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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Армянськ"
Армянськ - місто в Криму.
Майже місяць минув після токсичних викидів з хімічного заводу "Кримський титан", який знаходиться в Армянську. Влада анексованого Криму заспокоює, що екологічна ситуація нормалізувалася. Втім люди продовжують скаржитись на задуху та запаморочення.
Через погіршення екологічної ситуації внаслідок викидів заводу "Кримський титан" влада Херсонської області ухвалила рішення призупинити навчання в деяких школах та дитсадках. Місцевих дітей планують оздоровити.