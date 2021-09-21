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Атлантичний океан

Атлантичний океан є другим за величиною після Тихого океану океаном на планеті.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Атлантичний океан". Східною межею Атлантичного океану вважається Євразія та Африка. На сході Атлантичний океан зустрічається з Індійським океаном. На заході Атлантичний океан обмежений Північною та Південною Америкою. Крім того, на заході Атлантичний океан також межує з Тихим океаном. На півночі Атлантичний океан обмежений Північним Льодовитим океаном, на півдні – Південним океаном, котрий оточує Антарктиду. Представників теології називають теологами. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма (фотогалерея)

Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма (фотогалерея) 21.09.2021

Уперше за останні півстоліття на улюбленому серед туристів острові Ла-Пальма сталося виверження вулкана. Відпускників та місцевих жителів довелося евакуйовувати.
Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма

Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма 21.09.2021

Уперше за останні півстоліття на улюбленому серед туристів острові Ла-Пальма сталося виверження вулкана. Відпускників та місцевих жителів довелося евакуйовувати.
Гольфстрім втрачає силу. Що це означає для клімату в Європі?

Гольфстрім втрачає силу. Що це означає для клімату в Європі? 17.08.2021

Актуальні наукові дослідження вказують на ослаблення циркуляції морських течій в Атлантичному океані. Це загрожує непередбачуваними наслідками для природи та людини, застерігають вчені.
Три роки після відколення: гігантський айсберг дрейфує в Південній Атлантиці

Три роки після відколення: гігантський айсберг дрейфує в Південній Атлантиці 11.07.2020

За три роки після свого утворення гігантський айсберг дрейфує у Південній Атлантиці та поступово тане. Коли він відколовся, його площа була майже в сім разів більшою за площу Києва.
В Ірландії шторм Денніс викинув на берег корабель-привид

В Ірландії шторм "Денніс" викинув на берег "корабель-привид" 18.02.2020

Вантажний корабель, що більше року дрейфував без екіпажу в Атлантиці, прибився до берегів Ірландії. Екіпаж був евакуйований береговою охороною США ще у вересні 2018 року.
На французькому узбережжі знайшли понад тонну високоякісного кокаїну

На французькому узбережжі знайшли понад тонну високоякісного кокаїну 12.11.2019

До узбережжя Франції прибило понад тонну високоякісного кокаїну. Правоохоронці припускають, що наркотики скинули у воду із судна, яке зазнало пошкоджень або потрапило в шторм.
В Атлантичному океані затонуло судно: врятовано двох українців

В Атлантичному океані затонуло судно: врятовано двох українців 28.09.2019

Внаслідок шторму в Атлантичному океані затонув корабель Bourbon Rhode. Було врятовано трьох людей, серед яких двоє громадян України.
На понівечені ураганом Доріан Багами насувається тропічний шторм

На понівечені ураганом "Доріан" Багами насувається тропічний шторм 14.09.2019

Тропічний шторм "Умберто" принесе із собою сильні зливи. Він може перешкодити проведенню пошуково-рятувальних робіт на Багамах після руйнівного урагану "Доріан", застерігають метеорологи.
Наслідки урагану Доріан: на Багамах 2500 осіб вважаються зниклими безвісти

Наслідки урагану "Доріан": на Багамах 2500 осіб вважаються зниклими безвісти 11.09.2019

Кількість загиблих від урагану "Доріан", що кілька днів лютував на Багамах, зросла до 50. Тим часом уряд острівної держави визнав 2,5 тисячі осіб зниклими безвісти.
Наслідки урагану Доріан: на Багамах кількість жертв зросла до 20 осіб

Наслідки урагану "Доріан": на Багамах кількість жертв зросла до 20 осіб 05.09.2019

Кількість загиблих унаслідок урагану "Доріан", що кілька днів лютував на Багамах, зросла до 20, однак уряд острівної держави побоюється, що жертв побільшає.
На Багамах зросла кількість жертв урагану Доріан

На Багамах зросла кількість жертв урагану "Доріан" 04.09.2019

Багамські острови й досі не можуть оговтатися від наслідків буревію "Доріан". Підтверджено вже сім смертельних випадків унаслідок урагану, але влада побоюється, що число жертв і надалі зростатиме.
Ураган Доріан забрав життя щонайменше п'ятьох осіб на Багамах

Ураган "Доріан" забрав життя щонайменше п'ятьох осіб на Багамах 03.09.2019

Влада Багамських островів повідомила про загибель щонайменше п'яти осіб унаслідок буревію "Доріан".

В Ісландії відкрили пам'ятник першому розталому льодовику

В Ісландії відкрили пам'ятник першому розталому льодовику 19.08.2019

Унаслідок змін клімату Ісландія втратила свій перший льодовик. На його місці тепер встановили пам'ятну дошку.
Цього року Ісландія призупинить китобійний промисел

Цього року Ісландія призупинить китобійний промисел 28.06.2019

Цього літа Ісландія вперше за 17 років призупинить цього літа вилов китів. Відповідні заяви зробили обидва китобійні підприємства країни.
Лайнер Viking Sky відбуксирували до норвезького порту

Лайнер Viking Sky відбуксирували до норвезького порту 24.03.2019

Круїзний лайнер Viking Sky відбуксирували у порт Молде. Перед цим рятувальники доставили гелікоптерами на узбережжя вже 479 пасажирів та членів екіпажу судна, 20 осіб під час аварії постраждали.
Круїзний лайнер з 1300 особами на борту зазнав аварії поблизу Норвегії

Круїзний лайнер з 1300 особами на борту зазнав аварії поблизу Норвегії 23.03.2019

У круїзного лайнера вийшов з ладу двигун, і він змушений був заякоритися на відстані кількох кілометрів від норвезького узбережжя. Пасажирів гелікоптерами евакуюють на суходіл.
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