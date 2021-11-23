Арсеній Яценюк - український політик, екс-прем'єр міністр України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Арсеній Яценюк".

Арсеній Яценюк 1996-го року закінчив юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2001-го року отримав другу вищу освіту в Чернівецькому торговельно-економічному інституті. У 2001-2002 роках працював міністром економіки Автономної республіки Крим. Згодом був міністром економіки України в уряді Юрія Єханурова. 2007-го року Яценюк очолював міністерство закордонних справ України, а після позачергових парламентських виборів, які відбулись цього ж року, був до 2008-го року головою Верховної Ради. З 2009-го до 2012-го року він стояв на чолі політичної партії "Фронт змін". Згодом до лютого 2014 року очолював парламентську фракцію всеукраїнського об'єднання "Батьківщина". З лютого 2014-го року до квітня 2016-го обіймав посаду прем'єр-міністра України.