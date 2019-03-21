 Арабські держави критикують слова Трампа щодо Голанських висот | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2019

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Новини

Арабські держави критикують слова Трампа щодо Голанських висот

Ліга арабських держав виступила з критикою слів Дональда Трампа щодо визнання суверенітету Ізраїлю над захопленими у 1967 році Голанськими висотами.

Ізраїльський солдат на території Голанських висот (фото з архіву)

Ізраїльський солдат на території Голанських висот (фото з архіву)

Ліга арабських держав у п'ятницю, 22 березня, розкритикувала президента США Дональда Трампа за його заяву про необхідність для США визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

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Генеральний секретар Ліги арабських держав закликав Трампа обміркувати свої слова щодо приналежності Голанських висот у світлі "негайних і довготривалих наслідків", інформує агенція dpa. За словами генсека Ліги Ахмеда Абуль Гейта, визнання ізраїльського суверенітету над висотами призведе до "серйозних ускладнень для позиції США у арабо-ізраїльському конфлікті".

Нагадаємо, напередодні Трамп написав у своєму Twitter, що "через 52 роки настав час Сполученим Штатам повністю визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, що має критичне стратегічне і безпекове значення для держави Ізраїль та регіональної стабільності". Ізраїльський прем'єр подякував Трампу за його позицію.

Територія Голанських висот була захоплена Ізраїлем у Сирії у 1967 році в ході Шестиденної війни. У 1981 році Кнесет Ізраїлю ухвалив закон, яким в односторонньому порядку проголосив суверенітет над територією Голанських висот. Рада Безпеки ООН не визнала це рішення, а Сирія вимагає повернення цієї території.

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