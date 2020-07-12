 Антиурядові протести у Болгарії не вщухають вже четвертий день | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2020

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Новини

Антиурядові протести у Болгарії не вщухають вже четвертий день

У Болгарії тривають антиурядові протести. Опозиція в парламенті ініціювала голосування про недовіру уряду. Президент країни порівняв уряд з мафією. Прем'єр заявив, що відкритий до діалогу.

Під час антиурядового мітингу у Софії

Під час антиурядового мітингу у Софії

Антиурядові протести в Болгарії не вщухають вже четвертий день поспіль. Тисячі людей в неділю, 12 липня, вийшли на вулиці столиці країни Софії і низки інших міст, в тому числі Бургаса, Варни і Пловдива з вимогою відставки уряду прем'єра-консерватора Бойка Борисова. Демонстранти скандували "мафія" і "у відставку".

Соціалісти з опозиції в болгарському парламенті вже ініціювали голосування про недовіру прем'єру Борисову. Очікується, що воно відбудеться 15 липня. Лідерка Болгарської соціалістичної партії Корнелія Нінова звинуватила Борисова і його партію "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" в "мафіозно-олігархічному" стилі управління.

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Демонстрації почалися 9 липня, після обшуків в адміністрації президента, які були обумовлені розслідуванням двох не пов'язаних між собою справ про корупцію та розголошення державної таємниці. Уповноважений у боротьбі з корупцією і радник президента з питань безпеки були затримані для допитів. Глава держави Румен Радев, давній критик уряду Борисова, якого він звинувачує у зв'язках з олігархами, поклав відповідальність за обшуки на прем'єра і закликав міністрів скласти повноваження, порівнявши уряд з мафією.

У свою чергу, Борисов заявив, що відкритий для діалогу і поважає право кожного на протест. Він закликав демонстрантів "бути обережними і не допустити пролиття жодної краплі крові під час мирного протесту", зазначивши, що риторика ненависті "не призведе ні до чого хорошого".

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Як повідомляє агентство AFP, у понеділок, 13 липня, в Софії має відбутися чергова антиурядова демонстрація. На четвер, 16 липня, організаторами протестів анонсовані загальнонаціональні мітинги.

  • Пловдив, Болгарія

    Пловдив: вражаюче древній і юний водночас

    All we need is Plov(e)div!

    Те що одразу помітить кожен відвідувач: Пловдив - місто молоде, хіпове і креативне. Володіння англійською мовою, принаймні для молоді, само собою зрозуміле. Молодь бачить себе європейцями. Зрештою, Болгарія - країна-член ЄС. Мешканці Пловдива пишаються тим, що їхнє місто одне з найстаріших у Європі.

  • Вид на Пловдив

    Пловдив: вражаюче древній і юний водночас

    Вітання з Рима!

    Пловдив, подібно до Рима, був збудований на семи пагорбах, проте він набагато старший. Тоді як Риму три тисячі років, Пловдив може похвалитися історією у вісім тисяч років. Фракійці, кельти, римляни та османи залишили свій слід в історії міста.

  • Античний театр Пловдива

    Пловдив: вражаюче древній і юний водночас

    Античний театр від римлян

    Античний театр, збудований у другому столітті, - одна з найкрасивіший будівель, що дісталася місту від римлян. До шести тисяч глядачів могли дивитися тут античні трагедії чи комедії. У 2019 році в рамках подій Культурної столиці Європи тут відбуватимуться концерти і вистави.

  • Мечеть Джумая

    Пловдив: вражаюче древній і юний водночас

    Спадкоємиця османів

    А це інша епоха і інший стиль: мечеть Джумая, або ж Головня П'ятнична мечеть, збудована у 15 столітті, коли Болгарія була частиною Османської імперії. Мечеть з її стінами з цегли і тесаного каменю і делікатним мінаретом розташована в центральній частині міста.

  • Старе місто Пловдива

    Пловдив: вражаюче древній і юний водночас

    Спляча красуня

    Так мешканці Пловдива називають стару частину міста, що розташувалася на трьох пагорбах. Вкриті бруківкою вулички ведуть до невеличких церков, крамничок та вілл торговців. Гарненькі, збудовані у болгарському стилі будиночки старого міста порівняно "юні" на тлі довгої історії Пловдива.

  • Старе місто Пловдива

    Пловдив: вражаюче древній і юний водночас

    Корисна конкуренція сусідів

    У 19 столітті, з закінченням турецького панування у Болгарії, у Пловдиві розпочався справжній будівельний бум. Найбагатші торговці Пловдива не шкодували на будівництво ані грошей, ані сил, намагаючись перевершити один одного. Кожен будинок мав бути ще красивішим, аніж сусідній.

  • Етнологічний музей Пловдива

    Пловдив: вражаюче древній і юний водночас

    Болгарська розкіш

    Торговець Аргір Куюмджиоглу взявся за справу з особливим запалом: його будинок один із найбільших і найрозкішніших у Старому місті Пловдива. Інтер'єр будівлі вражає: обшиті дерев'яними панелями стелі, стильно декоровані кімнати. Нині у кімнатах будинку розташувалася експозиція етнологічного музею Пловдива.

  • Графіті Капани

    Пловдив: вражаюче древній і юний водночас

    Квартал стріт-арту

    Яскраві графіті - це прикметна риса району Капана. Старий квартал майстрів з часом перетворився на модний район. Відбудований і реставрований останніми роками, з купою нових кав'ярень та крамничок, Капана є улюбленим місцем зустрічей для мешканців Пловдива.

  • Пловдив

    Пловдив: вражаюче древній і юний водночас

    В очікуванні туристів

    Чимало мешканців Пловдива сподіваються, що отримавши титул культурної столиці Європи-2019, "спляча красуня" прокинеться. Через 30 років після падіння "залізної завіси" Болгарія та Пловдив досі на узбіччі головних туристичних маршрутів континенту. Та у 2019 році європейська культурна столиця сподівається на щонайменше два мільйони туристів з усього світу.

    Автор: Керстін Шмідт, Світлана Кореновська


 

 

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