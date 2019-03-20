Армянськ після отруйних викидів: люди досі скаржаться на здоров’я (20.09.2018)

Майже місяць минув після токсичних викидів з хімічного заводу "Кримський титан", який знаходиться в Армянську. Влада анексованого Криму заспокоює, що екологічна ситуація нормалізувалася. Втім люди продовжують скаржитись на задуху та запаморочення.