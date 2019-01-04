Антикорупційний суд: експерти не схвалили вісьмох кандидатів

Громадська рада міжнародних експертів на першому засіданні, яке провели у п'ятницю, 4 січня, висловила сумніви щодо відповідності критеріям відбору восьми кандидатів на посади суддів майбутнього Вищого антикорупційного суду України.

В еспертів виникли сумніви щодо таких кандидатів: Оксани Голуб, Анатолія Квятковського, Анатолія Загороднього, Ігора Штульмана, Юрія Кулініча, Дмитра Тішка, Тараса Зайця та Євгена Мартинова.

Тепер Громадська рада має ініціювати спільне засідання з Вищою кваліфікаційною комісією суддів (ВККС), на яке запросять згаданих кандидатів. "Під час засідання проведуть голосування щодо того, чи відповідають кандидати критеріям доброчесності і професійності", - повідомляється на сайті ГО "Центр протидії корупції". Якщо дев'ять членів ВККС та троє з шести членів Громадської ради не підтвердять відповідність кандидата, то такий кандидат не зможе претендувати на посаду судді.

Експерти мають 30 днів (до 26 січня) на те, щоб розглянути й висловити сумніви щодо відповідності окремих кандидатур. Після цього ВККС обере переможців конкурсу. Наприкінці грудня минулого року ВККС оприлюднила список з 81-го претендента на посади суддів Вищого антикорупційного суду, які успішно пройшли перший етап кваліфікаційного відбору.

Навіщо створюють Вищий антикорупційний суд

Вищий антикорупційний суд розглядатиме справи щодо корупції серед високопосадовців за поданням Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Президент України Петро Порошенко підписав закон про Вищий антикорупційний суд у червні 2018 року. Створення цього суду - одна з умов співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Згідно з вимогами МВФ, Київ має кінця квітня 2019 року призначити не менше 35 суддів до Вищого антикорупційного суду. Установа має розпочати роботу до кінця червня.