 Арабська коаліція анонсувала гуманітарні коридори у Ємені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.09.2018

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Новини

Арабська коаліція анонсувала гуманітарні коридори у Ємені

Три гуманітарні коридори обіцяє відкрити коаліція під проводом Саудівської Аравії між єменськими містами Ходейда та Сана.

Руїни в історичній частині Сани

Руїни в історичній частині Сани

Арабська коаліція під проводом Саудівської Аравії, яка веде війну з повстанцями-хуситами в Ємені, відкриє три гуманітарні коридори між єменським портом Ходейда і столицею Саною, контрольованою повстанцями. Про це повідомив речник коаліції на прес-конференції у понеділок, 24 вересня.

"Коаліційні сили співпрацювали з Офісом ООН з координації гуманітарних питань у Ємені, щоб створити коридори, безпечні для пересування гуманітарних вантажів у Ємені і безпечні для пересування людей між двома містами", - цитує речника інформагенція dpa. Ці коридори мають запрацювати невдовзі та діятимуть з шостої години ранку до шостої години вечора. Таким чином між двома містами зможуть переміщуватися цивільні громадяни, а також гуманітарні вантажі. 

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У червні війська єменського уряду, яких підтримує коаліція на чолі із саудитами, захопили аеропорт Ходейди. Війська продовжують наступ і мають шанси захопити саме місто і порт, через який до країни надходять 80 відсотків імпорту і гуманітарних вантажів. Гуманітарні організації б'ють на сполох, оскільки вважають, що продовження наступу погіршить і без того катастрофічну ситуацію в Ємені, де частина населення перебуває на межі голоду.

Війна в Ємені точиться з 2015 року між повстанцями-хуситами та міжнародно визнаним урядом, який користується військовою підтримкою саудитів. Близько двох мільйонів жителів країни стали біженцями або внутрішньо переміщеними особами. Війна призвела до тяжкої гуманітарної кризи в Ємені, зокрема до епідемії холери та браку харчових продуктів. У війні загинуло вже понад 10 тисяч осіб.

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