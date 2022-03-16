Літак-близнюк "Мрія-2": чи зможе Україна запустити його в небо? (09.08.2018)

Мрія про "Мрію-2". Україна має точну копію найбільшого і найпотужнішого транспортного літака у світі. Втім цей АН-225 під номером 01-02 вже тридцять років не можуть добудувати. Чому він на землі, а не в небі?