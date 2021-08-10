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Аргентина

Аргентина - країна в Південній Америці. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Аргентина".

Південноамериканська країна Аргентина є федеративною президентською республікою. Столиця Аргентини - місто Буенос-Айрес. Кількість населення Аргентини - близько 43 мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ліонель Мессі переходить у Парі Сен-Жермен

Ліонель Мессі переходить у "Парі Сен-Жермен" 10.08.2021

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі прибув до Парижа. Його батько та менеджер Хорхе Мессі підтвердив перехід гравця у "Парі Сен-Жермен".

Аргентина легалізувала аборти

Аргентина легалізувала аборти 30.12.2020

Раніше аборти в Аргентині дозволялися лише у випадку зґвалтування, загрози життю матері або плода. Ухвалення закону про легалізацію абортів в Аргентині може мати вплив на весь континент.
Лікаря Марадони підозрюють у вбивсті з необережності

Лікаря Марадони підозрюють у вбивсті з необережності 29.11.2020

Лікар Леопольдо Луке усі звинувачення відкидає. За його словами, про лікарську помилку казати не можна, адже для пацієнта з такими симптомами, як у Марадони, серцевий напад є найбільш поширеною причиною смерті.
В Аргентині поховали Дієго Марадону - прощання супроводжувалося сутичками

В Аргентині поховали Дієго Марадону - прощання супроводжувалося сутичками 27.11.2020

Зірку футболу Дієго Марадону поховали на цвинтарі в Буенос-Айресі. Церемонія прощання з футболістом переросла в сутички з поліцією.
В Аргентині прощаються із легендою футболу Дієго Марадоною

В Аргентині прощаються із легендою футболу Дієго Марадоною 26.11.2020

Після церемонії прощання легендарного футболіста поховають на цвинтарі в передмісті Буенос-Айреса, де також поховані його батьки.
Дієго Марадона: життя і смерть футбольного генія (фотогалерея)

Дієго Марадона: життя і смерть футбольного генія (фотогалерея) 26.11.2020

Не стало одного з найвідоміших футболістів в історії: Дієго Марадона помер 25 листопада у віці 60 років. Найяскравіші моменти його кар'єри - у фотогалереї DW.
Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія

Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія 26.11.2020

Не стало одного з найвідоміших футболістів в історії: Дієго Марадона помер 25 листопада у віці 60 років. Найяскравіші моменти його кар'єри - у фотогалереї DW.
Помер легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона

Помер легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона 25.11.2020

Дієго Марадона помер у віці 60-ти років. Після завершення кар'єри колишній футболіст мав значні проблеми зі здоров'ям.
Опозиційний кандидат переміг на президентських виборах в Аргентині

Опозиційний кандидат переміг на президентських виборах в Аргентині 28.10.2019

На президентських виборах в Аргентині перемогу здобув кандидат від опозиції Альберто Фернандес. Віцепрезиденткою стане ексглава держави Крістіна Кіршнер.
Акції та валюта в Аргентині впали на третину на тлі результатів праймеріз

Акції та валюта в Аргентині впали на третину на тлі результатів праймеріз 12.08.2019

Акції аргентинських компаній та вартість песо впали до найнижчого за 18 років рівня після того, як чинний президент країни Маурісіо Макрі програв попередні вибори глави держави.
В Аргентині та Уругваї відновили електропостачання

В Аргентині та Уругваї відновили електропостачання 17.06.2019

Влада в Буенос-Айресі повідомила про цілковите відновлення електропостачання в Аргентині. Цьому передував збій в енергомережі та масове відключення електроенергії в цій та сусідніх країнах.
У Південній Америці масове відключення електроенергії

У Південній Америці масове відключення електроенергії 16.06.2019

48 мільйонів людей залишились без світла. Збій стався в енергетичній мережі Аргентини, що спричинило масове відключення електроенергії в цій та сусідніх країнах.

Про що змовчав Коломойський, коли радив Зеленському оголосити дефолт України

Про що змовчав Коломойський, коли радив Зеленському оголосити дефолт України 28.05.2019

Український олігарх Ігор Коломойський рекомендував президентові України Володимиру Зеленському не платити за боргами МВФ та брати приклад із Аргентини та Греції. DW з'ясувала, чому ця порада - не найкраща.
Парагвай потерпає від рясних злив та повеней

Парагвай потерпає від рясних злив та повеней 12.05.2019

Унаслідок сильних опадів у Парагваї затопило багато сіл, полів і доріг. Розташоване на півдні країни місто Пілар затоплене практично цілком. Десятки тисяч людей змушені залишити свої домівки.
Хуан Гуайдо не проти інтервенції США у Венесуелу

Хуан Гуайдо не проти інтервенції США у Венесуелу 10.05.2019

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо заявив про готовність погодитися на військову інтервенцію США до своєї країни. Через загрозу переслідувань двоє його соратників переховуються в іноземних посольствах.
Акції жовтих жилетів у Парижі

Колір протесту 15.12.2018

Протести "жовтих жилетів" у Франції стали не першими і не єдиними, де учасники об'єдналися під тим чи іншим кольором. У фотогалереї DW приклади інших кольорових протестів останніх років.

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