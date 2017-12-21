Анкара: Ізраїль перетворюється на "режим расизму і апартеїду"

Намір ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху анексувати Йорданську долину, що є частиною Західного берегу річки Йордан, свідчить про те, що Ізраїль перетворюється на "режим расизму і апартеїду", заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. Виступаючи у неділю, 15 вересня, у саудівській Джидді, він назвав "ганебний" план Нетаньяху "мерзенною" спробою заробити голоси напередодні виборів. "Ізраїль, заохочений підтримкою певних країн, продовжує свою агресивну політику, що перетворює його на режим расизму і апартеїду", - заявив він, цитує агенція Anadolu.

Турецький міністр закинув мусульманським країнам недостатню реакцію на дії Ізраїлю. "Якби вся мусульманська громада відреагувала разом, безрозсудні плани, політика та поведінка США та Ізраїлю ніколи б не досягли цієї стадії", - переконаний Чавушоглу.

Легалізація поселення в Йорданській долині

Тим часом уряд Ізраїлю 15 вересня схвалив легалізацію єврейського поселення в Йорданській долині. Населений пункт Мевоот-Йєріхо, в якому зараз мешкає 30 сімей, було заснована в 1999 році, але дотепер Ізраїль його офіційно не визнавав поселенням, повідомляє видання Haaretz. "Остаточне схвалення, звісно, буде надано при формуванні нового уряду", - заявив Нетаньяху.

Раніше Біньямін Нетаньяху заявив, що у разі перемоги на запланованих на 17 вересня парламентських виборах до Кнесету Ізраїль під його урядуванням поширить свій суверенітет на Йорданську долину та території на північ від Мертвого моря. Йорданська долина розташована вздовж річки Йордан і простягається до Мертвого моря. За даними ізраїльської правозахисної організації Betselem, на цю долину припадає близько 30 відсотків території Західного берегу річки Йордан. У цій долині проживають близько 60 тисяч палестинців та майже п'ять тисяч єврейських поселенців.

Згідно з укладеними в Осло мирними угодами, 90 відсотків Йорданської долини відносяться до зони С, що перебуває під цілковитим контролем ізраїльтян. Ізраїль постійно наголошував на стратегічній ролі цих територій для його безпеки.

Нині Західний берег річки Йордан поділений на три зони, що мають індекси А, В, С. Зона А цілком контролюється палестинськими органами влади, зону В контролюють спільно ізраїльські та палестинські чиновники, а зона С перебуває під цілковитим контролем ізраїльтян.

Зараз на Західному березі річки Йордан проживає близько трьох мільйонів палестинців, тоді як населення розташованих там понад 200 єврейських поселень налічує понад 600 тисяч осіб. На відміну від Голанських висот і Східного Єрусалима, які Ізраїль захопив 1967 року в ході шестиденної війни проти коаліції арабських держав, а згодом анексував, він досі не поширив свого суверенітету на єврейські поселення Західного берега.