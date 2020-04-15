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Астрід Пранґе де Олівейра
Пропустити розділ Астрід Пранґе де Олівейра: вибрані публікації
Астрід Пранґе де Олівейра: вибрані публікації
Чи захистить бустерне щеплення від омікрона? Фактчек від DW
Бустерне щеплення від коронавірусу в Німеччині зробили вже 17,7 млн людей. Але чи допомагає воно від омікрон-варіанта.
Здоров'я
23.12.2021
23 грудня 2021 р.
Пропустити розділ Астрід Пранґе де Олівейра: інші публікації
Астрід Пранґе де Олівейра: інші публікації
Голод - нова зброя у війні РФ проти України?
Голод - нова зброя у війні РФ проти України?
Хто блокує судноплавство у Чорному морі? Чи можна замінити зерно з України? DW перевірила факти.
Економіка
31.05.2022
31 травня 2022 р.
Пандемія: яку роль відіграють ті, хто одужав від COVID-19
Пандемія: яку роль відіграють ті, хто одужав від COVID-19
Разом зі збільшенням кількості заражень коронавірусом у Німеччині зростає й кількість тих, хто одужав від COVID-19.
Здоров'я
16.11.2021
16 листопада 2021 р.
COVID-19 попри вакцинацію
COVID-19 попри вакцинацію
На COVID-19 можуть захворіти і повністю вакциновані. Невже вакцина дає збій? Фактчек DW.
Здоров'я
15.10.2021
15 жовтня 2021 р.
Як Іспанія стала одним із лідерів з вакцинації від ковіду
Як Іспанія стала одним із лідерів з вакцинації від ковіду
В Іспанії повністю щеплені 75 відсотків населення - без тиску влади та примусу до вакцинації. У чому секрет успіху?
Здоров'я
13.09.2021
13 вересня 2021 р.
Досягнення колективного імунітету - нереалістична мета?
Досягнення колективного імунітету - нереалістична мета?
У ФРН після ажіотажу спостерігається сповільнення темпів щеплення. Але ми не можемо дозволити собі впадати у відчай.
Астрід Пранґе де Олівейра
Коментар
Здоров'я
02.08.2021
2 серпня 2021 р.
Похорон під час пандемії: прощання з рідними заборонене?
Похорон під час пандемії: прощання з рідними заборонене?
Через пандемію COVID-19 багато людей не могли попрощатися з померлими родичами і відвідати їхнє поховання.
Суспільство
15.04.2020
15 квітня 2020 р.
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