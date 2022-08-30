Відомі "голоси" зруйнованих РФ пам'яток України

КультураУкраїнаВідомі "голоси" зруйнованих РФ пам'яток УкраїниTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКультураУкраїнаАнна Філь8 год. тому8 год. томуЗ 24 лютого армія РФ пошкодила чи знищила 450 унікальних культурних об'єктів. Український Інститут створив листівки із зображеннями цих пам'яток "до" і "після" війни. Історію об'єктів розповідають українські та світові зірки. https://www.dw.com/uk/gu-bonnevil-kalus-dahabraha-golosi-zrujnovanih-rf-pamatok-ukraini-06092022/video-63021195Реклама