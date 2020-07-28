Вибух газу в Антверпені: щонайменше двоє загиблих

В одній з будівель у центрі Антверпена стався вибух, у результаті чого було зруйновано загалом три споруди. Наслідком інциденту стала загибель двох та поранення щонайменше 14 осіб, дехто з них - у важкому стані.