 Анґела Меркель: Єдність німців усе ще не завершена | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.10.2019

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Новини

Анґела Меркель: Єдність німців усе ще не завершена

Через 30 років після падіння Берлінського муру єдність німців ще не завершена, вважає канцлерка Німеччини Анґела Меркель. За її словами, єдність - це не стан, а постійний процес.

Анґела Меркель на відзначенні 29-ої річниці Дня Німецької єдності у Кілі

Анґела Меркель на відзначенні 29-ої річниці Дня Німецької єдності у Кілі

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що возз'єднання німців - це тривалий процес, який продовжується вже 30 років з часу падіння Берлінського муру і поки не є завершеним, інформує агенція dpa.

DW.COM

У День німецької єдності Анґела Меркель заявила, що процес об'єднання німців Сходу та Заходу ще не завершився, та закликала політиків та громадян до діалогу. (03.10.2018)

З часу об'єднання Німеччини вдалося багато досягнути, утім попереду ще багато роботи для усунення відмінностей в умовах життя в країні, заявила Анґела Меркель напередодні святкування Дня німецької єдності. (28.09.2019)

"Єдність Німеччини як єдиної держави завершена. Єдність німців з 3 жовтня 1990 року все ще не була завершена", - сказала Меркель у четвер, 3 жовтня, в місті Кіль під час виступу, присвяченому 29-ій річниці возз'єднання Німеччини.

За словами канцлерки, єдність Німеччини - це не стан, а постійний процес, постійна місія, яка впливає на всіх німців. Меркель зазначила, що передусім йдеться про згуртованість усіх людей, які живуть у країні.

Канцлерка наголосила, що необхідно ще більше працювати для створення рівних умов між східними та західними німецькими федеральними землями. Водночас Меркель відзначила, що необхідно шанувати різноманітність, а також брати на себе відповідальність заради виживання демократії.

Нагадаємо, що 3 жовтня Німеччина щороку святкує День німецької єдності. Цього дня у 1990 році Німецька Демократична Республіка приєдналася до Федеративної Республіки Німеччина. 

  • Світлина із книжки Східні місця фотографа Андреаса Меца - світлова реклама у Лейпцигу

    Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР?

    Навипередки з часом

    Фотограф Андреас Мец (Andreas Metz) упродовж трьох років подорожував Східною Німеччиною, розшукуючи артефакти та будівлі з часів Німецької Демократичної Республіки (НДР). Більшості з них - як цій світловій рекламі у Лейпцигу - загрожує руйнування або знищення. Ці світлини увійшли до книжки "Східні місця - Зі зникання й віднайдення НДР" ("Ost Places - Vom Verschwinden und Wiederfinden der DDR").

  • Світлина із книжки Східні місця фотографа Андреаса Меца - ресторан у Потсдамі

    Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР?

    "Спонукати людей відвідати ці місця"

    "Книжка повинна стати і трохи путівником, спонукати людей відвідати ці місця і самим вирушити в експедицію", - говорить фотограф Мец. Ресторан "Латаття" у Потсдамі, відкритий у 1983 році, донині працює. У НДР було більше 70 бетонних будівель на кшталт цієї, спроектованих будівельним інженером Ульріхом Мютером (Ulrich Müther). Багато з них уже знесені.

  • Світлина із книжки Східні місця фотографа Андреаса Меца - Ленін у Фюрстенберзі

    Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР?

    Забутий Ленін у Бранденбурзі

    Цей надбитий бюст Леніна Андреас Мец знайшов у бранденбурзькому Фюрстенберзі захованим у густих кущах. Він припускає, що бюст забули під час виведення радянських військ, які розміщувалися неподалік.

  • Світлина із книжки Східні місця фотографа Андреаса Меца - вхід до АЕС Райнсберг

    Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР?

