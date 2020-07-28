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Антверпен

Антверпен - місто і порт у Бельгії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Антверпен".

Бельгійське портове місто Антверпен розташоване на річці Шельда. Антверпен є світовим центром обробки та торгівлі діамантами. Кількість населення Антверпена перевищує 500 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Бельгія знову посилює обмеження через коронавірус

Бельгія знову посилює обмеження через коронавірус 28.07.2020

Внаслідок збільшення числа заражень коронавірусом в останні тижні уряд Бельгії повертається до запровадження обмежень. Поки що на чотири тижні.
Чи можлива реінтеграція бойовиків ІД (відео)

Чи можлива реінтеграція бойовиків ІД (відео) 30.01.2018

Через поразку терористів "Ісламської держави" у Сирії та Іраку багато бойовиків повертаються в Європу. В'язниця чи нове життя? Досвід Бельгії в матеріалі DW.

Колишні бойовики ІД у серці Європи: чи можлива реінтеграція? (29.01.2017) 29.01.2018

Через поразку "Ісламської держави" у Сирії та Іраку багато бойовиків повертаються додому - в Європу. Кореспондентка DW побувала в бельгійських містах, звідки до ІД приєдналося найбільше бойовиків. Чи вірять там в успішну реінтеграцію джихадистів?

Вибух газу в Антверпені: щонайменше двоє загиблих

Вибух газу в Антверпені: щонайменше двоє загиблих 16.01.2018

В одній з будівель у центрі Антверпена стався вибух, у результаті чого було зруйновано загалом три споруди. Наслідком інциденту стала загибель двох та поранення щонайменше 14 осіб, дехто з них - у важкому стані.
У бельгійському Антверпені попередили можливий теракт

У бельгійському Антверпені попередили можливий теракт 23.03.2017

У бельгійському Антверпені чоловік спрямував на високій швидкості автомобіль на одну з головних пішохідних вулиць. Поліції вдалося його затримати, в автомобілі виявили зброю.
У Бельгії задіяли армію для захисту від терактів

У Бельгії задіяли армію для захисту від терактів 17.01.2015

Військові допомагатимуть поліції у забезпеченні порядку на вулицях великих міст та захисті низки об’єктів від потенційної небезпеки. Очікується, що вимушений захід триватиме до наступного четверга.
Сім найкрасивіших залізничних станцій Європи

Сім найкрасивіших залізничних станцій Європи 05.01.2015

Потяги дуже популярні в Європі, адже чимало громадян користуються громадським транспортом. Але якій залізничній станції ви віддали б перевагу ? Ось кілька вокзалів у Європі, які вподобали наші читачі.
Завод в Антверпені, де виготовляли Opel Astra, закриють

Завод в Антверпені, де виготовляли Opel Astra, закриють 21.01.2010

Американський концерн GM повідомив, що планується скорочення 8300 працівників на заводах його дочірнього підприємства Opel у Європі. З них чотири тисячі робочих місць припадають на Німеччину