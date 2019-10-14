 Анкара хоче повертати до ЄС затриманих бойовиків ІД з європейськими паспортами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.11.2019

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Анкара хоче повертати до ЄС затриманих бойовиків ІД з європейськими паспортами

Рішення деяких європейських країн позбавляти громадянства бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" є безвідповідальним, заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу

Туреччина хоче повернути до Європи затриманих під час наступу у Сирії бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), які є громадянами європейських країн. Як заявив в суботу, 2 листопада, міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, його країна не є готелем для бойовиків ІД.

Він також розкритикував рішення кількох європейських держав, зокрема, Великобританії і Нідерландів, позбавляти громадянства підозрюваних у членстві в "Ісламській державі". Такі заходи "неприйнятні та безвідповідальні", вказав Сойлу. При цьому він не повідомив, скільки саме бойовиків ІД з європейськими паспортами було затримано на півночі Сирії.

Нагадаємо, Туреччина 9 жовтня розпочала воєнну операцію проти YPG на північному сході Сирії, для того, щоб "звільнити прилеглу до турецького кордону територію від терористів" та організувати там "зону безпеки". У ній турецький уряд планує розмістити значну кількість сирійських біженців.

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Міноборони Сирії заявило про "спільного ворога" на півночі країни. Туреччина прагне звільнити прилеглу до її кордону сирійську територію від "курдських терористів" задля розміщення там сирійських біженців. (30.10.2019)

Турецькі та російські військові підрозділи, що патрулюють територію уздовж турецько-сирійського кордону, використовують під час патрулювання безпілотники. (01.11.2019)

Дипломатичні зусилля США призвели спершу до домовленості про призупинення операції на 120 годин з метою відступу курдів з 30-кілометрової прикордонної зони. Курди заявили згодом про виведення своїх сил з Рас-аль-Айна та продовження відступу з інших районів.

22 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та президент Росії Володимир Путін домовилися щодо спільних дій на півночі Сирії. Меморандум передбачав продовження перемир'я на 150 годин, а згодом також і спільне патрулювання військовими обох країн прикордонної зони.

23 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Туреччина погодилася на тривале перемир'я на півночі Сирії. У відповідь він скасував санкції, запроваджені проти Анкари через її військову операцію проти курдів.

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