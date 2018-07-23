АПУ: Ціль Вселенського патріарха - автокефалія Української православної церкви

Кінцева мета Константинопольського патріархату - дарувати українській православній церкві автокефалію. Про це йдеться в посланні Вселенського патріарха Варфоломія, яке у п'ятницю, 27 липня, передала президенту України Петру Порошенку делегація патріархату. Про це повідомляє прес-служба Порошенка. Делегація прибула до Києва для участі в урочистостях із нагоди святкування 1030-річчя хрещення Київської Русі.

Константинопольська церква "взяла на себе ініціативу відновити єдність православних вірян України з кінцевою ціллю дарувати українській церкві автокефалію", - цитується послання на сайті президента України.

Порошенко подякував делегації за візит, благословення України і підтримку. Президент зазначив, що Україна сподівається на рішення про надання томоса.

У РПЦ бояться "катастрофи"

Глава Російської православної церкви патріарх Кирило заявив, що спроби "штучно відірвати" українську православну церкву від московського патріархату "можуть призвести до катастрофи загальноправославного масштабу", цитує "Інтерфакс". Глава РПЦ зробив цю заяву в Москві на зустрічі з представниками помісних церков, які прибули на заходи з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі. Хрещення, як відомо, відбувалося у Києві.