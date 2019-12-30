Анґела Меркель 11 січня зустрінеться з Володимиром Путіним

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель 11 січня відвідає Росію для зустрічі з президентом країни Володимиром Путіним. Про це у понеділок, 6 грудня, повідомила пресслужба Кремля та офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). За словами Зайберта, під час візиту Меркель супроводжуватиме міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas).

Планується під час зустрічі обговорити ескалацію напруженості на Близькому Сході після американського авіаудару по аеропорту Багдада 3 січня, внаслідок якого був вбитий іранський генерал Касем Сулеймані, повідомив Кремль. Також під час зустрічі Меркель і Путін планують розглянути ситуацію в Сирії та Лівії.

Окрім того, буде обговорена ситуація в Україні в контексті реалізації мінського "комплексу заходів" від 2015 року та домовленостей, досягнутих на саміті в "нормандському форматі" 9 грудня 2019 року в Парижі, передає агентство "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу Кремля.

Нагадаємо, під час проведеного 9 грудня саміту лідерів "нормандської четвірки"- України, Росії, Німеччини та Франції - у Парижі сторони домовилися, зокрема, про цілковите перемир'я на Донбасі.