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Анкара

Анкара - столиця Туреччини. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Анкара".

Анкара є столицею Туреччини й другим за величиною після Стамбула містом у цій країні. Кількість населення Анкари становить приблизно 5 мільйонів 250 тисяч осіб. Серед популярних туристичних цілей Анкари варто згадати Мавзолей Мустафи Кемаля, якого ще називають Ататюрк. Він був засновником сучасної турецької держави. Увагу мусульманських прочан приваблює в Анкарі мечеть Хаджи-Байрам, яка вважається однією з найстаріших релігійних будівель міста. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Війна в Україні. До чого призведе активний нейтралітет Туреччини

Війна в Україні. До чого призведе "активний нейтралітет" Туреччини 01.04.2022

На тлі війни в Україні Туреччина прагне підтримувати тісний контакт і з Москвою, і з Києвом. Чи може вона виступати в ролі посередника і яку мету переслідує президент Ердоган?
Україна вироблятиме дрони Bayraktar з двигунами Мотор Січі

Україна вироблятиме дрони Bayraktar з двигунами "Мотор Січі" 03.02.2022

Київ та Анкара підпишуть угоду, яка передбачатиме будівництво в Україні заводу для виробництва турецьких ударних безпілотників з двигунами "Мотор Січі", заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Візит Ердогана: чого очікують у Києві

Візит Ердогана: чого очікують у Києві 03.02.2022

Перед візитом до України президент Туреччини знову запропонував посередництво в російсько-українському конфлікті. Чи може Анкара виступити в ролі посередника й чого очікує Київ від цього визиту - в статті DW.

Президент Туреччини Ердоган відвідає Україну 3 лютого - ЗМІ

Президент Туреччини Ердоган відвідає Україну 3 лютого - ЗМІ 31.01.2022

Візит Реджепа Таїпа Ердогана до Києва відбудеться на тлі урегулювання російсько-українського конфлікту. Турецький лідер раніше заявляв про свою готовність стати посередником між Києвом і Москвою.
Українсько-російське протистояння: Туреччина хоче бути посередником

Українсько-російське протистояння: Туреччина хоче бути посередником 16.12.2021

Росія стягує війська до українського кордону, збільшуючи тиск на Київ. Захід боїться вторгнення. На роль посередника у цьому протистоянні претендує Туреччина. Чи зможе Анкара сприяти деескалації?
Анкара готова організувати діалог Путіна й Зеленського - речник Ердогана

Анкара готова організувати діалог Путіна й Зеленського - речник Ердогана 05.12.2021

Туреччина підтверджує готовність до ролі посередника у протистоянні України та Росії. В Анкарі вважають, що можуть зробити внесок у зниження напруги між Києвом і Москвою.

Анкара продасть Києву ще щонайменше 20 дронів Bayraktar - Bloomberg

Анкара продасть Києву ще щонайменше 20 дронів Bayraktar - Bloomberg 04.12.2021

За даними агентства Bloomberg, Туреччина планує поставити Україні щонайменше 20 безпілотників Bayrаktar. Наразі "замовлення перебуває на стадії розробки".
Білоруський маршрут для мігрантів: якою є роль Туреччини

"Білоруський маршрут" для мігрантів: якою є роль Туреччини 11.11.2021

Тисячі людей намагаються потрапити з Білорусі на територію ЄС через польський кордон. Чимало з них прибули до Мінська через Туреччину. Яку роль у цьому міграційному потоці відіграє Анкара?
Туреччина закликала Україну не називати безпілотники Bayraktar турецькими

Туреччина закликала Україну не називати безпілотники Bayraktar турецькими 31.10.2021

Анкара вважає, що не несе відповідальність за придбані у Туреччини безпілотники Bayraktar. Раніше українські військові вперше застосували Bayraktar на Донбасі.

Туреччина має намір закупити у Росії другу партію ЗРК С-400

Туреччина має намір закупити у Росії другу партію ЗРК С-400 26.09.2021

Рішення Анкари про закупівлю другої партії ЗРК С-400 може посилити конфлікт Туреччини зі США і призвести до нових американських санкцій.
Чи змінить Анкара свою політику щодо біженців та ЄС?

Чи змінить Анкара свою політику щодо біженців та ЄС? 25.09.2021

Раніше уряд Туреччини впустив на територію країни мільйони сирійців. Однак нині країна переживає економічну кризу, тож дедалі сильніше лунають голоси критиків такої політики уряду.

Туреччина знову купить у Росії С-400 попри санкції США

Туреччина знову купить у Росії С-400 попри санкції США 29.08.2021

Анкара готова купити у Москви другий полк ЗРС С-400, повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Через попередню купівлю російських систем Вашингтон запровадив проти Туреччини санкції.
Через погром щодо сирійців в Анкарі затримали десятки осіб

Через погром щодо сирійців в Анкарі затримали десятки осіб 13.08.2021

У столиці Туреччини десятки людей громили магазини і автомобілі, які належать сирійцям. Поліція затримала 76 осіб.

У Туреччині заарештовано трьох українських моряків - МЗС

У Туреччині заарештовано трьох українських моряків - МЗС 15.07.2021

Громадян України заарештовано в Туреччині за обвинуваченням у контрабанді наркотиків, повідомили в МЗС України. Заарештовані - капітан судна та його помічники.
Німеччина та Італія виступають за подовження угоди між ЄС і Туреччиною щодо біженців

Німеччина та Італія виступають за подовження угоди між ЄС і Туреччиною щодо біженців 21.06.2021

Німеччина та Італія мають намір домогтися якнайшвидших домовленостей щодо подальшого виконання угоди про біженців між Європейським Союзом і Туреччиною, заявили Анґела Меркель і Маріо Драгі.
Москва обговорить з Анкарою турецько-українську військову співпрацю - Лавров

Москва обговорить з Анкарою турецько-українську військову співпрацю - Лавров 21.06.2021

Питання турецько-української співпраці у військовій сфері стане однією з тем найближчих російсько-турецьких перемовин, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.
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