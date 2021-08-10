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Аргентина - країна в Південній Америці. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Аргентина".
Південноамериканська країна Аргентина є федеративною президентською республікою. Столиця Аргентини - місто Буенос-Айрес. Кількість населення Аргентини - близько 43 мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.