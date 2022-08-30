Відомі "голоси" зруйнованих РФ пам'яток України

Анна Філь

8 год. тому 8 год. тому

З 24 лютого армія РФ пошкодила чи знищила 450 унікальних культурних об'єктів. Український Інститут створив листівки із зображеннями цих пам'яток "до" і "після" війни. Історію об'єктів розповідають українські та світові зірки.