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Арсеній Яценюк

Арсеній Яценюк - український політик, екс-прем'єр міністр України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Арсеній Яценюк".

Арсеній Яценюк 1996-го року закінчив юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 2001-го року отримав другу вищу освіту в Чернівецькому торговельно-економічному інституті. У 2001-2002 роках працював міністром економіки Автономної республіки Крим. Згодом був міністром економіки України в уряді Юрія Єханурова. 2007-го року Яценюк очолював міністерство закордонних справ України, а після позачергових парламентських виборів, які відбулись цього ж року, був до 2008-го року головою Верховної Ради. З 2009-го до 2012-го року він стояв на чолі політичної партії "Фронт змін". Згодом до лютого 2014 року очолював парламентську фракцію всеукраїнського об'єднання "Батьківщина". З лютого 2014-го року до квітня 2016-го обіймав посаду прем'єр-міністра України.

Арсеній Яценюк про проєкт Стіна і свої політичні амбіції (відео)

Арсеній Яценюк про проєкт "Стіна" і свої політичні амбіції (відео) 23.11.2021

Коли добудують "Стіну" і з чим пов'язані провали в реалізації цього проєкту, DW розпитала експрем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. А також про його політичні амбіції та можливість об'єднання з Аваковим та Разумковим.

Арсеній Яценюк про проєкт "Стіна", сильного Путіна і свої політичні амбіції (22.11.2021) 22.11.2021

Коли добудують "Стіну" і з чим пов'язані провали в реалізації цього проєкту, DW розпитала експрем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. А також про його політичні амбіції, зокрема можливість політичного об'єднання з Аваковим та Разумковим.

Бійки у Верховній Раді на афішах королівського театру в Бельгії (04.06.2020) 04.06.2020

Знамениті бійки у Верховній Раді набули культурно-мистецького звучання: їхні фото та відео фігурують на афішах та у відеоролику нового театрального сезону головного оперного театру Бельгії.
Київські експерти про рішення КСУ щодо розпуску Ради: Тривожний прецедент

Київські експерти про рішення КСУ щодо розпуску Ради: Тривожний прецедент 21.06.2019

Рішення Конституційного суду України, який підтвердив правомірність розпуску парламенту, опитані DW київські політологи вважають тривожним прецедентом, який може мати наслідки у майбутньому.

Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

Україна в карикатурах Сергія Йолкіна 28.05.2019

У добірці DW - реакції карикатуриста Сергія Йолкіна на події, пов'язані з Україною.

Українські політики перезавантажують свій імідж: м'язи, велосипеди та соцмережі (22.05.2019) 22.05.2019

М'язи, велосипеди замість броньованих авто і новий імідж. Із наближенням парламентських виборів українські політики дедалі більше намагаються сподобатися виборцям. Як старі обличчя в українській політиці перезавантажують свій імідж - дивіться у добірці DW.
5 років після Майдану: хроніка народного повстання

5 років після Майдану: хроніка народного повстання 20.11.2018

П'ять років тому в Києві розпочалися масові протести, викликані відмовою державного керівництва України підписувати угоду про асоціацію з ЄС. Пропонуємо хроніку подій, які призвели до історичних змін у країні.

НАБУ відкрило провадження щодо екс-прем'єра та міністра

НАБУ відкрило провадження щодо екс-прем'єра та міністра 13.11.2018

Кримінальне провадження щодо колишнього глави уряду Аресенія Яценюка та міністра юстиції Павла Петренка відкрито за фактом зловживання ними владою.

Мін'юст вважає тиском намір порушити справу проти Петренка і Яценюка

Мін'юст вважає тиском намір порушити справу проти Петренка і Яценюка 30.10.2018

Мін'юст незадоволений судовим рішенням, яке зобов'язує НАБУ порушити справу проти міністра та чиновників відомства, а також екс-прем'єра Яценюка. В антикорупційному бюро поки чекають на документи від суду.
Нацполіція порушила справу щодо дискредитації екс-прем'єра Яценюка

Нацполіція порушила справу щодо дискредитації екс-прем'єра Яценюка 11.05.2018

Українська поліція розпочала кримінальне провадження щодо втручання у діяльність лідера партії "Народний фронт" Арсенія Яценюка з метою його відставки з посади прем'єр-міністра України, яку він обіймав у 2014-2016 роках.
Київ: Перешкод пересуванню Яценюка за ініціативи Інтерполу немає

Київ: Перешкод пересуванню Яценюка за ініціативи Інтерполу немає 23.12.2017

Яценюк затримався на паспортному контролі в Женеві лише на 10 хвилин. У Нацполіції України заявили, що жодних перешкод для його пересування за ініціативи Інтерполу немає.

Яценюк стверджує, що Крим анексували за участю Януковича

Яценюк стверджує, що Крим анексували за участю Януковича 11.12.2017

Екс-прем'єр Арсеній Яценюк дав свідчення у справі Віктора Януковича за звинуваченнями у держзраді. За його словами, екс-президент України перебував у змові з президентом РФ.

У справі Януковича на допит викликали Порошенка та Яценюка

У справі Януковича на допит викликали Порошенка та Яценюка 07.12.2017

Суд у Києві у справі Януковича викликав на допит кількох чинних та колишніх високопосадовців та оголосив перерву в засіданні до 11 грудня. Сторона захисту готуватиме свої докази.
Яценюк: Народний фронт піде на вибори у 2019 році

Яценюк: "Народний фронт" піде на вибори у 2019 році 11.11.2017

Політична партія "Народний фронт" братиме участь у виборах президента і Верховної Ради у 2019 році, заявив Арсеній Яценюк на з'їзді НФ у Києві.
Гройсман завітає на з'їзд Народного фронту

Гройсман завітає на з'їзд "Народного фронту" 10.11.2017

В Україні 11 листопада партія "Народний фронт" проведе з'їзд, під час якого мають бути окреслені основні напрямки діяльності партії на майбутнє.

ЗМІ: Глава МВС України обдаровує посадовців пістолетами, автоматами і кулеметами

ЗМІ: Глава МВС України обдаровує посадовців пістолетами, автоматами і кулеметами 13.01.2017

Прем'єр України Володимир Гройсман отримав від глави МВС Авакова чотири одиниці вогнепальної зброї, а нардеп Котвіцький - шість, повідомляє видання "Українська правда".
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