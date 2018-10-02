Анґела Меркель: Єдність німців усе ще не завершена

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що возз'єднання німців - це тривалий процес, який продовжується вже 30 років з часу падіння Берлінського муру і поки не є завершеним, інформує агенція dpa.

"Єдність Німеччини як єдиної держави завершена. Єдність німців з 3 жовтня 1990 року все ще не була завершена", - сказала Меркель у четвер, 3 жовтня, в місті Кіль під час виступу, присвяченому 29-ій річниці возз'єднання Німеччини.

За словами канцлерки, єдність Німеччини - це не стан, а постійний процес, постійна місія, яка впливає на всіх німців. Меркель зазначила, що передусім йдеться про згуртованість усіх людей, які живуть у країні.

Канцлерка наголосила, що необхідно ще більше працювати для створення рівних умов між східними та західними німецькими федеральними землями. Водночас Меркель відзначила, що необхідно шанувати різноманітність, а також брати на себе відповідальність заради виживання демократії.

Нагадаємо, що 3 жовтня Німеччина щороку святкує День німецької єдності. Цього дня у 1990 році Німецька Демократична Республіка приєдналася до Федеративної Республіки Німеччина.

Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР? Навипередки з часом Фотограф Андреас Мец (Andreas Metz) упродовж трьох років подорожував Східною Німеччиною, розшукуючи артефакти та будівлі з часів Німецької Демократичної Республіки (НДР). Більшості з них - як цій світловій рекламі у Лейпцигу - загрожує руйнування або знищення. Ці світлини увійшли до книжки "Східні місця - Зі зникання й віднайдення НДР" ("Ost Places - Vom Verschwinden und Wiederfinden der DDR").

Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР? "Спонукати людей відвідати ці місця" "Книжка повинна стати і трохи путівником, спонукати людей відвідати ці місця і самим вирушити в експедицію", - говорить фотограф Мец. Ресторан "Латаття" у Потсдамі, відкритий у 1983 році, донині працює. У НДР було більше 70 бетонних будівель на кшталт цієї, спроектованих будівельним інженером Ульріхом Мютером (Ulrich Müther). Багато з них уже знесені.

Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР? Забутий Ленін у Бранденбурзі Цей надбитий бюст Леніна Андреас Мец знайшов у бранденбурзькому Фюрстенберзі захованим у густих кущах. Він припускає, що бюст забули під час виведення радянських військ, які розміщувалися неподалік.

Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР? Відкривати Схід на велосипеді Аби зібрати матеріал для книжки, Андреас Мец подорожував Східною Німеччиною виключно на громадському транспорті, а також - переважно - на велосипеді. "Коли їдеш на велосипеді, інтенсивніше сприймаєш місця, тому що їдеш відносно повільно", - говорить він. На цій світлині зображений вхід до атомної електростанції Райнсберг у Бранденбурзі, яка у 1990 році була виведена з експлуатації.

Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР? Не лише кордон і репресії "Я хотів би зобразити багатогранний образ НДР і життя в НДР. Показувати не лише негативні аспекти - кордон, "Штазі" (міністерство державної безпеки в НДР. - Ред.), в'язниці - але й щоденне життя", - розповідає фотограф. Цю гірку-слоненя із часів НДР він знайшов на одному з дитячих майданчиків у Лейпцигу.

Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР? Пропаганда атомної енергії Це величезне панно "Мирне використання ядерної енергії" нині стоїть посеред поля в Тюрингії. Раніше довкола нього знаходилося підприємство, на якому видобували уран для радянських атомних бомб. За видобутком урану НДР посідала четверте місце у світі. Загалом було видобуто і перероблено 231 тисячу тонн породи - тисячі робітників піддавалися шкідливому для здоров'я опроміненню.

Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР? Кабельний завод у Берліні Цю фотографію Андреас Мец зробив на території колишнього кабельного заводу в районі Берліна Кепенік. Свого часу тут працювали 1600 людей, однак у середині 1990-х виробництво припинили. Нині стіни приміщень вкривають графіті, а залізні опори обвіває плющ. На території підприємства хочуть побудувати близько тисячі квартир. Залишити планують лише деякі будівлі, які мають статус пам'яток архітектури.

Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР? Культура кіно в НДР Кінотеатр International на алеї Карла Маркса в Берліні відкрили у 1963 році. За часів НДР тут відбувалися прем'єри як численних фільмів, знятих державною кіностудією DEFA, так і міжнародних кінокартин на кшталт стрічки "Брудні танці". Кінотеатр працює дотепер.

Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР? Дачний будиночок генсека Цей непримітний, напіврозвалений садовий будиночок - дача не кого-небудь, а тодішнього генсека Соціалістичної єдиної партії Німеччини Еріха Гонекера (Erich Honecker). Вона знаходиться на території лісового селища Вандліц. Тут жила тодішня партійна еліта - відрізаною від решти населення - у шикарних, як для НДР, умовах.

Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР? Берлінський мур як мистецький об'єкт Більшість артефактів і будівель, сфотографованих Андреасом Мецом, донині були мало відомі в Німеччині. Однак є у збірці й деякі широко відомі об'єкти - передусім Берлінський мур. Ці розмальовані залишки Муру фотограф зазнімкував у бранденбурзькому містечку Кляйнмахнов, що між Потсдамом та Берліном. Автор: Мара Бірбах

