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Андрей Пленкович

Андрей Пленкович - хорватський політик, колишній дипломат, з жовтня 2016 року прем'єр-міністр Хорватії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрей Пленкович". З жовтня 2016 року, Андрей Пленкович обіймає посаду керівника уряду Хорватії. До цього він був депутатом Європейського парламенту, головою комітету парламентської співпраці між Україною та ЄС. Пленкович є лідером політичної партії Хорватська демократична співдружність. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Прем'єр Хорватії просить НАТО розслідувати падіння дрона у Загребі

Прем'єр Хорватії просить НАТО розслідувати падіння дрона у Загребі 13.03.2022

За словами прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича, Ту-141, що впав у Загребі, ніс "дуже явну загрозу", на яку "належить дати відповідь".

Прем'єр Хорватії вибачився за слова президента про членство України в НАТО

Прем'єр Хорватії вибачився за слова президента про членство України в НАТО 26.01.2022

Напередодні президент Хорватії Зоран Міланович сказав, що Україні "не місце в НАТО", а протести на Майдані 2014 року назвав "переворотом".
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Консерватори здобули перемогу на парламентських виборах у Хорватії - попередні дані 06.07.2020

На парламентських виборах у Хорватії, за попередніми даними, перемогла консервативна "Хорватська демократична співдружність" прем'єр-міністра країни Андрея Пленковича.
Генпрокурор Хорватії подав у відставку після зізнання, що він є масоном

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Хорватія планує перейти на євро до 2024 року

Хорватія планує перейти на євро до 2024 року 12.11.2019

Хорватія планує приєднатися до єврозони до 2024 року. Балканська країна вступила до Європейського Союзу у 2013 році і є його наймолодшим членом. До єврозони входять 19 країн ЄС.
У Хорватії сотні журналістів протестували проти цензури у ЗМІ

У Хорватії сотні журналістів протестували проти цензури у ЗМІ 02.03.2019

Представники хорватських медіа провели акцію проти тиску на журналістів та свободу слова. Вони звернулися до уряду, щоб той вплинув на ситуацію.

Чи дійдуть Західні Балкани до ЄС?

Чи дійдуть Західні Балкани до ЄС? 06.02.2018

Єврокомісія поставила нову амбітну мету - чергове розширення. До 2025 року ЄС хоче прийняти нові держави з Західних Балкан. Однак у цього плану є чимало перешкод.
Міжнародний арбітраж: Словенія повинна мати доступ до моря

Міжнародний арбітраж: Словенія повинна мати доступ до моря 29.06.2017

Хорватія відмовляється виконувати рішення Міжнародного арбітражу в Гаазі, згідно з яким Словенія повинна отримати доступ до моря.
Хорватський парламент затвердив уряд Андрея Пленковича

Хорватський парламент затвердив уряд Андрея Пленковича 20.10.2016

Хорватські парламентарі переважною більшістю голосів затвердили сформований Андреєм Пленковичем правоцентристський уряд.
Президентка Хорватії доручила Андрею Пленковичу сформувати уряд

Президентка Хорватії доручила Андрею Пленковичу сформувати уряд 10.10.2016

46-річний лідер консерваторів Андрей Пленкович має 30 днів на затвердження нового кабінету в парламенті.
Європарламент може проголосувати за безвіз для України вже в жовтні

Європарламент може проголосувати за "безвіз" для України вже в жовтні 21.09.2016

Європарламент тиснутиме на Брюссель, аби ЄС продовжував надавати Києву фінансову підтримку. З такою заявою виступив у Києві голова Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС Андрей Пленкович.
Євродепутат: Cкасувати українцям візи маємо влітку

Євродепутат: Cкасувати українцям візи маємо влітку 10.03.2016

Попри труднощі, які виникли з виконанням вимог ЄС, візи для українців цілком реально скасувати ще влітку. Про це DW заявив голова делегації Європарламенту зі співпраці з Україною Андрей Пленкович.
Євродепутати - українським колегам: час реформувати Верховну Раду (відео)

Євродепутати - українським колегам: час реформувати Верховну Раду (відео) 01.03.2016

Екс-голова Європарламенту Пет Кокс сподівається перетворити український парламент на ефективну законодавчу установу. Вдалий приклад реформування допоможе реформувати всю систему влади в Україні.

Євродепутати - українцям: час реформувати Верховну Раду (01.03.2016) 01.03.2016

Екс-голова Європарламенту Пет Кокс сподівається перетворити український парламент на ефективну законодавчу установу. Вдалий приклад реформування допоможе реформувати всю систему влади в Україні.
Євродепутати закидають РФ відповідальність за погіршення ситуації на Донбасі

Євродепутати закидають РФ відповідальність за погіршення ситуації на Донбасі 03.12.2015

Депутати Європарламенту Брок, Фотига і Пленкович закинули Росії відповідальність за погіршення безпекової ситуації на Донбасі з середини жовтня та закликали її "терміново продемонструвати" прихильність мінському процесу.
Євродепутат: Візитом французів до Криму може скористатися пропаганда РФ

Євродепутат: Візитом французів до Криму може скористатися пропаганда РФ 23.07.2015

Неофіційний візит французьких парламентарів до Криму не змінює офіційну позицію ЄС, наголошує голова делегації Європарламенту до комітету з парламентського співробітництва між Україною та ЄС Андрей Пленкович.