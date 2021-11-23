Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Арсеній Яценюк - український політик, екс-прем'єр міністр України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Арсеній Яценюк".
Арсеній Яценюк 1996-го року закінчив юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2001-го року отримав другу вищу освіту в Чернівецькому торговельно-економічному інституті. У 2001-2002 роках працював міністром економіки Автономної республіки Крим. Згодом був міністром економіки України в уряді Юрія Єханурова. 2007-го року Яценюк очолював міністерство закордонних справ України, а після позачергових парламентських виборів, які відбулись цього ж року, був до 2008-го року головою Верховної Ради. З 2009-го до 2012-го року він стояв на чолі політичної партії "Фронт змін". Згодом до лютого 2014 року очолював парламентську фракцію всеукраїнського об'єднання "Батьківщина". З лютого 2014-го року до квітня 2016-го обіймав посаду прем'єр-міністра України.
Коли добудують "Стіну" і з чим пов'язані провали в реалізації цього проєкту, DW розпитала експрем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. А також про його політичні амбіції, зокрема можливість політичного об'єднання з Аваковим та Разумковим.
М'язи, велосипеди замість броньованих авто і новий імідж. Із наближенням парламентських виборів українські політики дедалі більше намагаються сподобатися виборцям. Як старі обличчя в українській політиці перезавантажують свій імідж - дивіться у добірці DW.