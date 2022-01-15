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Український футболіст Андрій Шевченко нині тренує футбольну збірну України. Раніше Андрій Шевченко грав за київське "Динамо", "Мілан" та лондонський "Челсі". 2004 року Андрій Шевченко став володарем "Золотого м'яча" як найкращий футболіст Європи. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.