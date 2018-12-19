Аркадій Бабченко повідомив, що виїхав з України

Російський журналіст Аркадій Бабченко виїхав з України. Про це він написав у неділю, 3 листопада, на своїй сторінці у Facebook. "Якщо Україна вибере "кандидата Х" - я зараз без персоналій, я про загальну тенденцію в країні - я наступного ж дня починаю запуск процесу "я звалюю". Рівно півроку тому написано. Ось рівно, майже день у день. Я сказав. Я зробив", - написав він.

При цьому він повідомив, що він не має наміру чекати на обмін екстрадиціями. "Сидіти і гадати, почнеться або не почнеться в рамках нової концепції "мир-дружба-жвачка" обмін екстрадиції - це без мене. Я поки за парканчиком постою", - зазначив він. Бабченко додав, що його тривалий час запитували про обіцянку виїхати з України. "Всі ці півроку в мене в коментарях слиною захлиналися - Бабченко, ми обрали Зеленського, звалюй, як обіцяв. Ну, ось. Пацан сказав, пацан зробив. Портнов приїхав - Бабченко поїхав", - підкреслив він.

У коментарях до посту Бабченко повідомив, що виїхав до Ізраїлю, однак збирається повернутися в Україну в майбутньому.

Нагадаємо, що 29 травня 2018 року спочатку ЗМІ, а потім і влада України повідомили, що російського журналіста Аркадія Бабченка, який з 2017 року працював на телеканалі ATR у Києві, застрелили на сходах його будинку в Києві, але потім з'ясувалося, що це було інсценування. Наступного дня глава СБУ заявив, що інформація про "вбивство" Бабченка була частиною спецоперації українських правоохоронців, спрямованої на запобігання замаху на журналіста, а сам Бабченко вийшов до присутніх на брифінгу представників ЗМІ.

В справі "замаху на Аркадія Бабченка" був засуджений 50-річний київський підприємець Борис Герман, співвласник та комерційний директор збройного підприємства "Шмайсер". Суд визначив йому покарання - чотири з половиною роки позбавлення волі після того, як Герман уклав угоду зі слідством.