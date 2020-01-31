"Антиколомойський" закон стане "важливою" темою на Раді ЄС

Міністри закордонних справ країн-членів ЄС обговорять питання України та програми "Східного партнерства" під час відеоконференції, запланованої на середу, 22 квітня. Двома темами, які стосуватимуться України, будуть конфлікт на Донбасі та реформи в країні. Про це у понеділок, 20 квітня, повідомив один з чиновників ЄС.

Джерело DW повідомило, що під час дискусії щодо реформ сторона ЄС хоче порушити "важливу" тему законопроєкту про вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності (так званого "антиколомойського" закону), до якого народні депутати подали понад 16 тисяч поправок. "Цифра була настільки вражаючою, що мені довелося перечитувати її двічі: 16 тисяч поправок", - заявив чиновник і нагадав, що допомога МВФ Україні залежить від ухвалення цього закону.

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"Наша політика (щодо України. - Ред.) є чіткою: ми хочемо стабільної, мирної, незалежної України (…), яка йде шляхом наближення до Європейського Союзу", - наголосив чиновник.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не візьме участь у відеоконференції в середу, однак у ЄС зазначають, що перебувають у контакті з українською стороною, зокрема і під час підготовки відеоконференції. Рада ЄС планувала окреме обговорення України ще під час свого засідання у березні. Проте його перенесли через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19, і проведуть тепер, під час першої відеоконференції глав МЗС країн ЄС, яка буде присвячена не лише темі коронавірусу.