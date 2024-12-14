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ПолітикаІталія

Мелоні дала громадянство Італії президенту Аргентини Мілею

Олександр Куницький
14 грудня 2024 р.

Підставою для надання Хав'єру Мілею громадянства стало його італійське коріння. Раніше аргентинський лідер казав, що відчуває себе "на 75% італійцем".

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Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні та президент Аргентини Хав'єр Мілей під час зустрічі в Римі 13 грудня 2024
Джорджа Мелоні та Хав'єр Мілей під час зустрічі в РиміФото: Guglielmo Mangiapane/REUTERS

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні надала громадянство президенту Аргентини Хав'єру Мілею, повідомляють у суботу, 14 грудня, низка ЗМІ з посиланням на джерела.

Вручення громадянства відбулося під час візиту Мілея до Риму. Напередодні він зустрівся з Мелоні у Палаццо Чігі, де засідає італійський уряд, а в суботу взяв участь у фестивалі, організованому правою партією Мелоні "Брати Італії", пише агенція dpa.

Сестра Мілея Каріна також отримала громадянство, згідно з повідомленням інформаційного агентства ANSA. Заяви обох були розглянуті італійським урядом у прискореному порядку.

Мілей має право на громадянство Італії завдяки своїм бабусі та дідусю, які емігрували до Аргентини на початку ХХ-го століття. Під час попередньої поїздки до Італії в лютому Мілей розповів в телеінтерв'ю, що відчуває себе "на 75% італійцем" і має "неймовірну пристрасть до італійської опери", зазначає агенція Reuters.

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Критика Мелоні

Надання громадянства Мілею розкритикували італійські опозиційні політики, які виступають за спрощення отримання громадянства для дітей, народжених в Італії від батьків-мігрантів. Зокрема, депутат від опозиційної партії +Europa Рікардо Магі заявив, що надання громадянства Мілею є "образою" і актом "неприпустимої дискримінації щодо великої кількості молодих людей, які отримають громадянство лише через багато років", пише агенція AFP.

Нині, згідно закону, іноземці повинні прожити в Італії 10 років, перш ніж вони зможуть подати заяву на отримання громадянства шляхом натуралізації, а діти, народжені в Італії від іноземців, не можуть подати заяву на отримання громадянства, доки їм не виповниться 18 років.

Опозиційні партії та промігрантські організації, такі як Oxfam Italia, хочуть скоротити 10-річний термін до п'яти років, але правляча коаліція Мелоні виступає проти пом'якшення правил. 

Як отримати громадянство Італії - "Європа у фокусі"

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