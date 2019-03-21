Арабські держави критикують слова Трампа щодо Голанських висот

Ліга арабських держав у п'ятницю, 22 березня, розкритикувала президента США Дональда Трампа за його заяву про необхідність для США визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

Генеральний секретар Ліги арабських держав закликав Трампа обміркувати свої слова щодо приналежності Голанських висот у світлі "негайних і довготривалих наслідків", інформує агенція dpa. За словами генсека Ліги Ахмеда Абуль Гейта, визнання ізраїльського суверенітету над висотами призведе до "серйозних ускладнень для позиції США у арабо-ізраїльському конфлікті".

Нагадаємо, напередодні Трамп написав у своєму Twitter, що "через 52 роки настав час Сполученим Штатам повністю визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, що має критичне стратегічне і безпекове значення для держави Ізраїль та регіональної стабільності". Ізраїльський прем'єр подякував Трампу за його позицію.

Територія Голанських висот була захоплена Ізраїлем у Сирії у 1967 році в ході Шестиденної війни. У 1981 році Кнесет Ізраїлю ухвалив закон, яким в односторонньому порядку проголосив суверенітет над територією Голанських висот. Рада Безпеки ООН не визнала це рішення, а Сирія вимагає повернення цієї території.