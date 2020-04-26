Зеленський зустрів "Мрію" з комерційним вантажем "Епіцентру" - ОП

Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що рейс літака Ан-225 "Мрія", який 23 квітня доставив з Китаю засоби індивідуального захисту для лікарів і який урочисто зустрічав президент Володимир Зеленський як гуманітарний вантаж, був оплачений компанією "Епіцентр К" і виконував, передусім, її комерційне замовлення. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" у четвер, 30 квітня.

"Епіцентр" замовив собі літак, оплатив переліт "Мрії". ДП (державне підприємство. - Ред.) "Антонов" заробило на цьому гроші, вони надійшли до державного бюджету", - зазначив Тимошенко.

Гуманітарний вантаж на додачу

За це, пояснив заступник голови Офісу президента України, держава отримала також і гуманітарну допомогу у вигляді двох мільйонів медичних масок, 75 тисяч костюмів біологічного захисту та 30 тисяч спеціальних окулярів для українських лікарів.

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Частина вантажу все ж потрапила в українські лікарні як подарунок від "Епіцентру"

"Безкоштовно, це була допомога і подарунок від компанії, яка це зробила", - заявив Тимошенко. При цьому він пояснив, що Зеленський зустрів цей рейс особисто, бо його здійснював літак Ан-225 "Мрія", який є гордістю України і яка "давно не літала".

В Офісі президента про "Епіцентр" не згадували

У день прильоту літака до України, 23 квітня, в Офісі президента повідомили про участь Зеленського у зустрічі "понад 100 тонн гуманітарного вантажу", зазначивши, що це було однією з найбільших партій цього тижня. Водночас жодного слова про комерційне замовлення з боку "Епіцентру К" та те, що лише частина цього вантажу надійшла українцям як подарунок від компанії, у відомстві не повідомляли.

У компанії "Епіцентр К" підтвердили оплату цього авіарейсу, а також про передачу частини замовленого вантажу до українських лікарень. У компанії також заявили, що відгукнулися на ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо забезпечення закладів охорони здоров'я необхідними засобами індивідуального захисту і обладнанням для боротьби з СОVID-19.

З 11 квітня літак Ан-225 "Мрія" постійно здійснює рейси для доставки товарів, необхідних для боротьби з коронавірусом з Китаю. При цьому вантажі доправляються до різних країн світу, зокрема й до Німеччини.