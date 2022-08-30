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Війна Росії проти України
Щоденник війни
КультураУкраїна

Відомі "голоси" зруйнованих РФ пам'яток України

Анна Філь
8 год. тому

З 24 лютого армія РФ пошкодила чи знищила 450 унікальних культурних об'єктів. Український Інститут створив листівки із зображеннями цих пам'яток "до" і "після" війни. Історію об'єктів розповідають українські та світові зірки.

https://www.dw.com/uk/gu-bonnevil-kalus-dahabraha-golosi-zrujnovanih-rf-pamatok-ukraini-06092022/video-63021195
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