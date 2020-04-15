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Астрід Пранґе де Олівейра

Астрід Пранґе де Олівейра

Пропустити розділ Астрід Пранґе де Олівейра: вибрані публікації

Астрід Пранґе де Олівейра: вибрані публікації

Чи захистить бустерне щеплення від "омікрону"? Фактчекінг DW

Чи захистить бустерне щеплення від омікрона? Фактчек від DW

Бустерне щеплення від коронавірусу в Німеччині зробили вже 17,7 млн людей. Але чи допомагає воно від омікрон-варіанта.
Здоров'я
23 грудня 2021 р.
Пропустити розділ Астрід Пранґе де Олівейра: інші публікації

Астрід Пранґе де Олівейра: інші публікації

Порт окупованого російськими військами Маріуполя

Голод - нова зброя у війні РФ проти України?

Голод - нова зброя у війні РФ проти України?

Хто блокує судноплавство у Чорному морі? Чи можна замінити зерно з України? DW перевірила факти.
Економіка
31 травня 2022 р.
Напис про вхід тільки для вакцинованих (geimpfte) та тих, хто одужав (genesene) на вході одного з німецьких ресторанів

Пандемія: яку роль відіграють ті, хто одужав від COVID-19

Пандемія: яку роль відіграють ті, хто одужав від COVID-19

Разом зі збільшенням кількості заражень коронавірусом у Німеччині зростає й кількість тих, хто одужав від COVID-19.
Здоров'я
16 листопада 2021 р.
Пацієнти з COVID-19 у лікарні міста Галле

COVID-19 попри вакцинацію

COVID-19 попри вакцинацію

На COVID-19 можуть захворіти і повністю вакциновані. Невже вакцина дає збій? Фактчек DW.
Здоров'я
15 жовтня 2021 р.
Вакцинація від коронавірусу в Мадриді

Як Іспанія стала одним із лідерів з вакцинації від ковіду

Як Іспанія стала одним із лідерів з вакцинації від ковіду

В Іспанії повністю щеплені 75 відсотків населення - без тиску влади та примусу до вакцинації. У чому секрет успіху?
Здоров'я
13 вересня 2021 р.
Центр вакцинації у німецькому місті Крефельд

Досягнення колективного імунітету - нереалістична мета?

Досягнення колективного імунітету - нереалістична мета?

У ФРН після ажіотажу спостерігається сповільнення темпів щеплення. Але ми не можемо дозволити собі впадати у відчай.
Астрід Пранґе де Олівейра
Астрід Пранґе де Олівейра
Коментар
Здоров'я
2 серпня 2021 р.
Труни з тілами померлих від COVID-19 у порожній церкві італійського міста Бергамо

Похорон під час пандемії: прощання з рідними заборонене?

Похорон під час пандемії: прощання з рідними заборонене?

Через пандемію COVID-19 багато людей не могли попрощатися з померлими родичами і відвідати їхнє поховання.
Суспільство
15 квітня 2020 р.
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