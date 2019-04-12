Ассанжа засудили до майже року в'язниці через порушення умов застави

Суд у Великобританії в середу, 1 травня, засудив засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа до 50 тижнів ув'язнення через обвинувачення в порушенні умов звільнення під заставу. Суддя Дебора Тейлор заявила, що важко уявити більш наочний випадок такого роду порушення закону, передає агенція AFP.

За її словами, сім років перебування Ассанжа в посольстві Еквадору коштувало британським платникам податків 16 мільйонів фунтів стерлінгів (18,6 мільйона євро). Суддя зазначила, що прохання засновника Wikileaks про притулок було "навмисною спробою відкласти справедливість".

Акція на підтримку Ассанжа у Лондоні

Адвокат Ассанжа Марк Саммерс заявив під час суду, що його клієнт переховувався в еквадорському посольстві, оскільки "жив з величезним страхом бути виданим США". Він зазначив, що побоювання його підзахисного були обґрунтованими, оскільки він вважав, що з ним можуть там жорстоко поводитись або перевести до в'язниці в Гуантанамо, де утримують підозрюваних у тероризмі.

Адвокат також зачитав листа від Ассанжа, в якому той вибачився за свою поведінку у 2012 році. "Я зробив те, що вважав за краще (...) Я зіштовхнувся з жахливими обставинами", - йшлося в листі.

Сам Ассанж спокійно сприйняв вирок. Його прихильники, які були присутні під час судового розгляду, кричали судді "Сором тобі". Судове засідання у справі щодо екстрадиції Ассанжа до США відбудеться 2 травня.

Нагадаємо, що в 2012 році Ассанжа звинувачували у зґвалтуванні у Швеції, і у Великобританії мали вирішити питання про його екстрадицію. Ассанж вийшов на свободу під заставу, але не з'явився на суд. Він сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, побоюючись арешту і екстрадиції до Швеції.

У травні 2017 року органи юстиції Швеції закрили справу стосовно Ассанжа, проте засновник Wikileaks побоювався видачі владі США, де йому загрожує довічне позбавлення волі за публікацію секретних документів про операції Сполучених Штатів Америки в Іраку і Афганістані. 11 квітня поліція Великобританії заарештувала Ассанжа в посольстві Еквадору в Лондоні.