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Андрій Шевченко

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрій Шевченко".

Український футболіст Андрій Шевченко нині тренує футбольну збірну України. Раніше Андрій Шевченко грав за київське "Динамо", "Мілан" та лондонський "Челсі". 2004 року Андрій Шевченко став володарем "Золотого м'яча" як найкращий футболіст Європи. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Андрія Шевченка звільнили з італійського Дженоа

Андрія Шевченка звільнили з італійського "Дженоа" 15.01.2022

Італійський футбольний клуб "Дженоа" звільнив Шевченка з посади тренера після двох місяців роботи. За цей час команда здобула одну перемогу в 11 матчах.
Головним тренером збірної України з футболу затвердили Олександра Петракова

Головним тренером збірної України з футболу затвердили Олександра Петракова 18.11.2021

Виконавчий комітет Української асоціації футболу затвердив Олександра Петракова головним тренером національної збірної України з футболу.

Андрій Шевченко очолив італійський футбольний клуб Дженоа

Андрій Шевченко очолив італійський футбольний клуб "Дженоа" 07.11.2021

Колишній тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко продовжить кар'єру в італійському клубі "Дженоа". Для українця це перший тренерський досвід у клубному футболі.
Збірну України з футболу тренуватиме Олександр Петраков

Збірну України з футболу тренуватиме Олександр Петраков 18.08.2021

Олександра Петракова обрали новим тренером української національної збірної з футболу. Утім, поки що в статусі виконавця обов'язків головного тренера, повідомили в УАФ.
Андрій Шевченко заявив про завершення контракту головного тренера збірної України

Андрій Шевченко заявив про завершення контракту головного тренера збірної України 01.08.2021

Головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко повідомив про закінчення свого контракту. Він був тренером збірної п'ять років.
Євро-2020: Україна після розгрому від Англії припиняє боротьбу

Євро-2020: Україна після розгрому від Англії припиняє боротьбу 03.07.2021

Збірна України в матчі 1/4 фіналу Євро-2020 розгромно поступилася команді Англії 0:4. Англійці за путівку у фінал посперечаються з данцями.
Збірна України в чвертьфіналі Євро-2020: в країні сплеск патріотизму та радощів

Збірна України в чвертьфіналі Євро-2020: в країні сплеск патріотизму та радощів 30.06.2021

Українці надихнулися перемогою своєї футбольної збірної над командою Швеції та історичним виходом команди у чвертьфінал європейської футбольної першості.

Європейські ЗМІ про перемогу України над Швецією: Одна з найбільших сенсацій Євро-2020

Європейські ЗМІ про перемогу України над Швецією: "Одна з найбільших сенсацій Євро-2020" 30.06.2021

Перемога українців у матчі зі Швецією й вихід підопічних Андрія Шевченка у чвертьфінал спричинила справжній фурор на нинішньому Євро-2020, пишуть європейські спортивні коментатори.

"Тато в півпершого почав кричати "Гол!" (30.06.2021) 30.06.2021

Як емоції захлеснули українців від виходу України у чвертьфінал "Євро-2020", дізнавалась кореспондентка DW Катерина Луцька.

Євро-2020: Україна виходить у чвертьфінал, перемігши Швецію

Євро-2020: Україна виходить у чвертьфінал, перемігши Швецію 29.06.2021

Українці у матчі 1/8 фіналу в Глазго перемогли шведів у додатковий час з рахунком 2:1. За вихід у півфінал турніру Україна зіграє з Англією.
Євро-2020: Україна проходить в 1/8 чемпіонату

Євро-2020: Україна проходить в 1/8 чемпіонату 23.06.2021

Завдяки перемозі збірної Швеції над командою Польщі з рахунком 3:2, та виграшу іспанців у словаків 5:0, Україна потрапляє у плей-оф Євро-2020.
Євро-2020: Україна програла Австрії

Євро-2020: Україна програла Австрії 21.06.2021

Третій поєдинок у груповому етапі Євро-2020 завершився для України поразкою з рахунком 0:1. Збірна Австрії при цьому забезпечила собі вихід у плей-оф чемпіонату Європи.

Євро-2020: Україна здобуває нервову перемогу над Північною Македонією

Євро-2020: Україна здобуває нервову перемогу над Північною Македонією 17.06.2021

У матчі в Бухаресті збірна України перемогла команду Північної Македонії з рахунком 2:1. В українців, як і в першому матчі в групі, відзначилися Ярмоленко та Яремчук.
Євро-2020: збірна України почала турнір з поразки від Нідерландів

Євро-2020: збірна України почала турнір з поразки від Нідерландів 13.06.2021

Українці у першому матчі на Євро-2020 поступилися у результативному матчі збірній Нідерландів з рахунком 2:3.

Форма збірної України з футболу: конфлікт з РФ та УЄФА на тлі "Євро-2020" (11.06.2021) 11.06.2021

Контури кордонів України (включно з анексованим РФ Кримом) та написи "Слава Україні!" та "Героям Слава!" на футболках збірної України з футболу були сприйняті спочатку в Москві, а потім і в УЄФА як політичні. DW зібрала реакції в Україні та Німеччині.

Форма з "Героям слава!": реакція українських фанів на скандал (11.06.2021) 11.06.2021

В якій формі вийдуть українські гравці на поле в своєму першому матчі Євро-2020 13 червня? І у день відкриття чемпіонату Європи це питання відкрите. Тим часом, футболки національної збірної України днем з вогнем не купиш. Уболівальнику збірної Олексадру Чіпко довелося об'їздити пів-Києва у пошуках дефіциту. Як реагують на скандал за участі УЄФА та Росії українські фани та громадськість?

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