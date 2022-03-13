Андрей Пленкович - хорватський політик, колишній дипломат, з жовтня 2016 року прем'єр-міністр Хорватії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрей Пленкович". З жовтня 2016 року, Андрей Пленкович обіймає посаду керівника уряду Хорватії. До цього він був депутатом Європейського парламенту, головою комітету парламентської співпраці між Україною та ЄС. Пленкович є лідером політичної партії Хорватська демократична співдружність. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.