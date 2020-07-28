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Антверпен - місто і порт у Бельгії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Антверпен".
Бельгійське портове місто Антверпен розташоване на річці Шельда. Антверпен є світовим центром обробки та торгівлі діамантами. Кількість населення Антверпена перевищує 500 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Через поразку "Ісламської держави" у Сирії та Іраку багато бойовиків повертаються додому - в Європу. Кореспондентка DW побувала в бельгійських містах, звідки до ІД приєдналося найбільше бойовиків. Чи вірять там в успішну реінтеграцію джихадистів?