    Відкривати Схід на велосипеді

    Аби зібрати матеріал для книжки, Андреас Мец подорожував Східною Німеччиною виключно на громадському транспорті, а також - переважно - на велосипеді. "Коли їдеш на велосипеді, інтенсивніше сприймаєш місця, тому що їдеш відносно повільно", - говорить він. На цій світлині зображений вхід до атомної електростанції Райнсберг у Бранденбурзі, яка у 1990 році була виведена з експлуатації.

  • Світлина із книжки Східні місця фотографа Андреаса Меца - дитячий майданчик у Лейпцигу

    Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР?

    Не лише кордон і репресії

    "Я хотів би зобразити багатогранний образ НДР і життя в НДР. Показувати не лише негативні аспекти - кордон, "Штазі" (міністерство державної безпеки в НДР. - Ред.), в'язниці - але й щоденне життя", - розповідає фотограф. Цю гірку-слоненя із часів НДР він знайшов на одному з дитячих майданчиків у Лейпцигу.

  • Світлина із книжки Східні місця фотографа Андреаса Меца - настінне панно в Тюрингії

    Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР?

    Пропаганда атомної енергії

    Це величезне панно "Мирне використання ядерної енергії" нині стоїть посеред поля в Тюрингії. Раніше довкола нього знаходилося підприємство, на якому видобували уран для радянських атомних бомб. За видобутком урану НДР посідала четверте місце у світі. Загалом було видобуто і перероблено 231 тисячу тонн породи - тисячі робітників піддавалися шкідливому для здоров'я опроміненню.

  • Світлина із книжки Східні місця фотографа Андреаса Меца - кабельний завод у Берліні

    Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР?

    Кабельний завод у Берліні

    Цю фотографію Андреас Мец зробив на території колишнього кабельного заводу в районі Берліна Кепенік. Свого часу тут працювали 1600 людей, однак у середині 1990-х виробництво припинили. Нині стіни приміщень вкривають графіті, а залізні опори обвіває плющ. На території підприємства хочуть побудувати близько тисячі квартир. Залишити планують лише деякі будівлі, які мають статус пам'яток архітектури.

  • Світлина із книжки Східні місця фотографа Андреаса Меца - кінотеатр International в Берліні

    Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР?

    Культура кіно в НДР

    Кінотеатр International на алеї Карла Маркса в Берліні відкрили у 1963 році. За часів НДР тут відбувалися прем'єри як численних фільмів, знятих державною кіностудією DEFA, так і міжнародних кінокартин на кшталт стрічки "Брудні танці". Кінотеатр працює дотепер.

  • Світлина із книжки Східні місця фотографа Андреаса Меца - дача Гонекера у Вандліці

    Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР?

    Дачний будиночок генсека

    Цей непримітний, напіврозвалений садовий будиночок - дача не кого-небудь, а тодішнього генсека Соціалістичної єдиної партії Німеччини Еріха Гонекера (Erich Honecker). Вона знаходиться на території лісового селища Вандліц. Тут жила тодішня партійна еліта - відрізаною від решти населення - у шикарних, як для НДР, умовах.

  • Світлина із книжки Східні місця фотографа Андреаса Меца - Берлінський мур як мистецький об'єкт

    Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР?

    Берлінський мур як мистецький об'єкт

    Більшість артефактів і будівель, сфотографованих Андреасом Мецом, донині були мало відомі в Німеччині. Однак є у збірці й деякі широко відомі об'єкти - передусім Берлінський мур. Ці розмальовані залишки Муру фотограф зазнімкував у бранденбурзькому містечку Кляйнмахнов, що між Потсдамом та Берліном.

    Автор: Мара Бірбах


Дивитись відео 01:17

Що досі відрізняє Схід і Захід Німеччини (02.10.2018)

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Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР?

Бюст Леніна посеред лісу, руїни заводу і дача генсека - фотограф Андреас Мец розшукав майже забуті релікти з часів Німецької Демократичної Республіки, яка припинила існування 29 років тому. (03.10.2019)  

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Що досі відрізняє Схід і Захід Німеччини (02.10.2018)  

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