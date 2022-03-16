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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ан-225".
Ан-225 "Мрія" досі залишається найбільшим та найпотужнішим у світі транспортним літаком. Літак було створено київським КБ імені Антонова. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Гордість української авіації - літак Ан-225 "Мрія" став однією з перших жертв російських загарбників. За час експлуатації літак побив 500 рекордів, із них 240 світових. Якою світ запам'ятав "Мрію" і чи можна буде її відновити?
Найбільший у світі літак, український Ан-225 "Мрія", доставив у Німеччину медичний вантаж з Китаю. На борту рейсу, організованого німецьким Бундесвером, серед іншого 10 мільйонів захисних масок, носіння яких нині є обов'язковим у Німеччині.
Українські літаки АН-124 "Руслан" та АН-225 "Мрія" стали найбільш затребуваними під час пандемії COVID-19. Нині у закордонних відрядженнях перебувають майже 200 "антонівських" пілотів та техніків. Це приблизно 10 екіпажів. З пілотами одного з них поспілкувалася DW.