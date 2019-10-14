Анкара хоче повертати до ЄС затриманих бойовиків ІД з європейськими паспортами

Туреччина хоче повернути до Європи затриманих під час наступу у Сирії бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), які є громадянами європейських країн. Як заявив в суботу, 2 листопада, міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, його країна не є готелем для бойовиків ІД.

Він також розкритикував рішення кількох європейських держав, зокрема, Великобританії і Нідерландів, позбавляти громадянства підозрюваних у членстві в "Ісламській державі". Такі заходи "неприйнятні та безвідповідальні", вказав Сойлу. При цьому він не повідомив, скільки саме бойовиків ІД з європейськими паспортами було затримано на півночі Сирії.

Нагадаємо, Туреччина 9 жовтня розпочала воєнну операцію проти YPG на північному сході Сирії, для того, щоб "звільнити прилеглу до турецького кордону територію від терористів" та організувати там "зону безпеки". У ній турецький уряд планує розмістити значну кількість сирійських біженців.

Дипломатичні зусилля США призвели спершу до домовленості про призупинення операції на 120 годин з метою відступу курдів з 30-кілометрової прикордонної зони. Курди заявили згодом про виведення своїх сил з Рас-аль-Айна та продовження відступу з інших районів.

22 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та президент Росії Володимир Путін домовилися щодо спільних дій на півночі Сирії. Меморандум передбачав продовження перемир'я на 150 годин, а згодом також і спільне патрулювання військовими обох країн прикордонної зони.

23 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Туреччина погодилася на тривале перемир'я на півночі Сирії. У відповідь він скасував санкції, запроваджені проти Анкари через її військову операцію проти курдів.