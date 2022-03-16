Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Ан-225

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ан-225".

Ан-225 "Мрія" досі залишається найбільшим та найпотужнішим у світі транспортним літаком. Літак було створено київським КБ імені Антонова. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як повернути Мрію: легендарний літак, що став жертвою війни Росії проти України (16.03.2022)

Як повернути "Мрію": легендарний літак, що став жертвою війни Росії проти України (16.03.2022) 16.03.2022

Гордість української авіації - літак Ан-225 "Мрія" став однією з перших жертв російських загарбників. За час експлуатації літак побив 500 рекордів, із них 240 світових. Якою світ запам'ятав "Мрію" і чи можна буде її відновити?

Найбільший літак у світі - конкуренція "Мрії"? (04.05.2021) 04.05.2021

Stratolaunch на прізвисько "Roc" - це найбільший літак у світі. Його саме випробовують у Каліфорнії. Розмах крил цього літака-носія на 29 метрів більше, ніж у АН-225 "Мрія".

Зеленський зустрів Мрію з комерційним вантажем Епіцентру - ОП

Зеленський зустрів "Мрію" з комерційним вантажем "Епіцентру" - ОП 01.05.2020

В Офісі президента України визнали, що Ан-225 із засобами для боротьби з коронавірусом, який урочисто зустрів президент Володимир Зеленський, насправді привіз комерційний вантаж.

Українська "Мрія" доставила в Німеччину мільйони масок з Китаю (28.04.2020) 28.04.2020

Найбільший у світі літак, український Ан-225 "Мрія", доставив у Німеччину медичний вантаж з Китаю. На борту рейсу, організованого німецьким Бундесвером, серед іншого 10 мільйонів захисних масок, носіння яких нині є обов'язковим у Німеччині.
Мрія доставить медичний вантаж у Німеччину

"Мрія" доставить медичний вантаж у Німеччину 26.04.2020

Український літак Ан-225 "Мрія" 27 квітня доставить медичний вантаж з Китаю до німецького аеропорту Лейпциг/Галле. Зустрічатиме рейс міністерка оборони ФРН.
Як українські Руслани та Мрія допомагають проти коронавірусу (відео)

Як українські "Руслани" та "Мрія" допомагають проти коронавірусу (відео) 15.04.2020

Українські літаки АН-124 "Руслан" та АН-225 "Мрія" стали найбільш затребуваними під час пандемії COVID-19. Нині у закордонних відрядженнях перебувають майже 200 "антонівських" пілотів та техніків. Репортаж DW.

Українські "Руслани" та "Мрія" завалені замовленнями через коронавірус (14.04.2020) 14.04.2020

Українські літаки АН-124 "Руслан" та АН-225 "Мрія" стали найбільш затребуваними під час пандемії COVID-19. Нині у закордонних відрядженнях перебувають майже 200 "антонівських" пілотів та техніків. Це приблизно 10 екіпажів. З пілотами одного з них поспілкувалася DW.
Протидія коронавірусу: Мрія й Руслани завалені замовленнями

Протидія коронавірусу: "Мрія" й "Руслани" завалені замовленнями 11.04.2020

Найбільший транспортник світу Ан-225 "Мрія" розпочав свою боротьбу з коронавірусом, здійснивши після річної модернізації перший рейс до Китаю. Разом з "Мрією" пандемію зупиняють і п'ять Ан-124 "Руслан".

Українська "Мрія" хоче розширити співпрацю з НАТО (29.08.2018) 29.08.2018

Українська "Мрія" готується виконувати військове замовлення з Великобританії. У концерні "Антонов" очікують розширення співпраці з НАТО.

Мрія-2: що заважає добудувати другий найбільший літак світу? (відео)

"Мрія-2": що заважає добудувати другий найбільший літак світу? (відео) 09.08.2018

Україна має точну копію найбільшого і найпотужнішого транспортного літака у світі. Однак цей АН-225 під номером 01-02 вже 30 років не можуть добудувати. Чому?

Літак-близнюк "Мрія-2": чи зможе Україна запустити його в небо? (09.08.2018) 09.08.2018

Мрія про "Мрію-2". Україна має точну копію найбільшого і найпотужнішого транспортного літака у світі. Втім цей АН-225 під номером 01-02 вже тридцять років не можуть добудувати. Чому він на землі, а не в небі?

"Мрія" та Beluga XL: конкуренти чи лідери у своїх сегментах? (30.07.2018) 30.07.2018

Airbus тепер має свій найбільший транспортний літак Beluga XL. Чи стане він конкурентом українській "Мрії"?

Боротьба за оснащення Бундесверу на авіасалоні ILA (25.04.2018) 25.04.2018

На цьогорічному авіасалоні ILA у Берліні увага прикута до оснащення Бундесверу. На чому літатимуть німецькі військові у майбутньому - американських "невидимках" чи на нових "єврофайтерах"?

Антонов розраховує до кінця року почати розробку Ан-225 для Китаю

"Антонов" розраховує до кінця року почати розробку Ан-225 для Китаю 07.09.2016

Новий Ан-225 "Мрія" буде оснащений двигунами виробництва запорізького ПАТ "Мотор Січ" та матиме вантажопідйомність 250 тонн.
Українська Мрія за китайські гроші

Українська "Мрія" за китайські гроші 02.09.2016

Українське держпідприємство "Антонов" та Китай заявили про наміри добудувати другий літак Ан-225 "Мрія" і подальший ліцензійний випуску спільної моделі в КНР. DW попросила експертів оцінити вагомість цих домовленостей.
Антонов роз'яснив ситуацію з правами на Мрію

"Антонов" роз'яснив ситуацію з правами на "Мрію" 01.09.2016

Держкомпанія "Антонов" після підписання угоди з китайцями пояснила, що права на легендарний літак "Мрія" залишаться в України.
Інші статті