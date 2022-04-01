Анкара - столиця Туреччини. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Анкара".

Анкара є столицею Туреччини й другим за величиною після Стамбула містом у цій країні. Кількість населення Анкари становить приблизно 5 мільйонів 250 тисяч осіб. Серед популярних туристичних цілей Анкари варто згадати Мавзолей Мустафи Кемаля, якого ще називають Ататюрк. Він був засновником сучасної турецької держави. Увагу мусульманських прочан приваблює в Анкарі мечеть Хаджи-Байрам, яка вважається однією з найстаріших релігійних будівель міста. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.