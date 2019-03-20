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Армянськ

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Армянськ"

Армянськ - місто в Криму.

Чи братимуть кримчани участь у президентських виборах в Україні

Чи братимуть кримчани участь у президентських виборах в Україні 20.03.2019

Чимала частина кримчан за п'ять років після анексії зберегла українські паспорти. Їх власники мають право проголосувати на майбутніх виборах, але не поспішають ним скористатись. DW спробувала з'ясувати, чому.

Адмінкордон з Кримом: п'ять років життя на межі (фотогалерея) 17.03.2019

Після незаконного референдуму 16 березня 2014 року анексований Крим відмежувався від України. Чим жили мешканці "прикордонної" території останні п'ять років - у фоторепортажі DW.

Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото 17.03.2019

Після незаконного референдуму 16 березня 2014 року анексований Крим відмежувався від України. Чим жили мешканці "прикордонної" території останні п'ять років - у фоторепортажі DW.

В Армянську почали запускати хімічний завод Кримський титан

В Армянську почали запускати хімічний завод "Кримський титан" 22.10.2018

Завод "Кримський титан", через шкідливі викиди з якого в Армянську було запроваджено надзвичайний стан, починає відновлювати свою роботу.
В Армянську скасували режим надзвичайної ситуації

В Армянську скасували режим надзвичайної ситуації 23.09.2018

У кримському Армянську скасували режим надзвичайної ситуації. Останніми днями там не зафіксоване перевищення концентрації шкідливих речовин у повітрі. Евакуйовані з міста діти повернуться назад найближчими днями.

Армянськ після отруйних викидів: люди досі скаржаться на здоров’я (20.09.2018) 20.09.2018

Майже місяць минув після токсичних викидів з хімічного заводу "Кримський титан", який знаходиться в Армянську. Влада анексованого Криму заспокоює, що екологічна ситуація нормалізувалася. Втім люди продовжують скаржитись на задуху та запаморочення.

Жителів Криму закликають збирати докази отруєння Кримським титаном

Жителів Криму закликають збирати докази отруєння "Кримським титаном" 13.09.2018

Українські правозахисники закликають жителів Армянська документувати отруєння шкідливими речовинами з заводу "Кримський титан". Зібрані дані можуть стати доказами для міжнародних судів.
Два пункти пропуску на адмінкордоні з Кримом залишаються закритими

Два пункти пропуску на адмінкордоні з Кримом залишаються закритими 12.09.2018

Через пункти пропуску "Каланчак" та "Чаплинка" дозволяють лише екстрений виїзд з території окупованого Криму.
На Херсонщині призупинили навчання у деяких школах і дитсадках через Кримський титан

На Херсонщині призупинили навчання у деяких школах і дитсадках через "Кримський титан" 07.09.2018

Через погіршення екологічної ситуації внаслідок викидів заводу "Кримський титан" влада Херсонської області ухвалила рішення призупинити навчання в деяких школах та дитсадках. Місцевих дітей планують оздоровити.

Отруйні викиди в Армянську: поради від німецьких фахівців (07.09.2018) 07.09.2018

У Армянську після отруйних викидів сірчистого ангідриду евакуювали дітей. DW запитала у німецького професора хімії Акселя Кляйна, як вберегтися в такій ситуації.

З Армянська евакуювали чотири тисячі людей

З Армянська евакуювали чотири тисячі людей 06.09.2018

Через забруднення повітря у Криму евакуювали чотири тисячі людей. Президент України виступив за створення міжнародної комісії у зв'язку з екологічною ситуацією.

Україна призупиняє роботу двох пунктів пропуску на адмінкордоні з Кримом

Україна призупиняє роботу двох пунктів пропуску на адмінкордоні з Кримом 06.09.2018

Через екологічне лихо від викидів із заводу "Кримський титан", на адмінкордоні з Кримом закрили пункти пропуску "Каланчак" та "Чаплинка". Держприкордонслужба України твердить, що це тимчасовий захід.

РНБО: Україна посилить присутність в акваторіях Азовського та Чорного морів

РНБО: Україна посилить присутність в акваторіях Азовського та Чорного морів 06.09.2018

Рада національної безпеки і оборони України вирішила посилити військово-морську присутність в Азовському морі, а також підтримати пропозицію Порошенка щодо неподовження договору з РФ на наступні 10 років.

Хімічні викиди в Криму: що відбувається в Армянську? (05.09.2018) 05.09.2018

Через викиди сірчистого ангідрида на заводі "Кримський Титан" почали евакуацію дітей з Армянська. Це сталося через два тижні після перших викидів небезпечної хімічної речовини в атмосферу.

У ДПС України заявляють про отруєння прикордонників поблизу Криму через викиди

У ДПС України заявляють про отруєння прикордонників поблизу Криму через викиди 05.09.2018

У Держприкордонслужбі України повідомляють про випадки отруєння прикордонників у Херсонській області через хімічні викиди в Криму. Тим часом влада анексованого Криму оголосила евакуацію дітей з міста Армянськ.
Без роботи і землі: українське село на кордоні з Кримом страждає від окупації півострова

Без роботи і землі: українське село на кордоні з Кримом страждає від окупації півострова 02.03.2016

Долі тисяч селян південної Херсонщини роками були тісно пов'язані з анексованим Росією Кримом. Як змінилось їхнє життя за два роки окупації півострова, з’ясовувала DW.