. Вочевидь, і координуються саме звідти. Це дає підставу говорити про державний тероризм", - написав журналіст. Бабченко вважає, що Пригожин замовив його вбивство після постів з критикою бізнесмена в соціальній мережі Facebook.

Він також нагадує, що Пригожина пов'язують з приватною військовою компанією (ПВК) Вагнера, найманці якої, зокрема, воюють у Сирії на боці сирійської армії. І Бабченко пов'язує низку вбивств російських журналістів із розслідуванням ними діяльності цієї ПВК.

"13 квітня з вікна своєї квартири в Єкатеринбурзі раптово "випав" молодий журналіст Максим Бородін. Він помер, не приходячи до тями. Незадовго до цього Максим провів власне розслідування і першим написав про смерть понад 200 найманців ПВК Вагнер в Сирії. Орхан Джемаль, Олександр Расторгуєв і Кирило Радченко поїхали в ЦАР робити репортаж про ПВК Вагнера, яку пов'язують з Пригожиним, і були там розстріляні невідомими. Петро Верзілов почав власне розслідування вбивства Джемаля і був отруєний невстановленою поки отрутою, провівши кілька діб в комі на штучній вентиляції легенів", - наводить ланцюжок подій Бабченко.

Нагадаємо, в справі щодо "замаху на Аркадія Бабченка" був засуджений 50-річний київський підприємець Борис Герман, співвласник та комерційний директор збройного підприємства "Шмайсер". Служба безпеки України (СБУ) звинуватила його у замовленні та підготовці теракту щодо Бабченка. Суд визначив йому покарання у виді чотирьох з половиною років позбавлення волі після того, як Герман уклав угоду зі слідством. Вирок Герману набув чинності 1 жовтня.