 АПУ: Ціль Вселенського патріарха - автокефалія Української православної церкви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2018

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Новини

АПУ: Ціль Вселенського патріарха - автокефалія Української православної церкви

Константинопольська церква хотіла би дарувати Українській православній церкві автокефалію. Про це йдеться у посланні, яке делегація Вселенського патріархату передала Петру Порошенку.

Вселенський Патріарх Варфоломій передав Україні послання

Вселенський Патріарх Варфоломій

Кінцева мета Константинопольського патріархату - дарувати українській православній церкві автокефалію. Про це йдеться в посланні Вселенського патріарха Варфоломія, яке у п'ятницю, 27 липня, передала президенту України Петру Порошенку делегація патріархату. Про це повідомляє прес-служба Порошенка. Делегація прибула до Києва для участі в урочистостях із нагоди святкування 1030-річчя хрещення Київської Русі.

Константинопольська церква "взяла на себе ініціативу відновити єдність православних вірян України з кінцевою ціллю дарувати українській церкві автокефалію", - цитується послання на сайті президента України.

Порошенко подякував делегації за візит, благословення України і підтримку. Президент зазначив, що Україна сподівається на рішення про надання томоса.

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