Атлантичний океан є другим за величиною після Тихого океану океаном на планеті.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Атлантичний океан". Східною межею Атлантичного океану вважається Євразія та Африка. На сході Атлантичний океан зустрічається з Індійським океаном. На заході Атлантичний океан обмежений Північною та Південною Америкою. Крім того, на заході Атлантичний океан також межує з Тихим океаном. На півночі Атлантичний океан обмежений Північним Льодовитим океаном, на півдні – Південним океаном, котрий оточує Антарктиду. Представників теології називають теологами. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.