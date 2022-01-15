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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрій Шевченко".
Український футболіст Андрій Шевченко нині тренує футбольну збірну України. Раніше Андрій Шевченко грав за київське "Динамо", "Мілан" та лондонський "Челсі". 2004 року Андрій Шевченко став володарем "Золотого м'яча" як найкращий футболіст Європи. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Контури кордонів України (включно з анексованим РФ Кримом) та написи "Слава Україні!" та "Героям Слава!" на футболках збірної України з футболу були сприйняті спочатку в Москві, а потім і в УЄФА як політичні. DW зібрала реакції в Україні та Німеччині.
В якій формі вийдуть українські гравці на поле в своєму першому матчі Євро-2020 13 червня? І у день відкриття чемпіонату Європи це питання відкрите. Тим часом, футболки національної збірної України днем з вогнем не купиш. Уболівальнику збірної Олексадру Чіпко довелося об'їздити пів-Києва у пошуках дефіциту. Як реагують на скандал за участі УЄФА та Росії українські фани та громадськість?