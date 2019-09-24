АНП Курца та Зелені починають коаліційні переговори в Австрії

Майже через півтора місяці після дострокових парламентських виборів у Австрії коаліційні переговори розпочинають між собою Австрійська національна партія колишнього прем'єра Себастіана Курца (Sebastian Kurz) та партія Зелених чинного президента країни Александера Ван дер Беллена (Alexander Van der Bellen). Про свою готовність до переговорів Курц оголосив у понеділок, 11 листопада, через день після аналогічної заяви керівництва Зелених.
За словами Курца, він розраховує на "загалом дуже складний процес" переговорів. Ексканцлер також зазначив, що не може спрогнозувати, як довго триватимуть перемовини. Він нагадав, що його попередній уряд, утворений у 2017 році у коаліції з правопопулістською Австрійською партією свободи (АПС), постав лише через два місяці переговорів, і це, на думку Курца, були надзвичайно швидкі перемовини.
Водночас Курц виключив можливість паралельного діалогу із іншими партіями щодо створення спільного уряду.
Керівництво Зелених одноголосно ухвалило рішення про готовність до коаліційних переговорів із консерваторами Курца у неділю, 10 листопада.
В разі успіху це буде перша подібна коаліція в історії Австрії. Це також буде першим випадком, коли Зелені долучаться до формування уряду в країні. Але через велику різницю у позиціях двох партій перспективи такої парламентської більшості залишаються непевними, зазначає інформаційне агентство dpa.
За інформацією австрійського інформагентства APA, перший раунд переговорів має розпочатися вже цього вівторка із зустрічі двох партійних лідерів.
Нагадаємо, що АНП та Зелені значно покращили свої результати на дострокових парламентських виборах в Австрії наприкінці вересня. Так, консерватори набрали близько 37 відсотків голосів, покращивши свій результат майже на шість відсотків. За Зелених свої голоси віддали близько 14 відсотків виборців - це на 10 відсотків більше за попереднє досягнення партії.
Натомість, значних втрат зазнали соціал-демократи та колишній коаліційний партнер консерваторів АПС, яка постраждала через скандальне відео з колишнім віцеканцлером Австрії, ексголовою Австрійської партії свободи Гайнцом-Крістіаном Штрахе (Heinz-Christian Strache). На оприлюдненому німецькими виданнями відео було зафіксовано, як у 2017 році на віллі на острові Ібіца він обговорював можливість придбання впливового австрійського видання Kronen Zeitung невідомою жінкою. Ця зустріч, вочевидь, була організована як пастка для Штрахе, який очолював АПС протягом 14 років. Після цього скандалу він та канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz) подали у відставку, а у країні були призначені нові вибори.
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"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним
31 рік: канцлер Австрії Себастіан Курц
31-річний лідер Австрійської народної партії, яка перемогла на виборах 15 жовтня, отримав право сформувати і очолити уряд. Попри юний вік, Себастіан Курц є досвідченим політиком. У 2011-му він обійняв у Австрії посаду державного секретаря з питань інтеграції, а у 2013 році у 27-річному віці очолив МЗС Австрії.
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"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним
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У 1993 році Маріо Фрік очолив уряд Ліхтенштейну. На той час йому було лише 28 років, і таким чином він став наймолодшим керівником уряду у світі. Уряд Ліхтенштейну Фрік очолював протягом семи років.
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"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним
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Точна дата народження нинішнього північнокорейського лідера невідома. У 2011 році, коли Кім Чен Ин очолив КНДР після смерті свого батька Кім Чен Іра, йому було, за різними даними, від 27 до 29 років. Попри молодий вік, Кім Чен Ин проводить жорстку внутрішню і зовнішню політику.
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"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним
30 років: екс-прем'єр Албанії Панделі Майко
Нинішній албанський міністр у справах діаспори Панделі Майко у 1998-1999 роках, а також у 2002 році очолював албанський уряд. Коли він вперше обійняв посаду прем'єр-міністра у 1998 році, йому було 30 років. Політична кар'єра Майка розпочалась задовго до роботи в уряді - ще у 1992 році він був обраний депутатом парламенту.
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"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним
34 роки: екс-прем'єр Чорногорії Ігор Лукшич
З 2010 до 2012 року Ігор Лукшич, нинішній міністр закордонних справ Чорногорії, очолював уряд країни. Йому було 34 роки, коли він став прем'єр-міністром. До того він з 2004 року обіймав посаду міністра фінансів.
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"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним
35 років: екс-прем'єрка Пакистану Беназір Бхутто
У 1988 році Беназір Бхутто стала першою в історії жінкою-очільницею уряду в країні з переважно мусульманським населенням. Вона очолювала уряд Пакистану з 1988 до 1990 року, а також з 1993 до 1996 року. Після цього Бхутто залишила країну через обвинувачення у корупції. Після повернення до Пакистану у 2007 році Бхутто була вбита терористом-смертником.
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"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним
35 років: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Нинішній глава угорського уряду Віктор Орбан, відомий своєю жорсткою політикою щодо біженців, вперше очолив уряд у 1998 році у віці, коли йому було 35 років. Тоді політик обіймав посаду прем'єра чотири роки. У 2010 році Орбан знову став главою уряду Угорщини і досі залишається на цій посаді. На фото - Віктор Орбан у травні 2010 року
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"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним
38 років: прем'єр-міністр України Володимир Гройсман
Володимир Гройсман очолює український уряд з 2016 року. На час вступу на посаду прем'єра Гройсману було 38 років. Політичну кар'єру він розпочав у 24 роки, коли у 2002-му обрався депутатом Вінницької міськради. Відтак, з 2006 року - вісім років мер Вінниці, міністр регіонального розвитку в уряді Арсенія Яценюка та віце-прем'єр. З 2014-го був спікером українського парламенту.
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"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним
39 років: президент Франції Еммануель Макрон
У травні цього року Еммануель Макрон переміг на президентських виборах у Франції і у свої 39 років став наймолодшим президентом в історії цієї країни. Згодом партія Макрона отримала впевнену більшість у новому французькому парламенті. У 2014-2016 роках він працював міністром економіки в уряді свого попередника на президентській посаді, соціаліста Франсуа Олланда.
Автор: Максим Сидоржевський