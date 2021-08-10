Лікаря Марадони підозрюють у вбивсті з необережності

Лікар Леопольдо Луке усі звинувачення відкидає. За його словами, про лікарську помилку казати не можна, адже для пацієнта з такими симптомами, як у Марадони, серцевий напад є найбільш поширеною причиною смерті.