АНП Курца та Зелені починають коаліційні переговори в Австрії

Майже через півтора місяці після дострокових парламентських виборів у Австрії коаліційні переговори розпочинають між собою Австрійська національна партія колишнього прем'єра Себастіана Курца (Sebastian Kurz) та партія Зелених чинного президента країни Александера Ван дер Беллена (Alexander Van der Bellen). Про свою готовність до переговорів Курц оголосив у понеділок, 11 листопада, через день після аналогічної заяви керівництва Зелених.

За словами Курца, він розраховує на "загалом дуже складний процес" переговорів. Ексканцлер також зазначив, що не може спрогнозувати, як довго триватимуть перемовини. Він нагадав, що його попередній уряд, утворений у 2017 році у коаліції з правопопулістською Австрійською партією свободи (АПС), постав лише через два місяці переговорів, і це, на думку Курца, були надзвичайно швидкі перемовини.

Водночас Курц виключив можливість паралельного діалогу із іншими партіями щодо створення спільного уряду.

Керівництво Зелених одноголосно ухвалило рішення про готовність до коаліційних переговорів із консерваторами Курца у неділю, 10 листопада.

В разі успіху це буде перша подібна коаліція в історії Австрії. Це також буде першим випадком, коли Зелені долучаться до формування уряду в країні. Але через велику різницю у позиціях двох партій перспективи такої парламентської більшості залишаються непевними, зазначає інформаційне агентство dpa.

За інформацією австрійського інформагентства APA, перший раунд переговорів має розпочатися вже цього вівторка із зустрічі двох партійних лідерів.

Нагадаємо, що АНП та Зелені значно покращили свої результати на дострокових парламентських виборах в Австрії наприкінці вересня. Так, консерватори набрали близько 37 відсотків голосів, покращивши свій результат майже на шість відсотків. За Зелених свої голоси віддали близько 14 відсотків виборців - це на 10 відсотків більше за попереднє досягнення партії.

Натомість, значних втрат зазнали соціал-демократи та колишній коаліційний партнер консерваторів АПС, яка постраждала через скандальне відео з колишнім віцеканцлером Австрії, ексголовою Австрійської партії свободи Гайнцом-Крістіаном Штрахе (Heinz-Christian Strache). На оприлюдненому німецькими виданнями відео було зафіксовано, як у 2017 році на віллі на острові Ібіца він обговорював можливість придбання впливового австрійського видання Kronen Zeitung невідомою жінкою. Ця зустріч, вочевидь, була організована як пастка для Штрахе, який очолював АПС протягом 14 років. Після цього скандалу він та канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz) подали у відставку, а у країні були призначені нові вибори.